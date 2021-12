Bagong Canada Worker Lockdown Benefit, kasado na ngunit walang maka-access dito

Ang Canada Worker Lockdown Benefit (bagong window) (CWLB) ay opisyal na lumitaw noong nakaraang Biyernes. Katulad ng mga naunang support, tulad ng Canada Emergency Response Benefit (CERB) at Canada Recovery Benefit (CRB), ito ay dinisenyo upang magbigay ng panandaliang income support sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Hindi tulad ng mga programang iyon, available lang ito para sa mga manggagawa na hindi makakapagtrabaho dahil sa lokal na lockdown, ngunit walang rehiyon na opisyal na nasa ilalim ng lockdown.

Ang Canada Worker Lockdown Benefit CWLB ay available lamang kapag may COVID-19 lockdown order sa iyong rehiyon. Ang rehiyon mo ay maaaring italaga kung ang lockdown ay magtatagal ng 14 na araw o higit pa, paliwanag ng website ng gobyerno tungkol sa programa.

Sa ilalim ng heading na may pamagat na When you can apply, sinasabi sa pahina na ang mga aplikasyon ay bubuksan lamang kung may COVID-19 lockdown na itinalaga sa rehiyon.

Responsable ang gobyerno ng Canada sa pagpapasiya kung ano’ng mga rehiyon ang tumutugon sa criteria ng isang lockdown. Ang Canada Revenue Agency ang mamamahala sa naturang programa.

Ang mga aprubadong aplikante ay makakakuha ng $300 kada linggo, at maaaring mag-apply para sa benepisyo sa pagitan ng Oktubre 24, 2021 at Mayo 7, 2022.

Isinumite ng gobyerno ang lehislasyon na magtatag ng bagong benepisyo noong nakaraaang buwan (bagong window). Sinabi ni Finance Minister Chrystia Freeland noong panahon na iyon na nais gumawa ng gobyerno ng mas targeted na support programs kumpara sa mas malawak na supports tulad ng Canada Emergency Response Benefit CERB . Tinukoy niya ang mataas na vaccination rates at ang economic recovery ng Canada bilang parte ng rason para sa mas targeted support.

Ngunit kahit na tumataas ang COVID-19 infections, at ang mga probinsya ay nagpapatupad ng mga restriksyon (bagong window) sa pagtitipon at mga aktibidad, hindi malinaw kung kailan magbubukas ang Canada Worker Lockdown Benefit CWLB .

Canada Worker Lockdown Benefit CLWB masyadong restrictive, ayon sa New Democratic Party NDP critic

Sa isang news conference sa Moncton noong Lunes, sinabi ni Minister of Infrastructure, Intergovernmental Affairs and Communities Dominic LeBlanc na ang pag-uusap sa mga probinsya ukol sa economic support programs ay nagpapatuloy.

Palagi kaming interesado na marinig ang panig ng business leaders at mga provincial at territorial leaders upang siguraduhin na mayroon tayong tamang halo ng suporta, aniya.

Gumastos ang gobyerno ng kulang-kulang $300 bilyon sa economic support programs kaugnay ng COVID-19 mula nang magsimula ang pandemya.

Sinabi ni Daniel Blaikie, ang finance critic ng New Democratic Party, na ang Canada Worker Lockdown Benefit CWLB ay hindi sapat na support program.

Sa palagay ko isa ito sa critical failures ng lehislasyon na dinala ng mga Liberal sa Parlamento, aniya sa isang interbyu. Isa itong napaka-restrictive na income support benefit.

Alam natin na marami pang economic consequences ang pandemya. Habang lumalakas ang Omicron, nakikita natin ang epekto sa negosyo, ngunit hindi dahil sa isang malawakang government-mandated na lockdown.

Dagdag pa ni Blaikie dapat ipagpatuloy ng gobyerno ang mas malawak na economic support programs. Malinaw na hindi pa lipas ang oras para sa income support, aniya.

Sa isang email sa CBC, sinabi ng tagapagsalita ng opisina ni Freeland na tinitingnan ng gobyerno kung ia-adjust ang support measures dahil sa tumataas na mga impeksyon at mga restriksyon dahil sa Omicron variant.

Ang Omicron variant ay isang totoo at seryosong banta sa kalusugan at kaligtasan ng Canadians at sa kapasidad ng ating health care system, ayon sa pahayag.

Dahil sa public health situation at bagong restrictions sa ilang probinsya, aktibo naming ina-assess kung kailangan ang regulatory adjustments upang makapagbigay ng dagdag na flexibility sa support measures na nakasaad sa Bill C-2.

Si Harriet Clunie, executive chef ng Das Lokal restaurant sa Ottawa, ay kinailangang bawasan ang oras ng kanyang mga empleyado bilang resulta ng mga bagong restriksyon, na kinalahati ang kapasidad ng mga restaurant.

Nag-aalala siya kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang mga empleyado - lalo na't hindi sila eligible para sa programa.

Nararamdaman ko na dapat may mas malakas na measures ngayon na hindi nakadepende sa lockdown, at kailangan ipatupad iyan agad upang tulungan ang mga manggagawa na makakuha ng pera na kailangan nila para maka-survive - or at least tulungan ang mga restaurant na panatilihin ang kanilang mga empleyado, aniya.

Sa palagay ko talagang kailangan ng proportionate measures, anumang oras na ipatupad ang isang uri ng restriksyon.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Ashley Burke.