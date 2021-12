Quebec isinara ang schools, bars, gyms at iba pa sa gitna ng dumaraming COVID-19 cases

Sinabi ni Quebec Health Minister Christian Dubé na sa harap ng variant, na tila dumodoble ang pagkalat bawat ilang araw, kailangan umaksyon ng gobyerno upang maiwasan na ma-overwhelm ang health-care system.

Ang sitwasyon ay kritikal. Ang pagsabog ng mga kaso ay overwhelming, ani Dubé sa isang news conference, nagpakita siya mula sa kanyang tahanan kasama si Public Health Director Dr. Horacio Arruda at Daniel Paré, na in charge sa vaccination campaign ng Quebec.

Ang health system natin ay nasa krisis.

Ang mga bar, gym, sinehan, concert venue at spa ay dapat magsara simula 5 p.m. (ET) ngayong Lunes.

Ang mga restaurant ay magkakaroon ng reduce capacity na 50 per cent at lilimitahan ang oras mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Ang professional sports ay isasagawa ng walang mga manonood.

Ang mga eskuwelahan ay magsasara ng maaga para sa kapaskuhan, sarado na ito simula Lunes ng gabi at magbabalik sa Enero 10. Ang elementary schools ay mananatiling bukas lamang para sa vaccination campaigns at distribusyon ng rapid test kits.

Isasara rin ang adult at professional education centres. Ang school daycare services ay magpapatuloy na mag-operate para sa mga magulang na talagang kailangan ito, ipa-prioritize ang mga magulang na nagtatrabaho sa health-care sector. Ang private at provincially-run daycares ay mananatiling bukas.

Mandated na ngayon ang pagtatrabaho mula sa bahay para sa lahat ng non-essential workers, kabilang ang civil servants. Pinatigil ng provincial government ang lahat ng ministerial public activities, tulad ng mga news conference na hindi kaugnay sa COVID-19.

Sinabi pa ni Dubé na mas maraming measures ang maaaring ianunsyo sa darating na mga araw.

Ang gatherings ng hanggang 10 katao mula sa maximum na tatlong households ay pahihintulutan pa rin, ngunit hindi nirerekomenda — at ang bilang na iyon ay maaaring magbago, babala ng mga opisayal.

Ang hinihiling namin ay limitahan mo ang bilang ng iyong mga contact sa absolute minimum, ani ng health minister.

Ilang oras bago ang anunsyo, iniulat ng Quebec ang record number ng mga kaso sa nakaraang 24 oras, na may 4,571 na mga bagong kaso, tatlo pa ang namatay at 21 ang pumasok sa ospital.

Ang hospitalizations, na nasa 397, ay mas mataas na kaysa sa kalahati ng kapasidad ng probinsya.

Noong Huwebes, ang projections mula sa provincial government health-care research institute, na INESSS, ay ipinakita na 700 Quebecers ang maaaring maospital dahil sa virus pagsapit ng unang bahagi ng Enero, 160 sa kanila ang mapupunta sa intensive care.

Ipinagpaliban muli ng ilang ospital ang non-urgent surgeries. Nag-ulat ng dalawang outbreaks ang Cité-de-la-Santé Hospital sa Laval at anim na empleyado ang nag-test ng positive sa mga oras na ito.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.