Ontario inanunsyo ang rebate para sa property tax at energy bills ng mga negosyo

Sinabi ng gobyerno na ang bagong Ontario Business Costs Rebate Program ay tatanggap na ng mga aplikasyon sa kalagitnaan ng Enero, ngunit ang rebate ay magiging retroactive mula Disyembre 19 ng ipinatupad ang pinakahuling round ng restrictions.

Sinabi ng probinsya na ang mga negosyo ay ire-require na isumite ang kanilang property taxes at energy bills upang makakuha ng rebate.

Magbibigay rin ito ng anim na buwan na interest- at penalty-free period upang makapagbayad ng karamihan sa provincially administered taxes, simula Enero 1, 2022 hanggang Hulyo 1.

At hinihiling din nito na palakasin ng pederal na gobyerno ang kanilang support programs.

Ang pinakahuling round ng restrictions sa Ontario, na ipinakilala upang pabagalin ang pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19, kabilang ang 50-per-cent capacity limits sa mga restaurant, bar, gym at iba pang indoor settings, kasama ang nabawasang oras ng pagsisilbi ng alkohol.

Ang pag-aanunsyo ng bagong supports ay dumating sa parehong araw na hinikayat ng Ontario Chamber of Commerce si Premier Doug Ford na ikonsidera ang pagbibigay ng grants, targeted support programs at iba pang direct measures, upang tulungan ang mga negosyo at kanilang mga empleyado.

Sa isang open letter sa premier, sinabi ni Chamber CEO Rocco Rossi na ang hindi mabilang na maliliit na negosyo, ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa Omicron variant ng COVID-19.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.