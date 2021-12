[Ulat] Mga Pinoy sa Canada nag-aalala para sa pamilya na apektado ng bagyo sa Pilipinas

Labis ang pag-aalala ni Lee Ann Maglacion, 22 taong gulang, na nakatira sa London City sa lalawigan ng Ontario sa Canada ng hindi nakontak ang kanyang pamilya. Wala siyang natanggap na balita ilang araw matapos tamaan ng napakalakas na bagyo ang bayan ng Bien Unido sa Bohol noong Huwebes, Disyembre 16.

Last na communication namin ay nagtumbahan na daw ang mga puno. At marami sa mga bubungan ang inilipad na pero wala talaga kaming ideya kung ano ang sitwasyon doon sa amin ngayon, nag-aalalang kuwento ni Lee Ann.

Naputol ang linya ng kuryente at komunikasyon sa bayan ng Bien Unido at sa maraming nasalantang lugar sa probinsya ng Bohol.

Ang last na message na nabasa ko ay galing sa aking kapatid. Tungkol sa schoolwork niya dahil naputol na [ang internet] dahil sa bagyo, dagdag ni Lee Ann.

Nanawagan ng tulong sina Lee Ann Maglacion (kanan) at Jamaica Moreno (kaliwa) para sa mga apektado ng bagyong Odette (Typhoon Rai) sa Pilipinas. Litrato: RCI / Rodge Cultura

Dumating sa Canada si Lee Ann sa edad na 19 bilang isang Filipino international student noong Disyembre 2018. Dalawang taon din siyang nagsumikap sa pag-aaral sa kolehiyo sa siyudad ng London sa Canada. Sa kanyang pagtatapos ng pag-aaral noong Disyembre 2020 ay saka naman tumigil ang mundo matapos ang kabi-kabilang lockdown bunga ng pandemya dahil sa pagkalat ng COVID-19 virus.

Ngayon, lubha niyang ikinatakot ang kaligtasan ng mga magulang at kapatid matapos hambalusin ng bagyong Odette ang Pilipinas na nagdulot ng matinding baha at pagkasira sa mga lugar na dinaanan nito.

Naputol ang linya ng kuryente at komunikasyon sa mga bayan ng Ubay, Talibon at iba pang karatig-bayan sa buong probinsya ng Bohol. Umaasa sa power generator ang malaking bahagi ng isla batay sa huling report mula sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Higit 90 katao na ang naiulat na kumpirmadong nasawi sa lalawigan ng Bohol habang maraming iba pa ang nawawala dahil sa paghagupit ng bagyo ayon sa report ng public broadcast network na People’s Television at sa mga pangunahing sources sa bansa. Hindi pa makontak sa tawag ng Radio-Canada International si Anthony Damalerio ng Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office hanggang sa oras ng paglathala ng balitang ito.

Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Pilipinas, 156 na ang kumpirmadong bilang ng nasawi sa bagyo. Pinaghahanap pa ang 37 katao na nawawala habang 275 naman ang naiulat na nasugatan. Patuloy na hinihintay pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC ang update mula sa iba’t-ibang lokalidad.

Samantala, umabot sa 238 na mga siyudad at munisipyo sa Pilipinas ang nawalan ng suplay ng kuryente sa mga lugar sa Southwestern Tagalog Region MIMAROPA , sa rehiyon 6, 7, 8, 10, Caraga Administrative Region CARAGA region at Bangsamoro Region for Muslim Mindanao batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRMMC . Nasa 28 pa lang sa mga lokalidad na ito ang naiulat na naibalik na ang linya ng kuryente.

Ang kapatid ni Lee Ann na si Lenoel Hoylar na nag-aaral sa Cebu City napilitan na magrenta ng bangkang de-motor para matawid ang Cebu Strait pauwi sa kanilang bayan sa isla ng Bohol. Maliban kasi sa kanselado na ang kanilang klase, nangangamba rin ito sa kaligtasan ng kanilang mga magulang. Pahirapan ang masasakyan na barko papuntang Bohol mula sa Cebu.

Sa kanyang pagdating sa bayan ng Bien Unido ay tumambad ang malawak na pinsalang idinulot ng bagyo sa kanilang lugar.

Sa bidyo na kuha ni Lenoel Hoylar makikita na kinalbo ng bagyong Odette ang marami sa mga puno at pananim sa buong bayan ng Bien Unido.

Nagpapasalamat naman si Lee Ann na mabalitaang ligtas ang kanilang mga magulang.

Nakausap ni Lee Ann sa telepono ang ina na si Leolita na kinailangan pa bumiyahe ng dalawang oras para marating ang bayan ng Calape sa Bohol para magka-signal at matawagan siya. Nanatiling walang linya ng kuryente at komunikasyon ang kanilang bayan sa ngayon.

Samantala, hindi naman makontak ni Jamaica Moreno, isang Pilipino na nakatira ngayon sa London, ang kanyang pamilya sa Bohol. Nakahinga lang umano siya ng maluwag matapos ibalita ng kanyang kaanak na nakatira sa kabilang siyudad ng Tagbilaran na ligtas ang kanyang pamilya.

"Nagpunta siya sa Bien Unido at kaya siya nagka-signal dahil bumalik siya sa Tagbilaran. Sinabi niya na ligtas ang pamilya ko," sabi ni Jamaica.

Hindi pa makontak ni Jamaica ang kanyang pamilya hanggang ngayon.

Isang donation drive ang ikinasa ni Lee Ann sa social media na naglalayong makalikom ng pondo para tulungan ang mga residente na apektado sa kanilang lugar.

Nakita natin kung ano ang nakakaawa na sitwasyon. Kung makikita mo ngayon, hindi naman sa mag-overreact ka pero grabe talaga. Maiiyak ka dahil unang-una mahirap na dahil may pandemya at ngayon binagyo pa, nawalan ng hanapbuhay pagkatapos ay nawalan pa ng mga tirahan, sabi ni Lee Ann.

Maraming bahagi ng Pilipinas ang hindi pa makontak at walang kuryente hanggang sa oras na inilathala ang balitang ito.