Bilang ng nasawi sa Bagyong Rai sa Pilipinas umabot sa 200

May 52 katao ang nawawala, ayon sa datos ng pulisya, habang patuloy ang relief efforts matapos ang isa sa pinakanakamamatay na bagyong tumama sa arkipelago sa Timog-silangang Asya.

Ang pulisya ay nag-mobilize para sa relief operations at upang tiyakin ang kaayusan sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad, ayon sa spokesperson ng national police na si Roderick Alba.

Ang bilang ng mga nasawi na nai-report ng pulisya ay mas mataas kaysa sa 58 na taong nasawi na naitala ng national disaster agency noong weekend. Sinabi ng ahensya na bina-validate pa nito ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon.

Mahigit kalahati ng mga nasawi na iniulat ng pulisya ay fatalities sa central Visayas region, kasama ang Bohol province, ang tahanan ng ilan sa pinakapopular na tourist destinations ng bansa para sa diving at coral reefs.

Isang armadong pulis ang nagbabantay kasama ang iba pa upang linisin ang debris sa Surigao City, Surigao del norte province, noong Linggo. Litrato: Getty Images / Ferdinand Cabrera/AFP

Noong Linggo, ni-report ni Bohol Governor Arthur Yap ang 74 na nasawi sa probinsya, tinutukoy niya ang partial reports na na-verify daw ng health department at local government officials.

Pinabilis ang relief operations ngunit hinahadlangan ng damage dulot ng komunikasyon at mga linya ng kuryente, na naibalik na sa maraming napinsalang lugar.

Halos 490,000 katao ang na-displace ng Bagyong Rai sa Pilipinas bago ito kumilos patungong South China Sea noong weekend at nag-iwan ng malaking pinsala sa mga probinsya ng Cebu, Leyte at Surigao del Norte, kasama ang popular na Siargao surfing destination at Dinagat Islands.

Nangako si Presidente Rodrigo Duterte na maglalabas ng humigit-kumulang 2 bilyong piso ($50 million Cdn) na pondo para sa mga probinsyang tinamaan ng bagyo upang makatulong sa recovery efforts.

Isang residente pinapaliguan ang kanyang anak katabi ng nasirang bahay sa Carcar sa Pilipinas noong Sabado matapos ang Bagyong Rai. Litrato: Getty Images / Victor Kintanar/AFP

Ang mga nasawi at malawakang pinsala na iniwan ng bagyo bago ang kapaskuhan sa isang nasyon na karamihan ay Katoliko ay ibinalik ang mga alaala ng isa pang kalamidad, ang Haiyan, na isa sa pinakamalakas na bagyo on record. Tinamaan nito ang maraming central provinces na binayo noong isang linggo, kung saan 6,300 naman ang namatay noong Nobyembre 2013.

Sa Vatican, ipinahayag ni Pope Francis ang kanyang pagkamalapit sa mga mamamayan ng Pilipinas noong Linggo at sinabing winasak ang maraming tahanan ng naturang bagyo.

Humigit-kumulang 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas bawat taon. Ang arkipelago ay nasa seismically active na Pacific Ring of Fire region din, na ginagawa itong isa sa pinaka-disaster-prone na bansa sa buong mundo.

Iniinspeksyon ng mga residente ang nasira nilang bahay sa Surigao City sa Surigao del norte province sa Pilipinas noong Linggo, ilang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Rai sa siyudad. Litrato: Getty Images / Ferdinand Cabrera

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.