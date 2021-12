Canada pinalawak ang lockdown supports para sa mga naapektuhan ng capacity limits

Inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ang mga hakbang sa isang news conference ngayong Miyerkules, kung saan nagpakita siya virtually. Sinabi ni Trudeau na sumusunod siya sa lokal na payo ng public health matapos magpositibo sa COVID-19 ang anim na tao sa kanyang staff at security detail.

Para sa Canada Worker Lockdown Benefit at Local Lockdown Program, ikaw ay makakapag-apply kung napailalim ka sa capacity limiting restrictions, ani Trudeau.

Ipinaliwanag ni Finance Minister Chrystia Freeland na babaguhin ng gobyerno kung ano ang kinokonsidera nila na isang lockdown, at papalawakin ang eligibility para sa mga negosyo at empleyado.

Deputy Prime Minister at Finance Minister Chrystia Freeland (archives). Litrato: Parti libéral du Canada

PANOORIN | Trudeau inanunsyo ang pinalawak na supports para sa mas maraming negosyo, empleyado:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang mga empleyado sa rehiyon kung saan ang gobyerno ay nagpakilala ng capacity restrictions na higit 50 porsyento ay eligible na ngayon para sa Canada Worker Lockdown Benefit, kung nawala ang mahigit sa kalahati ng kanilang income.

Ibig sabihin mas maraming Canadians ngayon ang maaaring makinabang sa $300-kada-linggo na programa.

Gayundin ang mga employer na napailalim sa capacity restrictions na higit 50 porsyento at nahaharap sa pagkalugi ngayong buwan ng humigit-kumulang 25 porsyento ay puwedeng mag-apply para sa Local Lockdown Program, na nagbibigay ng wage subsidies mula 25-75 porsyento depende sa nawalang kita.

Ang pinalawak na eligibility ay inaasahan na gagastos ng $4 na bilyon, ayon sa news release ng gobyerno. Ang mga bagong regulasyon ay mag-a-apply retroactively mula Disyembre 19 at magtatagal hanggang Pebrero 12, 2022.

Ang mga pagbabago na inanunsyo ngayong araw ay para sa mga programa na pinagana dahil pumasa ang Bill C-2, na nakatanggap ng royal assent noong nakaraang linggo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring naging eligible para sa mga benepisyo dahil hindi pa idinedeklara ang full lockdown sa anumang parte ng bansa.

Mabilis naman na tumugon si Dan Kelly sa Twitter, presidente ng Canadian Federation of Independent Businesses, at tinawag ang mga pagbabago na magandang balita at isang direktang rekomendasyon mula sa Canadian Federation of Independent Businesses CFIB .

Partikular na binigyang-diin ni Kelly ang pagsi-shift sa isang revenue decline na 25 per cent, at sinabing The bar remains high, ngunit ito ay isang makabuluhang improvement.

Isang artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.