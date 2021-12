Ontario naitala ang 3,124 na bagong COVID cases, tumaas ng 115% mula noong Biyernes

Ang seven-day average ng daily cases ay umakyat sa 1,914, 72 per cent na pagtalon mula noong nakaraang Biyernes. Ang metric ay nasa pace na dumoble kada 10 araw o higit pa.

Ang updated figures ay dumating pagkatapos sabihin ng COVID science table ng Ontario noong Huwebes na ang nakakahawang omicron variant ay nagbabantang i-overwhelm ang mga ospital sa mga darating na linggo (bagong window).

Bagama’t ang omicron ay sanhi, on average, ng mas mahinang karamdaman kaysa sa mga naunang variants — isang suggestion na nananatiling uncertain at controversial — hindi maiiwasan na ang matinding bilang ng mga kaso ay maglalagay ng major strain sa health-care system, ayon sa science table.

Ang mga kaso na kaugnay ng omicron ay dumodoble kada dalawang araw, o baka mas kaunti pa, ay isang unprecedented rate para sa variants ng SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19.

Nanawagan ang science table para sa immediate circuit breaker restrictions upang bawasan ang social contacts ng hanggang 50 per cent. Kung wala ito, ang daily cases ay aabot ng 6,000 hanggang 10,000 pagsapit ng katapusan ng Disyembre.

Ngayong linggo, bago nilabas ang pinakahuling modelling ng science table, inanunsyo ng provincial government ang 50 per cent capacity restrictions para sa malalaking venues na nagho-hold ng 1,000 katao, tulad ng professional sports stadiums at arenas.

Sinabi ng probinsya na sa Lunes, ang bawat Ontarian edad 18 pataas ay eligible na para sa booster shot.

Bukod pa rito, dalawang milyong libreng rapid tests ang magiging available sa pop-up testing sites sa high-traffic settings tulad ng malls, retail settings, holiday markets, public libraries at transit hubs ngayong kapaskuhan, pati na rin sa piling LCBO locations.

Ang full list ng LCBO stores na mamimigay ng libreng rapid tests ay matatagpuan dito (bagong window). Iniulat ng maraming tao na sinusubukang kumuha ng libreng rapid tests sa Toronto ang mahabang pila sa labas ng iba't-ibang lokasyon.

As of 11 a.m., sinabi ng LCBO na at least pitong Toronto locations ang wala ng stock (bagong window).

Ngunit sa isang statement na tumutugon sa pahayag ng science table noong Huwebes, hindi nagbigay ang gobyerno ng pahiwatig kung darating pa ang mas maraming restrictions. Kahit pangunahing sinasabi ng modelling na hindi sasapat ang booster shots upang pigilan ang pagkalat ng omicron.

Ang revised projections ay sina-suggest na kung walang karagdagang measures, ang mga admission ng COVID patients sa critical care ay, sa worst case scenario, aabot ng 600 pagdating ng bagong taon.

Sinabi ng probinsya na may 600 adult ICU beds ang available, at 500 pa ang available para sa surge capacity kung kakailanganin ito.

Kinuwestiyon ng independent physicians at public health experts kung magkakaroon ng sapat na qualified workers na magiging staff para sa beds na ito, at nagbabala na ang surgeries ay maaapektuhan kapag may 300 COVID-19 patients na ang nasa critical care.

Mula Huwebes ng gabi, mayroong 358 na tao na nasa ospital dahil sa COVID, mas tumaas mula 309 sa parehong oras noong nakaraang linggo. May 157 na pasyente ang ginagamot para sa COVID-related na mga sakit, tumaas ng 151 sa parehong oras noong nakaraang linggo.

Samantala, patuloy na tumataas ang positivity rates sa buong probinsya. Ngayong umaga iniulat ng Ontario ang 8.2 per cent positivity rate mula sa 51,636 tests. Ang pinakamataas na lebel sa isang araw mula Mayo 11, kung saan ang rate na 8.5 per cent ay naitala mula sa 28,109 tests.

Sinabi rin ng Ministry of Health na limang tao pa ang namatay sa COVID na nagtulak sa official death toll sa 10,107.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.