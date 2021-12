Erika Casupanan ang 1st Canadian na nanalo sa reality series na Survivor

Ang 32 anyos na communications manager mula sa Niagara Falls, Ontario, ang nanalo ng $1 milyon US na premyo matapos lumaban sa survival reality TV show. Ibinukas ng CBS ang casting call sa mga Canadian applicants noong 2018. Habang siya ang unang Canadian na nanalo sa kompetisyon, si Casupanan ay isa rin sa 15 babaeng competitors na nanalo na sa show mula nang ipalabas ito noong 2000.

Ang masasabi ko lang ay, tingnan niyo ang nangyayari kapag nagsimulang mag-cast ang Survivor ng mga babaeng Canadian, pabirong sinabi ni Casupanan sa kanyang interbyu sa CBC News. Sa palagay ko they’re onto something.

Sinabi ni Casupanan, na isang Pilipino, na nakatanggap siya ng suporta at feedback mula sa fans, mga kaibigan at kapamilya na excited makakita ng fresh face na nanalo ng top prize. Naramdaman nila na sila ay nakita rin sa popular na serye.

Talagang isang karangalan ang maging indibidwal na iyon para sa maraming tao, aniya.

Unusual season ng popular reality show

Kakaiba ang season ng Survivor ngayon. Para sumunod sa COVID-related health procedures, ang tradisyonal na 39-day filming schedule ng palabas ay na-cut sa 26 (bagong window), upang pahintulutan ang dalawang linggo na quarantine.

Nalaman ni Casupanan at ng kanyang castmates na sila ay sasabak sa show noong unang bahagi ng 2020 — ngunit tumama ang pandemya ilang araw lang bago magsimula ang filming sa Fiji, isang isla sa South Pacific.

Ang palabas ay isang mahirap na laro ng estratehiya, kung saan ang mga kalahok ay magdadaan sa serye ng mga pisikal at intelektuwal na hamon habang bumubuo ng mga alyansa para siguraduhin na hindi sila iboboto palabas ng isla ng majority sa pagtatapos ng bawat episode. Para kay Casupanan, ang pag-compete sa long-running television show ay isang dream come true — lalo na't naudlot ang filming dahil sa pandemya.

Matapos pagdaanan ang lahat ng roller coaster na iyon, at finally nakasakay na ako sa bangka papuntang Fiji, nagsimula na akong umiyak, ani Casupanan. “Hindi ako makapaniwala — pakiramdam ko parang katatapos ko lang tumakbo sa isang marathon, and I really mean it.

“Tapos ang marathon na iyon ay ang pagsali pala sa Survivor, kaya parang naging ultramarathon."

‘Kailangan makapal ang balat mo’

Ang panonood sa show ay isang challenging experience para kay Casupanan, dahil minsan hindi kanais-nais ang pagka-craft ng kuwento ng mga producer ng reality show ukol sa bawat contestant.

Naging notorious si Casupanan sa kanyang lamb to lion strategy, ipinosisyon niya ang sarili bilang isang non-threat upang bigyan ang competitors ng false sense of security.

Para sa season 41 winner, ito ay isang exercise sa pagbitaw at pagtanggap ng mga bagay na wala siyang kontrol, kung paano iikot ang istorya, sa TV screen at sa social media, kung saan ang fans ay kinikilatis ang kanyang bawat move.

Kailangan makapal ang balat mo, in terms of, minsan, ang mga batikos at papuri na nakukuha mo mula sa internet at ‘yung parang hindi ka totoong tao, aniya. Para sa maraming tao, isa kang TV character at tapos hinaharap mo pa ‘yung mga emosyon sa game.

Kung gagawin ito muli ni Casupanan — Canadian-style, walang tropical island na matatanaw — alam niya kung saan siya pupunta.

Matagal ko nang gustong pumunta sa Yukon, aniya. Sa palagay ko sobrang lamig, pero gusto ko talaga pumunta doon. Sa tingin ko ang ganda ng kalikasan.

Kaya siguro iyon ang isang trip na kailangan kong gawin ngayong may kaunting pera na ako.

Isang artikulo ni Jenna Benchetrit (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.