B.C. nilimitahan ang indoor gathering, kinansela ang New Year’s events dahil sa Omicron

Ibinalita ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry ang pinakahuling round ng public health orders noong Biyernes ng hapon, at nagbabala na ang Omicron variant ay mabilis na kumakalat at malapit nang maging dominanteng strain sa British Columbia.

Habang ang pagbabakuna ay nananatili na pinakamahusay na depensa laban sa COVID-19, tayo ay nahaharap sa bagong banta ng mas nakakahawang variant, ani Henry.

Kailangan natin gawin ang measures na ito hanggang maintindihan natin ang full impact ng Omicron sa B.C. Kailangan sumunod ang mga tao sa bagong kautusan kung paano sila magdiriwang ngayong season.

Ang bagong public health measures na ipapatupad sa Lunes at mananatili hanggang Enero 31 ay:

Ang indoor personal gatherings ay limitado sa household members plus 10 guests o isang dagdag na household — basta lahat ng tao edad 12 pataas ay bakunado.

Ang venues na may mahigit 1,000 katao ay limitado sa 50 per cent capacity.

Ang New Year's Eve events ng lahat ng sizes ay kanselado, maliban sa seated gatherings.

Ang sports tournaments at associated travel ay suspendido para sa lahat ng edad.

Ang B.C. vaccine cards ay required para sa events ng lahat ng sizes, kasama ang events na dadaluhan ng mas kaunti sa 50 katao.

Ang kakain sa mga restaurant ay kailangan nakaupo sa kanilang mesa at hindi dapat humalo o makihalubilo sa ibang partido.

Hinikayat din ni Henry ang retailers na magkaroon ng COVID-19 safety plans para sa holiday at Boxing Day sales at sinabi na ang probinsya ay paiigtingin ang scanning ng vaccine QR codes upang siguraduhin na ang proof of vaccination ay nakukumpirma sa lahat ng settings.

Hindi kasama sa pinakahuling measures ang advisory tungkol sa non-essential travel sa loob ng probinsya o sa buong bansa, bagama’t sinabi ng health officials na ang mga ‘di bakunadong tao ay hindi dapat magbiyahe. Inabisuhan na ng pederal na gobyerno ang Canadians laban sa international travel ngayong kapaskuhan.

Kinikilala ko na nakakabahala ang walang katapusang uncertainty. Maaaring magdulot ito ng anxiety, depression, at discouragement. Gusto kong sabihin na kaya nating lagpasan ito, ani Henry.

Hindi kasama sa anunsyo noong Biyernes ang anumang update sa booster shot program ng probinsya o ang gawing widely available ang rapid tests.

Ang virus ay kumakalat sa mas batang tao at sa mga party

Sinabi ni Henry na nakikita ng health officials ang major spike sa cases na tinutulak ng mas nakababatang mga tao na nahahawa sa informal parties. Ang surge sa cases ay mas dramatiko sa mga densely populated na area katulad ng Vancouver Coastal Health.

Dahil tila ang pinakanaapektuhan ay ang fully vaccinated at mas bata, ang mga kaso na kaugnay ng Omicron ay hindi sanhi ng seryosong pagkakasakit sa B.C. sa ngayon, ngunit ang siyensya kung gaano ka-severe ang karamdaman na dulot ng variant na ito ay hindi pa rin nalalaman, ani Henry.

Binigyang-diin ni Health Minister Adrian Dic na ang Nova Scotia at Quebec ay nag-ulat na ng record high numbers ng COVID-19 cases noong Biyernes, na signal na darating ang isang mapaghamong panahon para sa ibang bahagi ng bansa.

Sa kabuuan, mas maraming kaso ng COVID-19 sa mga bakunado kaysa sa hindi bakunado na nag-a-account para sa 13 per cent ng populasyon edad lima pataas.

Ang bawat hindi bakunadong tao ay maaaring mas mag-test ng positibo para sa COVID-19, ang rate nitong nakaraang linggo ay 176.5 cases kada 100,000 na tao kumpara sa 35.5 cases kada 100,000 na tao para sa fully vaccinated.

Ang hindi bakunadong tao ay maaaring magkasakit ng malala, accounting for 66 per cent ng hospitalizations sa nakaraang dalawang linggo, kahit na maliit ang bilang na ito.

Isang artikulo ni Bethany Lindsay (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Roshini Nair.