Ano’ng balita sa $30M pledge ng Catholic bishops para sa residential school survivors?

Ngunit ngayon, habang milyong-milyong Katoliko ang naghahanda para sa Pasko ngayong weekend, napag-alaman ng CBC na ang national campaign ay hindi pa nasisimulan.

Sinabi ng opisyal mula sa Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB) na ginagawa pa nila ang isang detalyadong plano.

Sinabi ng mga First Nations leaders, survivors at advocates na ininterbyu na sila ay naiinis, ngunit hindi nasorpresa.

For God's sake, tingnan mo na lang ang kanilang kasaysayan. Bakit iba ang inaasahan ng mga tao sa kanila? ani Chief Byron Louis ng Okanagan Indian Band sa British Columbia B.C.

Unang nangako ang Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB na makalikom ng $30 milyon noong Setyembre, kasunod ang pagkakadiskubre ng mahigit 1,000 unmarked graves (bagong window) sa dating residential school sites sa buong Canada.

Kasunod ito ng imbestigasyon ng CBC News na nagbato ng mga katanungan ukol sa napagkasunduang Catholic compensation deal noong 2005 sa ilalim ng Indian Residential Schools Settlement Agreement. Sinabi ng mga survivor na hindi tinupad ng Simbahan ang lahat ng tatlong pangunahing pangako sa agreement.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Sa isang pahayag na nag-aanunsyo sa fundraising pledge (bagong window) noong Setyembre, sinabi ni Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB president Bishop Raymond Poisson na nagkaroon ng universal consensus na marami pa ang dapat gawin ng simbahan na mas kongkreto upang tugunan ang paghihirap na naranasan sa residential schools ng Canada.

Nangako sila na: “Ang mga obispo ng Canada ay nangangako at inaatasan ang sarili na mag-develop ng national principles at strategy, timelines, at public communication ng lahat ng kolektibong inisyatiba ngayong Nobyembre."

Ngayong linggo, nagtanong ang CBC sa mga Canadian Conference of Catholic Bishops CCCB officials para sa anumang impormasyon tungkol sa kampanya, kasama rito kung magkano na ang nai-raise na pera sa ngayon. Tumugon si government and public relations advisor Jonathan Lesarge sa isang email na hindi pa ito nasisimulan.

Ang $30-million national financial pledge ay isang ambisyosong gawain, na nangangailangan ng substantial efforts mula sa mga diyosesis sa buong bansa. Ang grupo ng mga obispo ay nagtatrabaho nang husto upang makapag-develop ng isang estratehiya na sisiguraduhin na ang pangako ay matutupad at lahat ng pondo ay mapupunta sa mga deserving na proyekto na may angkop na pangangasiwa, sulat ni Lesarge.

Nang tanungin kung kailan mag-uumpisa ang fundraising, sinabi ni Lesarge na mas maraming impormasyon ang ibibigay sa publiko in the near future.

Sinabi ni Chief Byron Louis na ang Canadian at Vatican Catholic officials ay maaaring magsulat ng cheke para sa $30 milyon agad-agad, kung ito ay isang prayoridad. Iginiit niya na mahigit $300 milyon ang nakalaan (bagong window) para sa Canadian cathedral at church buildings sa parehong panahon na sumang-ayon ang Simbahan na bigyan ng compensation ang mga survivor.

Pinoprotektahan nila ang kanilang mga asset. Hindi ito ang mga aksyon ng isang simbahan. Ito ay isang korporasyon, ani Louis.

Sang-ayon naman dito si dating Truth and Reconciliation counsel Tom McMahon.

Ang laki ng kanilang real estate holdings sa buong bansa, aniya. Hindi nila kailangan ng isang fundraising campaign upang mag-hire ng lahat ng mga abogado na ito para labanan ang survivors. Magsulat kayo ng cheke.

Sinabi ni dating Chief Wayne Semaganis ng Little Pine First Nation sa Saskatchewan, na isang kalupitan ang iwanan ng mga Katolikong obispo ang matatandang survivors na naghihintay ngayong kapaskuhan.

Isa itong mahirap na panahon para sa survivors sa buong bansa na ito. Marami silang kulang. Marami silang pinagdaanan. Talagang nakakadismaya, ani Semaganis.

Nananalangin ako — ako ay isang espirituwal na tao, aniya. Ngunit sinisira nito ang iyong pananampalataya na ang relasyong ito ay gagaling pa.

