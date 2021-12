B.C. isinara ang bars, ikakansela ang surgeries dahil sa tumataas na kaso ng Omicron

Ibinalita ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry ang pinakahuling round ng public health orders noong Martes.

Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry (archives). Litrato: Radio-Canada

Ang bagong measures ay ipapatupad ngayong Miyerkules at kasama rito ang:

Walang indoor organized gatherings na kahit anumang laki, kasama ang kasal, receptions at parties.

Sarado ang mga bar at nightclub.

Maximum na anim na tao lamang sa bawat mesa sa restaurant, pub o cafe.

Ang mga gym, fitness centre at dance studio ay sarado.

Ang seated events tulad ng concert, sports games, sinehan ay bababa sa 50 per cent capacity.

Ang mga panuntunan ay mananatili hanggang Enero 18.

Ang mga bagong restriksyon ay dagdag pa sa existing orders na naging epektibo noong Lunes.

Ang personal na mga pagtitipon ay limitado pa rin sa isang household plus 10 bisita o isang dagdag na household kung mas malaki kaysa sa 10 bisita.

Hindi kasama sa mga bagong panuntunan ang restriksyon ukol sa pagbibiyahe sa loob ng British Columbia B.C. ngayong kapaskuhan. Iginiit ng probinsya noong Martes ang pangangailangan na balansehin ang mental health ng mga pamilya at ang pagbabawas sa pagkalat ng virus.

Alam ko na ngayong panahon na ito, kailangan natin na makasama ang ating pamilya… upang magbigay ng suporta, at makakuha ng suporta, ani Henry. Piliin ang iyong grupo, gawin itong maliit at sila lang ang samahan ngayong kapaskuhan.

Bagong orders dumating matapos tingnan ng British Columbia B.C. ang Ontario, Quebec

Sinabi ng mga opisyal na ang bagong orders ay ginawa matapos suriin ng British Columbia B.C. ang datos noong weekend mula sa iba pang hurisdiksyon tulad ng Quebec, Ontario at United Kingdom U.K. para sa senyales ng kung ano ang maaaring mangyari locally.

Ang mga lugar na ito ay ilang linggong nauna sa British Columbia B.C. sa kanilang mga pandemya at pagharap sa mas mataas na case counts.

Sinabi ni Henry na siya ay partikular na nag-aalala sa epekto nito sa health-care systems ng U.K. (bagong window) at Quebec (bagong window).

Alam natin na ito ay nakakadismaya at nakaka-discourage na marinig sa puntong ito. Ginawa natin ang tama over and over, ani Henry.

“Hindi kinikilala ng virus na… nagbago na ito at tayo rin dapat.

PANOORIN | Hindi maiiwasan na maraming tao sa B.C. ang mae-expose sa virus, ani Henry:

Kasalukuyang nakikita ng British Columbia B.C. ang case levels na we’ve never heard before, ani Henry noong Martes. Kinumpirma ng probinsya ang 1,308 na bagong kaso noong Martes - isang all-time daily record para sa British Columbia B.C. mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Dinala ng bagong additions ang total number ng active cases sa 6,348.

Ang rolling average ng bagong cases sa British Columbia B.C. ay tumaas ng higit pa sa 114 per cent sa loob ng isang linggo dahil sa Omicron.

Nagbabala ang mga epidemiologists na kahit na mapatunayan ang Omicron na nagdudulot ng mas banayad na karamdaman (bagong window), ang mabilis na pagkalat nito ay maaari pa ring magpadala ng unmanageable na bilang ng mga tao sa ospital.

Rapid test strategy

Pinapalawak din ng British Columbia B.C. ang kanilang rapid test strategy, ngunit hindi sa lebel na nakita sa ibang probinsya.

Sa susunod na buwan, mas maraming rapid tests ang ibibigay para sa symptomatic na mga tao at testing centres, long-term care facilities, vulnerable communities at businesses. Ang health-care workers sa acute care ay magkakaroon din ng access.

Ang programa ay papalawakin sa bandang huli ng Enero upang isama ang K-12 na mga eskuwelahan at post-secondary na mga institusyon. Walang kasalukuyang plano na kanselahin ang in-person classes para sa alinmang grupo.

Ang testing centres sa British Columbia B.C. ay na-stretch na noong nakaraang linggo. Dahil ang rapid tests ay hindi agad available sa publiko, ang mga tao na nais kumpirmahin kung sila ay positibo o hindi bago magpasko ay walang ibang option.

Ang strategy noong Martes ay hindi nagbigay ng pahiwatig sa anumang plano na gawing widely available ang libreng rapid tests sa publiko.

Sa kabuuan, inaasahan ng probinsya na makapagbibigay ito ng 700,000 rapid tests sa susunod na dalawang linggo. Umaasa ang mga opisyal na makatatanggap ito ng 11 milyon mula sa pederal na gobyerno sa Enero.

Booster shot timeline

Pinapabilis ng mga opisyal ang booster shot program ng British Columbia B.C. Ipinapakita ng ebidensya na ang dalawang vaccine doses ay hindi sapat para pigilan ang Omicron infection - bagama’t ang mga bakuna ay pinapababa pa rin ang peligro ng pagkakaospital at seryosong pagkakasakit.

Habang ang age-based at critically vulnerable strategy ng British Columbia B.C. ay magpapatuloy, pinapalawak ng probinsya ang vaccination capacity nito sa pamamagitan ng paggamit sa mga parmasya at pagbubukas ng mas maraming lokal na klinika.

B.C. Health Minister Adrian Dix (archives). Litrato: Mike McArthur/ CBC

Ang bagong targeted completion date para sa booster program ngayon ay sa pagtatapos ng Marso imbes na Mayo. Ipinahiwatig ng mga opisyal noong Martes na ang expansion ay bumagal dahil sa kakulangan ng health-care staff.

Wala talagang infinite pool ng mga tao na magbibigay ng bakuna, ani Henry.

Ang lahat ng limang health authorities ay nagtatrabaho upang buksan ang vaccination clinics, kasama ang muling pagbubukas ng Vancouver Convention Centre at iba pang mass sites sa Fraser Valley at Vancouver Island.

Kanseladong surgeries

Ang naka-iskedyul na surgeries sa British Columbia B.C. ay ipagpapaliban simula Enero 4 upang i-manage ang pressure sa hospital capacity, ayon sa probinsya. Matutuloy pa rin ang urgent at emergency surgeries.

Inaasahan ng mga opisyal na makakansela ang humigit-kumulang na 3,000 surgeries kada linggo. Ang ibig sabihin ng mga kanselasyon na ito ay maaaring i-deploy ang staff sa ibang lugar, kabilang ang vaccination clinics para makatulong sa boosters at pagbabakuna ng mga bata edad lima hanggang 11.

Ang rescheduling ng mga surgery ay madedetermina sa ibang araw sa Enero.

Isang artikulo ni Rhianna Schmunk (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.