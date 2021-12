Malakas na bagyo tumama sa katimugang bahagi ng Pilipinas

Inilikas ng coast guard ang mga residente na na-stranded sa gangga-dibdib na tubig sa isang southern province, kung saan ang walang-humpay na pag-ulan ay nilubog ang mga bayan sa tubig. Sa Cagayan de Oro city, ipinapakita sa footage ang dalawang rescuers na pinapanatiling nakalutang sa tubig ang balde na lulan ang sanggol na isang buwan pa lamang habang sinasangga ang hangin at ulan sa pamamagitan ng isang payong.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ng forecasters na ang Typhoon Rai, na tinawag na Odette sa Pilipinas, ay mas lumakas pa na may hangin na 195 kilometres kada oras at may bugso na hanggang 270 km/h habang umiihip ito mula sa Karagatang Pasipiko patungo sa Siargao Islands.

Natatakot ako at nagdadasal dito sa aking bahay na sana huminto na ang bagyo ngayon. Sobrang lakas ng hangin sa labas na natutumba na ‘yung mga puno, sinabi ni Teresa Lozano, isang residente ng bayan ng MacArthur sa probinsya ng Leyte, sa DZMM radio sa telepono. Dagdag pa niya, ang bubong ng katabi niyang bahay ay nasira na at nawalan na ng kuryente ang kanilang bayan.

Sinabi ng disaster-response officials na humigit-kumulang 10,000 bayan ang dadaanan ng bagyo, na may 400-kilometre-wide rain band at isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon.

Mga eskuwelahan at opisina, isinara

Sinabi ng coast guard na hindi na pinayagang magbiyahe ang lahat ng sasakyang pandagat kaya na-stranded ang halos 4,000 na pasahero at mga manggagawa sa ferry at cargo ships sa dose-dosenang pantalan. Ang ilang domestic flights ay nakansela at isinara ang mga eskuwelahan at opisina sa pinaka-vulnerable na mga lugar.

Mahigit 98,000 katao ang nailikas na, ayon sa disaster-response agency ng gobyerno. Ang pagsisiksikan sa mga evacuation centre ay pinahirapan ang efforts upang panatilihin ang social distancing sa pagitan ng mga tao matapos ma-detect ng mga awtoridad ang unang infections na sanhi ng omicron variant ng coronavirus. Ang pagbabakuna ay nahinto rin sa mga probinsya na nakakaranas ng masamang panahon.

Ang personnel ng Philippine Coast Guard nag-assist sa evacuation ng mga residente dahil sa pagbaha na sanhi ng Typhoon Rai sa Cagayan De Oro City noong Huwebes. Litrato: Reuters / Philippine Coast Guard

Nakatayo ang mga residente sa isang binahang lugar sa bayan ng Guiuan, sa Eastern Samar province noong Huwebes. Litrato: Getty Images / Alren Beronia/AFP

Ang Pilipinas ay isa sa pinakamatinding tinamaan sa Timog-silangang Asya ng pandemya, na may kumpirmadong impeksyon na mahigit 2.8 milyon at higit 50,000 na pagkamatay.

Niluwagan ang quarantine restrictions at maraming negosyo na ang pinayagan na muling magbukas nitong mga nakaraang linggo matapos lumakas ang vaccination campaign na nakatulong sa pagbawas ng mga impeksyon sa daan na lang kada araw mula sa mahigit 26,000 noong Setyembre.

Gayunpaman, ang pagkaka-detect ng omicron cases ngayong linggo ay muling nag-set off ng alarm at ang gobyerno ay muling nanawagan sa mga tao na iwasan ang matataong lugar at agad magpabakuna.

Binulabog ng bagyo ang vaccination efforts

Sinabi ni Gov. Ben Evardone ng Eastern Samar province na sinuspinde niya ang pagbabakuna sa rehiyon na may halos kalahating milyon na tao dahil sa bagyo. Mahigit 70 porsyento ng mga residente sa probinsya ang mayroon ng isang shot. Ipinahayag din ni Evardone ang kanyang pag-aalala dahil ang mga bakuna na nakatabi sa Eastern Samar ay mag-e-expire na sa loob ng ilang buwan.

Hindi maiiwasan ang overcrowding, aniya, sa limitadong bilang ng evacuation centres sa kanyang probinsya, kung saan mahigit 32,000 katao ang inilikas sa kaligtasan.

Imposible na obserbahan ang social distancing, magiging mahirap talaga ito, ani Evardone sa The Associated Press. Ang ginagawa natin ay iginugrupo ang evacuees kada pamilya. Hindi natin pinaghahalo-halo ang iba’t-ibang tao sa iisang lugar, bilang pag-iingat.

Humigit-kumulang 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas bawat taon. Ang arkipelago ay nasa seismically active na Pacific Ring of Fire region din, na ginagawa itong isa sa pinaka-disaster-prone na bansa sa buong mundo.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.