Quebec hinigpitan ang public health measures habang tumataas ang COVID-19 cases

Sa laban na ito, hindi sapat na magpabakuna lang, ani Premier François Legault sa isang news conference noong Huwebes.

Dapat bawasan din ng probinsya ang bilang ng mga close contacts sa pagitan ng mga tao, aniya.

Sinabi ni Legault na ayaw isara ng gobyerno ang mga eskuwelahan, kaya ang primary schools ay muling magbubukas matapos ang Bagong Taon sa regular na petsa. Ang mga high school ay gagamit ng remote learning hanggang Enero 10.

Required muli ang pagsusuot ng mask sa primary at high school classrooms at mga bus.

Ang private gatherings ay babawasan sa 10 katao sa loob, 20 sa labas at nirerekomenda na gumamit ng rapid testing kits ang mga tao bago magtipon.

Sinabi ng mga opisyal na hindi ibig sabihin nito ay dapat dumalo sa 10 parties kasama ang 10 tao, bagkus limitahan ang bilang ng mga dadaluhang pagtitipon.

Kabilang sa bagong measures ng Quebec ang mga sumusunod:

Ang mga store ay magkakaroon ng reduced capacity, pahihintulutan lang ang isang kliyente per 20 square metres.

Babawasan ang kapasidad ng mga lugar ng pagsamba ng 50 per cent at may cap na 250 katao. Ang vaccine passports ay required at dapat nakaupo ang mga tao.

Ang mga lamay at kasal maaaring magkaroon ng 25 katao na hindi required ang vaccine passports, ngunit ang hanggang 250 katao kailangan na ng passport.

Para sa public activities, ang capacity ay ibinaba sa 50 per cent sa maximum na 250 katao. Dapat manatiling nakaupo ang mga tao at kailangan magsuot ng mask sa lahat ng oras.

Ang mga bar and restaurant ay dapat i-cut ang capacity sa 50 per cent, paghiwalayin ang mga mesa kung maaari at may maximum na 10 tao sa bawat mesa. Ipinagbabawal muli ang pagsasayaw at karaoke.

Ang sinehan at mga teatro ay babawasan din ang capacity by 50 per cent.