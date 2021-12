Limang Canadian short films kasama sa Oscars short list

Ang mga Canadian contender ay apat sa 15 pelikulang na-shortlist para sa best animated short film ng Oscar.

Kasama sa animated shorts na nakikipagpaligsahan para sa nominasyon ang Angakusajaujuq: The Shaman's Apprentice (bagong window), isang adaptasyon ng tradisyonal na Inuit na kuwento na idinerehe ni Zacharias Kunuk.

PANOORIN | Isang trailer para sa Angakusajaujuq: The Shaman's Apprentice:

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Kasama rin ang tatlong National Film Board of Canada co-productions: Affairs of the Art (bagong window) ni Joanna Quinn at Les Mills, Bad Seeds (bagong window) ni Claude Cloutier at Flowing Home (bagong window) ni Sandra Desmazieres.

Sa live-action shorts, ang Les Grandes Claques (bagong window) (Like The Ones I Used To Know) ni Quebec director Annie St-Pierre ay isa sa 15 pelikulang shortlisted sa kategorya.

Gayunpaman, ang opisyal na submission ng Canada para sa best international film, ang Drunken Birds, ay hindi nakasali.

Ang opisyal na listahan ng Oscar nominations ay iaanunsyo sa Pebrero 8.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.