Paano kumakalat ang omicron? Dumadami ang virus ng 70 beses na mas mabilis sa airways

Ang laboratory-based study, na pinangunahan ng mga researcher mula sa LKS Faculty of Medicine sa University of Hong Kong, ay ibinahagi online (bagong window) bilang press release noong Miyerkules at kasalukuyang dumadaan sa peer review para mailathala.

Napag-alaman ng mga researcher na 24 oras matapos magka-impeksyon, ang omicron ay dumadami ng 70 beses na mas mabilis kaysa sa delta variant at sa original SARS-CoV-2 virus sa loob ng tissue samples ng human bronchi — ang dalawang malaking tubo na nagdadala ng hangin mula sa iyong windpipe patungong baga.

Ang findings na ito ay ipinapaliwanag kung bakit mas mabilis ma-transmit ang omicron sa pagitan ng mga tao kaysa sa naunang variants, at nag-aalok ng kapansin-pansing kaibahan kung paano nag-replicate ang virus sa samples ng aktuwal na lung tissue kumpara sa bronchi. Sa loob ng lung samples na iyon, ang variant ay nag-multiply sa rate na mahigit 10 beses na mas mabagal kaysa sa orihinal na virus.

Ang baga — hindi ang bronchi — ang may kaugnayan sa life-threatening COVID-19 complications tulad ng pneumonia at acute respiratory distress syndrome o ARDS. Kaya ang findings ay makabuluhan sa real-world setting, suspetsa ng team na ang mabagal na replication sa baga ang nagpapahina sa lala ng sakit.

Ipinapahiwatig ng findings ang naunang ebidensya mula sa South Africa (bagong window) na ang omicron ay maaaring iugnay sa mas milder course ng karamdaman.

Ngunit ang tindi ng sakit ay hindi lang function ng kung saan at gaano kabilis mag-replicate ang virus sa organ, ito rin ay isang function ng ating immune response, ani Dr. Dominik Mertz, isang infectious diseases specialist sa McMaster University sa Hamilton, sa kanyang email exchange sa CBC News.

Ang omicron variant ng COVID-19 ay naiulat na sa maraming probinsya sa Canada at sa lumalaking bilang ng mga bansa sa buong mundo. Litrato: (Evan Mitsui/CBC)

Kailangang maging maingat ang mga tao sa pagkuha ng direktang konklusyon mula sa lab-based studies kumpara sa kung paano ito gumagana sa totoong buhay, saad niya.

Ang nahuli ay base sa mga obserbasyon ng mga taong kumpirmado na may infection, marami pa tayong dapat matutunan in terms of actual severity sa isang populasyon tulad ng sa atin na una sa lahat ay may mRNA-vaccine immunity.

Ang banta ng omicron ay ‘very significant’

Ang lead researcher mula sa Hong Kong — si Dr. Michael Chan Chi-wai, isang associate professor sa school of public health ng unibersidad — ay kinikilala rin na ang disease severity ay nakatali sa iba pang factors, tulad ng kung ang immune system ng isang tao ay nagkagulogulo sa pagtugon sa coronavirus infection na kilala bilang cytokine storm.

Sa pamamagitan ng pag-i-infect sa marami pang tao, ang isang nakakahawang virus ay maaaring maging sanhi ng mas malalang karamdaman at kamatayan bagama’t ang virus mismo ay maaaring less pathogenic, saad niya sa isang pahayag.

Kaya naman, kasama ang ating recent studies na nagpapakita na ang omicron variant ay maaaring iwasan ang immunity mula sa mga bakuna at nakaraang impeksyon, ang overall threat mula sa omicron variant ay very significant.

Iginiit ni Ryan Troyer, isang virologist at researcher sa Western University sa London, Ontario, na ang resulta ng pag-aaral ng Hong Kong team ay preliminary lang.

Ang mga pagkakaiba sa findings dito ay fairly significant, aniya. Interesting makita kung masusuportahan ito ng karagdagang pag-aaral.

Electron micrograph ng human bronchus tissues matapos ma-infect ng SARS-CoV-2. Ang mga pulang arrows ang nagpapakita sa viral particles. Litrato: LKS Faculty of Medicine sa University of Hong Kong

Iba’t-ibang sintomas, mula mild hanggang severe

Binigyang-diin ni Troyer na ang pag-aaral ay nakakadagdag sa lumalagong grupo ng ebidensya na ang COVID-19 infections ay maaaring i-present sa iba’t-ibang paraan, bago pa sumulpot ang omicron variant, ang mga sintomas ay nagre-range mula severe at life-threatening hanggang sa mild at hindi halos kapansin-pansin.

Halimbawa, tingnan natin ang patuloy na testing ng professional sports teams tulad ng NBA at NHL. Ayon kay Troyer napi-pick up ng test ang infection sa mga bata at malulusog na player na hindi mismo napapansin ng atleta — dahil ang vaccination status, edad ng mga infected, at iba pang factors ay may papel sa lala ng sakit.

Ang presentasyon noong Martes mula sa Discovery Health (bagong window), ang pinakamalaking private health insurance administrator sa South Africa, ay nag-alok ng analysis ng isang omicron outbreak gamit ang mahigit 200,000 COVID-19 test results.

Binigyang-diin ng team na para sa mga pasyente na may omicron na nangailangan ng acute care sa labas ng ospital, ang incubation period ay tatlo hanggang apat na araw, ang mga pasyente ay gumagaling na matapos ang ilang araw - isang tighter timeframe kaysa sa dating estimated incubation period na isa hanggang 14 na araw.

PANOORIN | Paano nagpoprotekta ang boosters laban sa omicron:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang pinaka-common na maagang sintomas ay ang makating lalamunan o sore throat, ani Dr. Ryan Noach, CEO ng Discovery Health, sa presentation.

Ang nasal congestion at dry cough ay madalas ding iulat, dagdag pa niya, kasama ang muscle aches o pananakit ng iba’t ibang area ng katawan. Partikular ang lower back pain, na parang hallmark sa out-of-hospital presentation, aniya.

Madaling isantabi ang mga karaniwang sintomas, ngunit sinabi ng mga eksperto na isa ito sa maraming paraan kung paano kumakalat ang mas nakakahawang variant — na parehong mabilis at tahimik.

Sa palagay ko importante para sa mga tao na isipin na hindi mo puwedeng i-assume na ang kawalan ng sintomas ay kawalan din ng virus, ani Troyer.

Isang artikulo ni Lauren Pelley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.