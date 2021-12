Israel ipagbabawal ang pagbibiyahe sa U.S., Canada dahil sa Omicron variant

Inanunsyo ng opisina ni Prime Minister Naftali Bennett ang desisyon matapos bumoto ng gabinete.

Ang bihirang pagkilos na i-red-list ang U.S. ay dumating sa gitna ng pagtaas ng coronavirus infections sa Israel at minarkahan ang pagbabago ng pandemic practices sa pagitan ng dalawang nasyon na may malapit na diplomatikong relasyon. Kasama ang U.S. at Canada sa lumalaking listahan ng mga bansa sa Europa at iba pang destinasyon kung saan bawal magbiyahe ang Israelis at kung saan ang returning travellers ay kailangan mag-quarantine.

Inaasahan ang parliamentary committee na bibigyan ang hakbang ng final approval. Kapag awtorisado na, ang travel ban ay ipapatupad hatinggabi ng Miyerkules ng umaga.

Naranasan ng Israel ang surge sa mga bagong kaso ng mas nakakahawang coronavirus variant nitong mga nakaraang linggo at sinimulang isara ang kanilang borders at limitahan ang pagbibiyahe noong huling bahagi ng Nobyembre. Bawal pumasok ang mga dayuhan at lahat ng Israelis na darating mula sa ibang bansa ay required na mag-quarantine - kasama ang mga taong bakunado.

Ang ibang bansa na naaprubahan na idagdag sa travel ban simula Miyerkules ay ang Belgium, Germany, Hungary, Italy, Morocco, Portugal, Switzerland at Turkey.

Ni-roll out ng Israel ang isang world-leading vaccination campaign ngayong taon, at mahigit sa 4.1 milyon sa 9.3 milyong katao sa Israel ang nasaksakan na ng third dose ng Pfizer/BioNTech vaccine.

Sa isang talumpati noong Linggo, hinikayat ni Israeli Prime Minister Naftali Bennett ang mga magulang na pabakunanahan ang kanilang mga anak. Idineklara rin niya na nagsimula na ang fifth wave ng coronavirus infections. Mula Linggo, iniulat ng Health Ministry ng Israel ang 175 cases ng bagong variant.

Naitala ng Israel ang humigit-kumulang 8,232 na kamatayan mula sa coronavirus mula nang magsimula ang pandemya.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.