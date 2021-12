Surge sa order ng bagong sasakyan at piyesa humantong sa malaking Canadian retail sales

Habang ang kabuuang retail sales ay tumalon sa 1.6 per cent noong Oktubre, sa total na $57.6 bilyon, ang core retail sales naman — hindi kasama rito ang gas station sales at automobiles dahil tinitingnan ito bilang volatile sectors — ay tumaas ng 1.5 per cent. Ang mga dealership na nagbebenta ng mga bagong sasakyan ay nagkaroon ng sales increase na 2.8 per cent, ayon sa Statistics Canada (bagong window).

Ipinapakita ng mga numerong ito na ang Canadian retailers ay mas maganda ang naging lagay noong Oktubre kaysa sa inaasahan, ani CIBC senior economist Andrew Grantham. Ngunit siya ay nagbabala na ang ekonomiya ay maaaring dumausdos dahil hinigpitan ng mga probinsya ang restrictions sa buong bansa upang limitahan ang pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19.

Kahit ang restrictions na ito ay nakapokus sa mga bar, restaurant, gym at iba pang katulad na serbisyo, kaysa retailers sa stage na ito, ang public concern tungkol sa recent outbreak ay gagambalain pa rin ang bilang ng mga taong pumupunta sa stores at itutulak muli ang shopping activity pabalik online, ani Grantham.

PANOORIN | Isang ekonomista ipinaliwanag kung paano naapektuhan ng microchip shortage ang car manufacturing:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang automaking industry ay matinding tinamaan ng global microchip shortage (bagong window) na ginawang mahirap ang pagma-manufacture ng mga bagong sasakyan. Kaya bumaba ang sales ng new car dealerships noong Agosto at Setyembre — ngunit tumaas naman noong Oktubre, hudyat na nakakabawi na ito.

Ang nauna at unofficial na bilang ay indikasyon na nagkaroon ng isa pang 1.2 per cent increase sa retail sales noong Nobyembre, ayon sa Statistics Canada, na sinabing maaaring magbago ang estimate.

Bumaba ang benta ng gas

Habang ang pagtaas ay nakita sa pito sa 11 retail subsectors (bagong window), ang motor vehicle at parts dealers’ sales ay tumaas ng 2.2 per cent, ang new car dealer sales ang nangunguna sa 2.8 per cent increase. Ang automotive manufacturing at wholesale trade ay parehong mas mataas ang naging sales.

Ang mga gas station ay bumaba ng 0.1 per cent in receipts noong Oktubre at ang sales ay bumaba ng 3.2 per cent ayon sa volume. Ang presyo ng gasolina ay tumaas ng limang porsyento noong Oktubre, ayon sa Consumer Price Index.

Dahil sa mas mataas na sales ng motor vehicle at parts dealers, ang Ontario at Alberta ang may dalawa sa pinakamataas na retail boost noong Oktubre. Ang Ontario ay nagkaroon 1.9 per cent sales increase. Ang Alberta naman ang may pinakamalaking retail sales increase — 3.8 per cent — mula Enero 2021. Sa pangkalahatan, siyam na probinsya ang nagkaroon ng retail boost noong Oktubre.

Isang artikulo ni Jenna Benchetrit (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.