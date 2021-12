Canada inihayag ang plano na magtanim ng 2 bilyong puno pagsapit ng 2030

Inatasan ng Canada ang Natural Resources Canada (NRCAN) upang gawin ito at nagbigay ng isang dekada para matapos ang programa. Ayon sa pinakahuling figures, inaasahan ng Natural Resources Canada NRCAN ang kanilang mga partner na magtanim ng 30 milyong puno ngayong taon at doblehin ang numero na iyon sa susunod na taon, kaya maitatanim ang hanggang 300 milyong puno kada taon pagsapit ng 2027.

Sa palagay ko importante para sa Canadians na maunawaan na ang programa ay on track, sinabi ni Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson sa CBC News. Ngunit importante para sa kanila na i-track ang progress going forward, upang siguraduhin na nagagawa ang sinabi naming gagawin namin.

Noong 2019, inanunsyo ng Liberal government na kasama sa plano para labanan ang climate change at i-enhance ang biodiversity ang pagtatanim ng sapat na puno upang i-cover ang area na dalawang beses na mas malaki kaysa sa Prince Edward Island.

Mula noon, ang mga opisyal ng Natural Resources Canada NRCAN ay nagtrabaho behind the scenes upang idisenyo ang programa na nagbabalangkas kung saan kukunin ang mga buto, paano ihahanda ang mga sites para taniman at kung paano imo-monitor ang saplings sa oras na nasa lupa na ito.

Inilunsad ng departamento ang pangalawang round ng funding applications para sa mga interesadong organisasyon, munisipalidad at gobyerno noong Huwebes. Ayon sa gobyerno, pumirma ang Canada ng mga kasunduan sa at least 59 organizations sa unang round na nagkakahalaga ng mahigit $21 milyon.

Ang McLeod Lake First Nation malapit sa Prince George, British Columbia B.C. ay nakakuha ng $2,150,000 para sa kanilang proyekto — na tinatawag na Gat' Azi-gat' Cho, o Little Trees - Big Trees. Ang grupo ay nagtanim ng milyong-milyong puno matapos masalanta ang mga kagubatan ng isang spruce budworm infestation.

Nagtanim kami ng 4.3 milyon na spruce at pine seedlings gamit ang sarili naming crew, ani Chief Harley Chingee. Ito ay isang napaka-worthwhile na project.

Ang Ramo, isang Quebec-based organization na ginagamit ang puno upang solusyunan ang environmental problems, ay nakatanggap ng $3,353,700 sa unang round ng funding. Nagtanim ito ng 1.1 milyon na willow saplings at dadagdagan pa ang kapasidad sa punto na makapagtatanim na ito ng 30 milyong puno bawat taon.

Nagtatanim kami ng willow dahil maaari itong lumaki ng sampung beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na kagubatan, ani Francis Allard, ang co-founder at CEO ng Ramo. Kapag pinag-uusapan natin ang climate change, tungkol ito sa paghahanap ng mga solusyon na ise-sequester ang carbon sa short-term basis.

Noong Huwebes, sinabi ng Natural Resources Canada NRCAN na inaasahan nito na gagastos ng $60 milyon sa project funding ngayong 2021, na tataas sa $355 milyon kada taon pagsapit ng 2025.

Sinabi ni Sean Thomas, isang forestry at conservation researcher sa University of Toronto, pinupuri niya ang gobyerno dahil nagdisenyo ito ng isang multi-year program. Gayunpaman, nag-aalala siya na ang programa ay maaaring maging isang photo-op generator para sa mga pulitiko na nais pagandahin ang kanilang environmental credentials.

Nagtanim si Prime Minister Justin Trudeau ng puno kasama ang anak na si Hadrien (kanan) sa Frink Conservation Area sa Plainfield, Ontario noong Oktubre 6, 2019. Litrato: La Presse canadienne / Frank Gunn

Kailangan mag-adopt ng gobyerno ng Canada ng isang holistic approach sa forestry management na kabilang ang pagpoprotekta sa mga existing na kagubatan na nagsisilbi bilang carbon sinks, ani Thomas.

Sa tingin ko kung nagkaroon ng mas maraming atensyon sa ibang aspeto kaysa sa photogenic na pagtatanim ng mga puno, you could do much better, aniya.

Isang artikulo ni David Thurton (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.