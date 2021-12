Booster shot ng Moderna COVID-19 vaccine magpoprotekta laban sa Omicron

Ang full-dose ng booster ay mas malakas pa, nagti-trigger ito ng 83-fold jump sa antibody levels, gayunpaman tumaas din ang karaniwang side-effects, ayon sa kompanya.

Inanunsyo ng Moderna ang preliminary laboratory data sa isang media release at hindi pa ito sumasailalim sa isang scientific review.

Habang ang kalahating dose ng shots ay ginagamit para sa karamihan ng Moderna boosters, ang full-dose na third shot ay inirerekomenda para sa mga taong mahina ang immune system.

Ang mga walang laman na Moderna vaccine vials ay ipinapakita rito bago ang COVID-19 vaccine drive-thru clinic sa Richardson stadium sa Kingston, Ontario, noong Hulyo 2 (archives). Litrato: (Lars Hagberg/The Canadian Press)

Ngunit ang testing na isinagawa ng U.S. National Institutes of Health, na inanunsyo noong nakaraang linggo ni Dr. Anthony Fauci, ay natagpuan din ang katulad na pagtaas.

Napag-alaman ng testing ng Pfizer na nakaka-trigger ng katulad na pagtaas sa omicron-fighting antibodies ang COVID-19 vaccine nito .

Sinabi ng Pfizer at BioNTech ngayong buwan na ang dalawang vaccine doses ng kanilang bakuna ay nagresulta sa mas mababang neutralizing antibodies, ngunit ang pangatlong dose ng kanilang bakuna ay nagpapataas sa neutralizing antibodies by a factor of 25.

Ang dugo na nakuha mula sa mga taong naturukan na ng pangatlong booster shot noong nakaraang buwan ay ninu-neutralize ang Omicron variant ng kasing epektibo ng dugo na kinuha matapos ang dalawang doses na lumalaban sa orihinal na coronavirus.

Noong panahon na iyon, binigyang-diin ng mga kompanya na ang kanilang findings are preliminary, at mas marami pang research at real-world effectiveness data ang kailangan para malaman kung ano ang pinakamagandang daan na dapat tahakin.

Ang mga bakuna na gawa ng Pfizer at ng Moderna ay parehong gumagamit ng mRNA technology, at ginagamit ng maraming bansa sa buong mundo upang labanan ang coronavirus, kasama ang Canada.

Pine-predict ng anitbody levels kung gaano kahusay ang bakuna upang pigilan ang impeksyon ng coronavirus ngunit isang layer lamang ito ng depensa ng immune system.

Iminumungkahi ng ibang research na ang bakuna ay dapat mag-induce ng magandang proteksyon laban sa malalang pagkakasakit kung ang mga tao ay nakakaranas ng isang breakthrough infection.

Ang Moderna at Pfizer ay nagde-develop ng bakuna na mas angkop para sa Omicron variant kung sakaling kakailanganin ito.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.