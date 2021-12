II. KOMUNIKASYON

Sa kabanata na ito ay madidiskubre mo ang iba't-ibang aspeto sa mga kontribusyon ng mga Canadian sa mundo ng komunikasyon.

Pagpapadala ng boses (Voice Transmission)

Ayaw ni Reginald Fessenden na limitahan ang sarili sa pagpapadala lamang ng Morse code na mga mensahe. Minsan niyang sinabi na gusto niyang makapagsalita ang radyo.

Kapag sinabi na radyo, karaniwang maiisip si Guglielmo Marconi. Isa siyang Italyanong imbentor na ipinanganak sa Bologna noong 1874 at namatay sa Roma noong 1937. Itinuturing sa buong mundo si Marconi bilang ama ng radyo at wireless telegraphy.

Nagtatag ng pinakaunang international broadcasting company, ginawaran siya ng Nobel Prize sa Physics noong 1909, kasama ang Aleman na si Ferdinand Braun bilang pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa pag-develop ng TSF (Wireless na komunikasyon).

Si Fessenden ay hindi nakatanggap ng Nobel Prize, ngunit nagawa niyang pagsalitain ang radyo.

Si Reginald Fessenden ay isang physicist at imbentor. Ipinakita ni Fessenden na ang tunog, hindi lang morse code, ay maaring ipadala sa pamamagitan ng radyo, nagbigay daan ito para sa pagbo-brodkast sa radyo. Litrato: Libre de droits

Si Reginald Aubrey Fessenden ay ipinanganak noong 1866 sa Milton East, Brome County, Quebec.

Habang naninirahan sa Estados Unidos, isang breeding ground para sa siyentipikong pananaliksik at inobasyon, ay naidisenyo niya ang isang sistema para sa voice transmission sa pamamagitan ng mga airwave. Kasabay nito, si Marconi ay naging laman ng mga headline sa mundo sa kanyang mga ginagawa sa Great Britain.

Isang tao na matalas magsalita at may matatapang na ideya, naniniwala si Fessenden na mali ang tinatahak ni Marconi nang isama niya ang radio transmission sa whiplash effect. Ang mga electromagnetic wave ay bunga ng electrical sparks na may sapat na lakas para magdala ng mga pulso sa hangin. Ngunit sa pagitan ng mga spark, wala kang mahahanap.

Sa halip, si Fessenden ay nanininiwala na ang mga radio wave ay "tuloy-tuloy", tulad ng liwanag na dulot ng apoy sa isang kandila.

Kung ganito ang nangyayari, ang boses ay maaaring maipadala sa pamamagitan ng mga waves na ito.

Cobb Island - Disyembre 23, 1900

Ang U.S. Department of Agriculture ay nag-alok na subukan ang kanyang ideya sa kanyang weather station sa Cobb Island, isang maliit na isla sa Potomac, malapit sa Washington, D.C.

Noong ika-23 ng Disyembre 1900, isinagawa niya ang makasaysayang eksperimento: ang unang wireless transmission sa boses ng tao, kahit na sa layo na sa higit isang milya na distansya lang.

Isa, dalawa, tatlo, apat. Nag-snow ba sa kinaroroonan mo, Mr. Thiessen? Kung oo, mag-telegraph pabalik at ipaalam sa akin.

Nabago ang mundo sa pamamagitan ng pag-check sa mikropono at sa isang tanong tungkol sa lagay ng panahon.

Fessenden – 100 Taon ng Radyo Litrato: Courtesy of the North Carolina Office of Archives and History, Raleigh, North Carolina

Nagkalakas-loob dahil sa kanyang tagumpay, umalis si Fessenden sa Department of Agriculture noong 1903 upang makipagtulungan sa dalawang pinanser sa Pittsburgh at itinayo ang National Electric Signaling Company (NESCO).

Kinukumbinse nila ang mga kompanya na nagkakarga ng prutas na bumili ng mga wireless telegraph upang tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pag-aari na barko sa pamamagitan ng Morse code. Tinalo siya ni Marconi sa unang one-way wireless telegraph transmission patawid sa Atlantic Ocean, ngunit ang team ni Fessenden ang nagpadala ng unang two-way signals patawid sa karagatan noong Enero 1906.

Tulad ng telepono, na gumagamit sa prinsipyo ng current variations, kumbinsido si Fessenden na naaangkop ito sa voice transmission, at samakatuwid maging sa radyo. Upang gawin ito, kailangan lang niyang ikonekta ang isang telepono sa antenna. Ang resulta ay isang radio frequency na ang amplitude ay mag-iiba ayon sa isang audio frequency. Sa kanyang eksperimento, naimbento ni Fessenden ang prinsipyo ng amplitude modulation (AM).

Sa bisperas ng Pasko sa parehong taon, ibrinodkast ni Reginald Fessenden ang unang palabas sa radyo sa mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang boses ang sumahimpapawid: ipinakilala ni Reginald Fessenden ang isang recording ng Largo ni Handel, isang pagbasa sa bibliya at isang munting fiddle music.

Dinala sa atin ni Fessenden ang AM radio gayundin ang teknolohiyang sonar para sa mga barko upang makita ang mga hadlang at daan-daan na iba pang mga imbensyon. Sa dami ng mga away sa patent at mas sikat na mga imbentor, hindi siya kailanman nabigyan ng malawakang pagkilala.

Ang telepono ay dinisenyo ni Cyrille Duquette (Library and Archives Canada) Litrato: Radio-Canada

Telepono - Ang handset

Lahat tayo ay naka-hook up sa mga mobile phone sa mga araw na ito, pero ang lumang telepono ay mayroong accessory na kung tawagin ay handset.

Utang natin ang imbensyon na ito sa isang gumagawa ng relo sa Quebec City. May ideya si Cyrille Duquette na pagsamahin ang transmitter at receiver ng isang telepono sa isang unit, isa sa isang dulo at ang isa ay sa kabilang dulo. Nagtayo pa siya ng isa sa mga unang linya ng telepono sa mundo noong 1878, mula sa kanyang tindahan patungo sa isang kalapit na unibersidad.

Transmisyon ng elektrisidad

Ang 735 kV ba ay may kahulugan sa iyo? – Ang internasyonal na pamantayang ito para sa malayuang transmission ng kuryente ay naimbento sa Quebec.

(Hydro-Québec) Litrato: Radio-Canada

Noong 1965, ang unang 735,000 volt line sa mundo ay inatasan upang ikonekta ang mga planta ng kuryente ng Manic-Outardes complex sa mga lugar sa Quebec City at Montreal. Naimbento ng Quebec engineer na si Jean-Jacques Archambault ang teknolohiyang ito na nagbigay-daan sa pagbuo ng mga mapagkukunan na hydroelectric sa hilagang-kanluran at hilagang-silangan ng Quebec.

Sa loob ng ilang taon ngayon, nag-aalok ang Université de Sherbrooke ng Jean-Jacques Archambault scholarship para sa mga fourth-year na estudyante sa engineering na nagpapakadalubhasa sa electrical energy.