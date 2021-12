Lahat ng biyahero kailangan ng molecular COVID-19 test bago dumating sa Canada

Simula Martes, lahat ng biyahero ay kakailanganin muli na kumuha ng COVID-19 molecular test bago bumalik ng Canada. Ang anunsyo mula kay Health Minister Jean-Yves Duclos ay binaligtad ang ipinatupad na exemption na inanunsyo noong nakaraang buwan para sa fully vaccinated Canadians at permanent residents na may maikling biyahe, mababa sa 72 oras, na hindi na kailangan ng patunay ng negatibong test bago umuwi sa Canada.

Ang health minister ng Canada na si Jean-Yves Duclos (archives). Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Simula Disyembre 21, ang requirement para sa pre-arrival testing ay ipatutupad muli para sa lahat ng biyahe ng lahat ng duration, aniya.

Sinabi ng pederal na mga opisyal na papalawakin ng gobyerno ang kapasidad para i-test ang mga taong darating sa mga paliparan ng Canada, palalakihin ang testing mula 11,000 air travellers kada araw noong Nobyembre 30 hanggang 20,960 tests simula Disyembre 16.

Tatanggalin ang ban sa arrivals mula sa African countries sa Sabado

Kasama sa anunsyo ngayong Biyernes ang pagwawakas sa ban ng flights mula sa 10 African na mga bansa, isang hakbang na binatikos dahil pinarusahan ang mga bansang ito kahit na ang omicron ay kumakalat na sa Canada. Saklaw ng ban ang mga flights mula sa South Africa, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Namibia, Nigeria, Malawi at Egypt.

Tatanggalin ito sa Sabado sa ganap na 11:59 p.m.

Habang kinikilala namin ang kontrobersyal na nature ng prohibisyon, naniniwala kami na isa itong necessary measure upang pabagalin ang pagdating ng omicron sa Canada at bigyan pa tayo ng kaunting panahon, ani Duclos sa kanyang pahayag.

Given na ganito ang sitwasyon, natupad na ng hakbang na ito ang kanyang layunin at hindi na kailangan.

Ang muling pagpapakilala ng testing ay bukod pa sa babala ngayong linggo na iwasan ang non-essential travel ngayong kapaskuhan habang nananalasa ang variant sa buong mundo.

Binago ng gobyerno ng Canada ang kanilang opisyal na patnubay na nagpapayo sa Canadians na iwasan ang lahat ng non-essential travel sa labas ng bansa sa ngayon.

Alam natin na maraming Canadians ang nakikinig at ikakansela ang kanilang mga biyahe. Ang Canadians ay nagli-lead sa pamamagitan ng halimbawa at tumutulong na protektahan ang kalusugan ng kanilang pamilya, ng kanilang komunidad at ng kanilang mga sarili, ani Duclos.

Airports Council hinikayat ang gobyerno na iwasan ang paghihigpit sa biyahe

Ngayong umaga, naglabas ang Canadian Airports Council ng isang pahayag na nagsasabing ikinalulungkot nito ang kalituhan kaugnay ng testing sa mga paliparan at travel advisories na sanhi ng hindi maiiwasang pag-aalala.

Ang desisyon na mag-impose ng blanket travel advisory, dagdag pa ang patuloy na pagkalito tungkol sa arrivals testing sa mga paliparan, ay lumikha ng malaking uncertainty para sa Canadians, partikular bago sumapit ang holiday season, na talagang nakaapekto sa maraming buhay at kabuhayan, ani spokesperson Debra Ward.

Mas makikinabang ang Canadians kung iiwasan ng pederal na gobyerno ang paghihigpit sa biyahe at sa halip magpokus sa mga bagay na alam nating gumagana upang pabagalin ang virus: ang pagpapabilis ng pagbabakuna, pagpapatupad ng standardized at predictable testing (kabilang ang at-home at rapid testing) at patuloy na social distancing at masking.

PANOORIN | Duclos sinabi na ‘hindi ngayon ang panahon upang magbiyahe’:

