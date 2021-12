Alberta binukas ang COVID-19 booster shots para sa lahat ng Albertans na higit 18

Ang bagsik ng Omicron variant ay hindi pa nalalaman, ngunit malinaw na tumaas ang peligro ng transmission, ayon sa gobyerno ng Alberta sa isang news release. Ang pinalawak na availability ng pangatlong dose ng COVID-19 vaccine ay makakatulong sa pagbibigay ng karagdagang proteksyon at pagpigil sa community spread.

Pfizer vaccine ang gagamitin bilang booster sa Albertans na nasa pagitan ng edad 18 at 29 dahil napag-alaman na ang Moderna ay maaaring taasan ng kaunti ang peligro ng myocarditis sa mga batang indibidwal, lalo na sa mga kalalakihan, ayon sa release.

Gayunpaman, ang mga indibidwal ay mas makakaranas ng myocarditis mula sa COVID-19 infection kaysa sa bakuna, saad nito.

Omicron variant tumataas

Ang average na bilang ng bagong daily cases, kasama ang numero ng Albertans na na-infect ng Omicron variant, ay lumaki nitong mga nakaraang araw. Naabot ng naitalang positivity rates noong Sabado at Linggo ang pinakamataas na lebel mula Oktubre.

Ang Alberta ay mayroong 5,652 total active cases, tumaas mula 4,431 noong Biyernes. Ang bilang ng Omicron cases ay lumobo noong weekend sa 1,045, mas marami ng 879 kaysa sa bilang noong Biyernes.

May 324 na tao sa ospital na may COVID-19, kasama ang 69 na nasa intensive care units.

May 3,292 na ang nasawi mula sa COVID-19 sa Alberta mula nang magsimula ang pandemya.

Habang kumakalat ang Omicron, nagpatupad ang Alberta Health Services (AHS) ng mga restriksyon sa pagbisita sa mga ospital at continuing care facilities.

Simula ngayong Martes, ang mga bisita at designated support people na may close contact sa isang tao na may COVID-19 ay hindi makakapasok sa continuing care o acute-care sites sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng huling exposure.

Ang temporary measure ay sumasalamin sa parehong limit sa pagbisita noong mga nakaraang waves at naglalayong protektahan ang mga pasyente, residente at health-care providers, ayon sa pahayag ng Alberta Health Services AHS noong Lunes.

Ang Alberta ay nakikipag-unahan din na i-restock ang istante ng mga parmasya matapos i-rollout ang rapid antigen test kits noong Biyernes.

Mula Biyernes hanggang Lunes, nakakuha ang Albertans ng 230,000 kits mula sa 500,000 na ipinamahagi sa piling pharmacies at Alberta Health Service AHS sites.

Naubusan ng stock ang ilang lugar sa loob lamang ng ilang oras, habang ang iba ay nakipagbuno sa mahabang pila habang nagkandarapa ang Albertans na mag-uwi ng test kits bago ang kapaskuhan.

Ang probinsya ay may dalawang milyon pang tests na ipamimigay sa mga darating na araw, madadagdagan pa ng isang milyong tests na may kumpirmadong shipping dates sa huling bahagi ng buwan na ito, ayon kay Alberta Health Services AHS spokesperson Lisa Glover.

Magre-resupply kami at mag-e-expand ng mabilis kapag nakakuha na ng supply mula sa pederal na gobyerno, ani Glover.

Nag-request kami ng dagdag na 4.3 milyon na test nitong Disyembre, at umaasa kami na tataas ito sa 10 milyon na test sa isang buwan simula Enero.

Kung ang partikular na lokasyon ay walang test kits na available, ang Albertans ay hinihikayat na maghanap online para sa karagdagan na mga lokasyon (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.