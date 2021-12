[Ulat] Simbang gabi idinaos, pagbibigayan ipinamalas ng mga Pinoy sa Canada

Idinaos ang misa sa St. Justin’s Parish Church na pinangungunahan ni Rev. Fr. Ronnie Tagnines.

Idinaos sa isang pambihirang pagkakataon sa St. Justin's Church sa London, Ontario ang simbang gabi na isang tradisyon ng mga Pilipino tuwing kapaskuhan. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Nakasentro ang salmo ng misa sa pagpapaalala kung bakit ipinagdiriwang taon-taon ang kapaskuhan. Muling ipinaalala ang kahalagahan ng pagsilang kay Hesus.

Ginagawa natin itong misa de aguinaldo para kay Kristo na siyang aguinaldo ng Diyos para sa atin. Si Kristo mismo ang aguinaldo ng Diyos sa atin nitong kapaskuhan. Kung si Kristo ang aguinaldo sa atin dapat may aguinaldo din tayo sa Kanya, sabi ni Fr. Tagnines sa misa.

Ramdam sa misa ang himig ng mga kantang Pinoy tuwing kapaskuhan.

Pumatok naman sa mga dumalo ang mga pabirong banat ni Fr. Tagnines sa ilang mga Pilipino na tila nalilihis o kaya ay nakakalimutan ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Nagiging tampok sa tawanan sa misa ang mga pangyayari sa tuwing may simbang gabi na dinadaluhan ng marami.

"Marites, mare ito ang latest (nagtawanan ang mga nagsisimba). Ang iba nagsisimba gusto magkaroon ng latest, ng tsismis. Marieta, mare ito pa. Marisol, mare sulsol (nagtawanan ang mga tao)," pabirong banat ni Fr. Tagnines.

Nagtawanan ang mga nagsisimba sa mga pabirong banat ni Rev. Fr. Ronnie Tagnines patungkol sa ilang mga nagsisimba na tila iba ang pakay. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Pero ang punto ko ngayong gabi, maliban sa ito sa ating simbahan sa Pilipinas ay bilang isanang nominaryo sa kay Santa Maria. Ibig sabihin ng nominaryo ay siyam na araw o siyam na gabi. Ang pinaka-purpose ng simbang gabi sa Pilipinas ay para pahalagahan natin si Santa Maria na naglalang na ina ng Diyos, sabi ni Fr. Tagnines.

Dumalo sa simbang gabi ang bagong gradweyt na international student na si Archie Baga.

Mahigit dalawang taon na hindi nakakasama ni Archie Baga ang apat na anak na nasa edad 19, 15, 14 at 5. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Nasa Puerto Princesa sa Palawan ang mga anak ni Archie sa Pilipinas. May isang pinakahihiling si Archie na inaasahan niyang matutupad.

Sana madala ko dito ang apat na anak ko. Lahat sila, nakangiting sabi ni Archie.

Nagpapasalamat umano si Archie at ligtas ang kanyang pamilya sa Palawan na sinalanta ng bagyong Odette kailan lang. At dahil pandemya, kasama sa kanyang hiling na sana ay iadya ang lahat sa panganib sa COVID-19 na nananatiling banta sa kalusugan ng lahat.

Ang Filipino Canadian Association of London and District o FCALD ay isang samahan ng mga Pilipino at Filipino Canadian na layuning palakasin ang samahan at pagtutulungan ng mga Pilipino. Pakay rin ng grupo na isulong ang kapakanan at representasyon ng Filipino community sa mga patakaran at polisiya ng gobyerno. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Ang simbang gabi ay inorganisa ng Filipino Canadian Community of London and District. Layunin umano nila na muling isabuhay ang simbang gabi na nakaugalian na sa Pilipinas at nag-uumpisa siyam na araw bago ang araw ng Pasko.

Para ma-feel naman natin ang pasko katulad ng tradisyon natin sa Pilipinas. Para for once, after 50 years, sabi ni Flordeliza Alambra, ang presidente ng Filipino Canadian Community of London and District FCALD .

Unang pagkakataon umano ni Alambra ang makadalo sa simbang gabi sa Canada magmula ng dumating siya dito sa dekada setenta.

Dumalo rin sa misa de gallo si Nalyn Tolentino na bagong lipat sa London mula sa Mississauga sa Ontario.

It reminds us of Jesus Christ, ng pagmamahalan at 'yung pagbibigayan ng bawat isa, sabi ni Nalyn.

Tumungo ang ilang nagsimba sa isang maliit at limitadong pagtitipon pagkatapos ng misa.

Nagsalo-salo ang ilan sa mga pagkain gaya ng biko pagkatapos ng simbang gabi. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Natikman sa pagtitipon ang ilan sa mga pagkaing Pinoy gaya ng ginataang mais at biko para sa mga nagsimba. Isang mainit-init na apple cider naman ang inihanda upang mainom ng mga may maseselang tiyan.

Mabibili ang ilang pagkaing Pinoy sa isang pagtitipon pagkatapos ng misa. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Higit pa riyan, mabibili naman ang ilan sa mga pagkain na hinahanap-hanap ng mga Pilipino. Hindi mawawala ang katakam-takam na crispy pata at itlog na maalat.

Mabibili sa isinagawang maliit na pagtitipon ang ilan sa mga pagkaing Pinoy. Litrato: RCI / Rodge Cultura

At dahil marami sa mga Pinoy sa London ang international students, namimigay naman ang komunidad ng libreng mga kasuotan.

Maliban sa ilang gamit sa pagluluto, namimigay rin ng mga kasuotan lalo na para sa mga newcomers. Litrato: RCI

Pinamimigay rin ang ilang mga gamit sa kusina, lalo na para sa mga newcomers sa Canada.

Hindi tulad ng nakasanayan, isang gabi lang ang isinagawang simbang gabi sa London City. Paliwanag ng Filipino Canadian Community of London and District FCALD puno na ang iskedyul ng simbahan.

Ipinahiwatig naman ni Fr. Tagnines na mauulit sa susunod na taon ang pagdaraos ng simbang gabi. Asahan umano na sa pagkakataong iyon ay makukumpleto na ang siyam na araw ng simbang gabi sa London.