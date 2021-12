Pandemya, climate change ang dapat sisihin sa mahal na turkey dinner ngayong taon

Sila ay nahaharap sa 20 hanggang 25 per cent na pagtaas ng presyo ng pananim at feeds ngayong taon, kaakibat pa ang pagkagambala sa supply chain at labour shortages.

Ang kita sa turkey farming ay talagang down ng 30 per cent mula noong isang taon, ani Brian Picker, ang spokesperson para sa Turkey Farmers of Ontario. Napakahirap talaga.

Nakita ng industriya ang direktang fallout mula sa pandemya at climate change. Sinabi ni Ricker na ang presyo ng mais, soybeans at wheat ay tumaas noong isang taon, at tinukoy niya ang tagtuyot sa Western Canada.

Ang sales ng turkey ay bumaba noong unang lockdown, nang huminto sa pagkonsumo ang mga estudyante at manggagawa ng deli meats gaya ng karaniwan nilang ginagawa.

Naranasan naman ng poultry processors ang mas mataas kaysa karaniwan na storage costs habang bumaba ang labour dahil sa pandemya. Bukod pa rito, napilitan silang gumastos ng ekstra sa pagre-renovate ng mga planta upang makagawa ng socially-distanced work stations.

Sinabi ni Ricker na ang farmers ay kumilos upang i-cut ng 10 porsyento ang price costs para sa processors upang makaraos sila ngayong taon.

Lahat ng ito ay nauwi sa nakikita ng consumers na pagtaas ng presyo ng tradisyonal na Christmas turkey sa 30 porsyento, at kung minsan hindi pa matugunan ng retailers ang demand.

Ang karaniwang presyo ng turkey ay $2 per kilo. Ngayon nasa $2.25 na ito per kilogram.

Isa itong rollercoaster, ani Sean Maguire, ang operations at sales manager para sa Hayter's Farm, isang 70 taong gulang na family-owned operation na nasa kanluran ng London, Ontario.

Ang tumataas na demand sa mga shutdowns at re-openings at disruptions sa food service, ito talaga ang mga nagtulak sa aming mga hamon.

Retailers maaaring naghahabol bago ang Pasko

Sinabi ni Maguire na napansin niya na ang major retailers ay tinamaan ng sitwasyon. Ang mas kaunting inventories ay nangangahulugan ng mas kaunting door-crasher types ng sales, gayundin ang karaniwang discounts.

Mahirap hulaan ang hinaharap, dahil sa pinakahuling uncertain developments sa pandemya ng COVID-19. Ang mga Turkey farmer ay maingat pagdating sa pagtantya ng paglago sa susunod na taon.

Sinabi ni Ricker na ang mga bagay ay tila patungo sa tamang direksyon ngayon na ang margins ay nagsisimula nang bumalik sa normal, salamat sa malawakang pagmamahal sa Christmas dinner.

Ang isang bagay na nais kong idagdag ay patuloy na kumain ng turkey buong taon, ani Ricker.

Nagsu-supply kami ng iba’t-ibang parte ng turkey sa mas maliit na portions na available buong taon, at iyon ang kailangang gawin ng mga consumer down the road.

Isang artikulo ni Angela McInnes (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.