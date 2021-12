Trudeau inutusan ang mga ministro na lumikha ng mas inclusive at patas na Canada

Ang bagong mandate letters ni Trudeau sa 38 miyembro ng gabinete ay inilathala ngayong araw online at ipinapakita na ang pagtatapos sa paglaban sa COVID-19 ang pangunahing prayoridad ng buong gobyerno.

Ngunit sinabi ni Trudeau na hindi maaaring itapon ng pandemya ang lahat ng bagay at binigyang-diin ng mga liham ang pangangailangan na labanan ang existential threat ng climate change at siguraduhin ang isang kinabukasan kung saan lahat ng Canadians ay may makatotohanan at patas na pagkakataon upang magtagumpay.

Kasama sa pagsisikap na ito ang pagtugon sa systemic inequities at racism; ipinag-utos din ng mga liham na ipatupad ng bawat ministro ang United Nations Declaration sa Rights of Indigenous Peoples sa kani-kanilang mga departamento.

Pinabagsak ng pandemya ang karamihan sa mga plano na nakabalangkas sa mandate letters noong 2019, at ang pinakahuling batch ay nagpapahiwatig ng sense of urgency pagdating sa pagde-deliver ng malalaking pangako ng Liberal government.

Inatasan ni Trudeau ang bawat ministro na mag-isip ng plano kung paano ipatutupad ang lahat ng nakasaad sa mandate letters at mag-report ng regular sa kanya at sa publiko ng kanilang progreso.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.