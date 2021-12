Matagumpay na Atlantic Immigration Pilot Program gagawin ng permanente

Simula Enero, ang Canada ay tatanggap ng humigit-kumulang 6,000 na aplikante sa isang taon sa Atlantic program.

Sa isang virtual announcement noong nakaraaang Biyernes, sinabi ni federal Immigration Minister Sean Fraser na matapos ang isang taon sa Canada, mahigit 90 porsyento ng newcomers na dumating sa ilalim ng Atlantic Immigration Pilot Program ay naninirahan pa rin sa Atlantic Canada, isang mas mataas na rate kaysa anumang programa.

Ang Atlantic Canada ay binubuo ng mga probinsya ng New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, at Prince Edward Island.

Ano ang ibig sabihin nito para sa ating rehiyon? Sa isang salita, pag-unlad, ani Fraser.

Maaari nang simulan ng mga tao ang pagsusumite ng aplikasyon para sa permanent residence sa ilalim ng bagong programa sa Marso 6, 2022, at ang proseso ay aabutin ng mga anim na buwan. Kung wala ang programang ito, maaaring abutin ng limang taon bago makakuha ng permanent residence status.

Hindi sinabi ni Fraser kung magkakaroon ng province-by-province allocation ang 6,000 spots.

Ang pilot ay inilunsad noong 2017, at 2,000 newcomers at kanilang mga pamilya kada taon ang eligible na mag-migrate sa Canada sa pamamagitan ng Atlantic pilot stream.

Ang kakaiba sa programang ito ay ang extensive na involvement ng employer. Maaaring hilingin ng isang kompanya na maging parte ng programa, tapos magha-hire sila ng foreign nationals upang punan ang mga posisyon na hindi nila mapunan locally. Ang kompanya ang magiging responsable para sa karamihan ng settlement at recruitment process.

Simula nang mag-umpisa, ang mga workers ay na-retain sa mga nursing home, child-care centres, at seafood at technology sectors, ani Fraser.

Sinabi ni Jason Shannon, presidente ng senior-care provider na Shannex, na ang kanyang kompanya ay nag-hire ng 160 na empleyado sa pamamagitan ng programa, kabilang ang nurses, at daan-daan pa ang darating.

Ang mga programa na ito ay pinahihintulutan ang mga newcomer na magkaroon ng [permanent resident] status more efficiently na may higit na katiyakan, pinahihintulutan din sila na dalhin ang kanilang mga pamilya ng mas mabilis at panatilihin silang magkasama, na talagang nagpapaganda sa settlement experience at tinataasan ang tsansa na gawing permanenteng tahanan ang Atlantic Canada, aniya.

Ako’y relieved na marinig na ito ay magpapatuloy.

Nagsalita sina Premier Tim Houston ng Nova Scoia and Andrew Furey ng Newfoundland and Labrador, Arlene Dunn, New Brunswick minister na responsable para sa imigrasyon, at Matthew MacKay, minister ng economic growth ng Prince Edward Island, tungkol sa mga benepisyo ng programa at sinabing maganda itong balita para sa bilang ng populasyon sa lahat ng probinsya.

Premier Andrew Furey ng Newfoundland and Labrador (archives). Litrato: Radio-Canada / Patrick Butler

Halos 4,500 katao ang pumunta sa Nova Scotia sa ilalim ng programa, at ang Nova Scotia ay nasa mas mabuting kalagayan dahil dito, ani Houston.

Ayon sa pederal na gobyerno, ang pilot program ay nagdala ng 10,000 newcomers sa Atlantic provinces.

Sinabi ni Furey na ang kanyang probinsya ang tanging probinsya sa Canada na lumiliit ang populasyon.

Narinig mo na ‘yung kuwento na darating ang mga tao at kukunin nila ang mga trabaho, nagbago na iyon, ani Furey.

Alam na ng mga tao na kailangan natin ng isang malusog na immigration policy hindi lang para protektahan ang mga trabaho ngunit para makalikha ng bagong mga trabaho, makalikha ng isang sustainable way of life.

Mga isyu sa pabahay, credential recognition

Sinabi ni Fraser na sisiguraduhin nila na ang newcomers ay magiging matagumpay at magkakaroon ang gobyerno ng suporta para sa mga employer at empleyado, tulad ng immigration staff na sasagot sa kanilang mga katanungan directly, at magbibigay ng impormasyon kung paano makakakuha ng language training at paano magbubukas ng bank account sa Canada.

Sinabi ni Fraser na hindi sapat ang 6,000 spots, ang numero ay maaaring tumaas sa hinaharap.

Sinabi ni Fraser na parte ng retention problem ay ang kakulangan sa housing stock, ngunit ang solusyon ay hindi ang pagdadala ng mas kaunting tao sa bansa.

Iyan ay isang recipe for disaster sa paglipas ng mahabang panahon, aniya. Ang recipe para sa isang matagumpay na immigration strategy at housing strategy ay magtayo ng mas maraming supply.

Isa sa pinakamalaking balakid na hinaharap ng mga imigranteng manggagawa ay ang kilalanin ng Canada ang kanilang credentials. Hindi direktang tinutugunan ng Atlantic immigration program ang isyu na ito, ani Fraser.

Ito ay isang bagay na kailangan nating trabahuhin kasama ang mga probinsya at regulatory bodies sa bawat immigration stream sa Canada, aniya.

Sinabi ni Fraser na dahil sa travel restrictions kaugnay ng COVID-19, ang gobyerno ay nakapokus sa pagre-recruit ng mga tao na nasa Canada na, tulad ng international students at temporary foreign workers. Ngunit patuloy na tataas ang cross-border immigration habang mas maraming tao ang nababakunahan, aniya.

Magkakaroon tayo ng isang malusog na halo ng mga tao na may kaunting karanasan na nandito na sa Canada at ibang mga empleyado na wala pa rito… gaya ng pinapayagan ng kalagayan ng pampublikong kalusugan, aniya.

Isang artikulo ni Hadeel Ibrahim (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.