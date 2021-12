Canada magbibigay ng $700K para sa residential school efforts ng Cowessess First Nation

Inanunsyo ng gobyerno ng Canada na magbibigay ito ng mahigit $700,000 na pondo sa Cowessess First Nation.

Sinabi ng gobyerno at Cowessess na ang pondo ay mapupunta sa pagsasaliksik, pagmamarka at paggunita sa 751 unmarked graves sa dating Marieval Indian Residential School.

Ang Cowessess First Nation ay matatagpuan 140 kilometro silangan ng Regina at nagsilbing isa sa mga sentral na lokasyon sa patuloy na proseso ng reckoning sa kasaysayan ng residential schools sa Canada.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang search efforts at research ay nagpapatuloy, ayon kay Chief Cadmus Delorme ng Cowessess First Nation.

Ang end goal ay mapangalanan ang bawat unmarked grave at gawin itong isang lugar ng paghilom, ng katotohanan at area kung saan maaaring magpunta ang mga tao upang malaman ang katotohanan sa nangyari sa Marieval Indian Residential School, sinabi niya sa interbyu ng CBC News.

Sinabi ni Delorme na katatapos lang ng validation teams ng First Nations at kinumpirma ang lokasyon ng bawat 751 unmarked graves sa dating residential school.

Ngunit ang mabusising research upang maintindihan kung sino ang nakalibing ay inaasahan na magpapatuloy sa mga susunod pang taon.

Ang $703,230 na idi-distribute sa susunod na tatlong taon ay inaasahan na popondohan ang mga gawain na ito. Ito ay isang dollar figure na ibinigay ng Cowessess First Nation sa budget at tinanggap naman ng Gobyerno ng Canada.

Ang Marieval Indian Residential School

Ang Cowessess ay hindi ang unang residential school na nakadiskubre sa unmarked graves sa site ng dating residential school ngunit ang 751 unmarked graves ay kabilang sa pinakamalaking figure.

Hindi lahat ng libingan ay pinaniniwalaan na sa mga bata na napuwersang pumasok sa eskuwelahan sa loob ng halos 100 taon na operasyon nito, mula 1899 hanggang 1997.

Ang mga parokyano ng Simbahang Katoliko ay sinasabing inilibing din doon, gayundin ang mga miyembro ng mga katabing komunidad.

Ito ang dahilan kung bakit importante ang pondo, ayon kay Delorme.

Ang proyekto, ang pagpapatunay na ito, ang pagsasaliksik sa katotohanan at ang bansa ay hindi mararating ang rekonsilyasyon hangga’t hindi natin unang tatanggapin at kikilalanin ang katotohanan, aniya.

Ang First Nation ay ang unang nasyon sa bansa at tutulungan ang buong bansa na ito na magpokus sa katotohanan, ngunit maghanda rin para sa isang amazing reconciliation.

Lahat ng research at efforts kaugnay ng Marieval Indian Residential School ay pangungunahan ng Cowessess First Nation at gagawin ito sa sarili naming pace, ayon sa pederal na gobyerno.

Ang Canadians ay nagsimulang maunawaan at makilala ang tragic legacy na iniwan ng mga eskuwelahan na ito, ani Marc Miller, Minister ng Crown-Indigenous Relations, sa isang news release. Ang puso namin ay nakikiisa sa Cowessess First Nation habang hinahanap nila ang mga nawawalang bata at nagpapatuloy sa kanilang healing journey.

Kasama sa gastusin sa research, ang pondo ay tutulong na bumili ng ground penetrating radar equipment na gagamitin ng Cowessess sa hinaharap.

Umaasa si Delorme na sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gamitin ang naturang equipment, matutulungan nila ang iba pang First Nations na nais i-search ang mga site ng dating residential schools.

Pahihintulutan ng pondo ang paglikha ng commemorative markers at isang potensyal na monumento.

Popondohan din ang mental at emotional support para sa mga survivor ng Marieval Indian Residential School at mga kapamilya ng mga batang hindi na nakauwi.

Hindi kami humihingi ng awa. Hinihiling namin na hayaan niyo kami na hanapin ang katotohanan. Ibahagi natin ang katotohanan. Umiyak tayo ng magkasama. Magdalamhati tayo ng magkasama, ani Delorme.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo ni Alexander Quon (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.