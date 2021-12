Bawasan ang contacts ngayon o mao-overwhelm ang mga ospital, ani Tam

Sinabi ni Dr. Theresa Tam kay Andrew Chang ng The National noong Lunes na hindi ngayon ang panahon upang magtipon sa malalaking bilang.

Kahit na ang Omicron ay mas banayad kaysa sa naunang virus variants, dahil kumakalat ito ng napakabilis… kahit ang maliit na portion ng mga tao na maoospital ay io-overwhelm ang ating mga sistema.

Iniulat ng Canada ang mahigit 14,000 na bagong kaso ng COVID-19 noong Lunes, kahit kasama ang ilang kaso noong weekend, ang mga kaso ng mas nakakahawang Omicron variant ay lumolobo at mabilis na ino-overtake ang Delta sa maraming jurisdictions.

PANOORIN | Ang pagbabawas sa contacts ay importante ngayon, ani Tam:

Habang ang ilang probinsya ay kumilos na upang bawasan ang capacity limits ng indoor spaces, naniniwala si Tam na mas maraming restrictions ang kinakailangan.

Ang paglilimita, alam nating lahat, ay mabilis tayong pahihintulutan na ipagpatuloy ang activities sa bandang huli ng mas mabilis, aniya.

PANOORIN | Sinabi ni Tam na ang mas maraming restriksyon ngayon ay mas wais:

Sa mga unang araw nito, tila naapektuhan ng Omicron ang mga nakababatang tao. Ngunit sinabi ni Tam, habang ito ay kumakalat, ita-target nito ang mas maraming manggagawa at lugar ng trabaho kaya naman importante na magbigay ang mga employer sa kanilang mga empleyado ng pinakaepektibong proteksyon na posible: Ang best masks possible na maaari mong makuha, siguraduhin na pinaganda ang ventilation sa lugar ng trabaho , at siguraduhin na may access sa bakuna.

PANOORIN | Mga manggagawa kailangan ng pinakamahusay na proteksyon na posible, ayon sa chief public health officer:

Finally, sinabi ni Tam na oras na upang ibasura ang cloth masks. Hindi ka nito poprotektahan laban sa Omicron:

Hindi ka dapat magsuot ng single-layered cloth mask, aniya. Ang medical masks ay mas mainam sa pagfi-filter ng viruses. Ngunit ang three-ply surgical type ay maaaring hindi sapat, dagdag pa niya, at sinabi na ang N95-type respirators ang mas better fit para sa mga mukha ng tao.

PANOORIN | Ang pagsusuot ng fitted mask na nakatakip sa ilong ay crucial:

Inulit muli ni Tam na ang bawat pandemya ay magwawakas at ganito rin ang mangyayari rito. Ngunit sinabi niya na maaaring abutin ng maraming buwan, at ang pagtulong sa ibang bansa na mabakunahan at kontrolin ang pagkalat ng cases ang magiging susi sa pag-abot natin sa puntong iyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.