Gobyerno mag-aalok ng cash incentive sa mga kukumbinsi sa nurses na lumipat sa P.E.I.

Inanunsyo ng probinsya ngayong Miyerkules na magbibigay ito ng $1,500 cash reward sa mga residente ng Prince Edward Island P.E.I. na magre-refer ng pamilya o mga kaibigan sa nursing vacancies na maha-hire ng Health Prince Edward Island P.E.I.

Sinabi ng gobyerno na isa itong paraan upang palawakin ang recruitment reach. Ito ay magaganap habang ang probinsya at ibang jurisdictions ay nahihirapan na punan ang mga bakanteng posisyon sa larangan na ito.

Habang dinadagdagan natin ang health services na inaalok ng Prince Edward Island P.E.I. sa publiko, ang pangangailangan sa health professionals ay tataas, ani Health Minister Ernie Hudson sa isang release.

'Isang long shot'

Ang Island Recruiting ay nag-aalok din ng parehong cash incentive sa mga nurse at doktor sa labas ng probinsya mula pa noong huling bahagi ng Oktubre.

Ang kompanya ang nagsasagawa ng recruitment para sa probinsya at iba pang kliyente.

Sinabi ni Blake Doyle, ang may-ari at presidente ng kompanya, na ang programa ay naglalayong kumbinsihin ang mga tao na ikonsidera ang Prince Edward Island P.E.I. bilang destinasyon at mayroon ng ilang kaibigan at kapamilya na naghihintay sa kanila, tulad ng Islanders na namumuhay sa labas ng probinsya ngunit nagnanais bumalik.

Kami ay umaasa na kasama ang environment na mayroon tayo ngayon mahihikayat ang mga tao na kunin ang kanilang pamilya, kaibigan, at mga taong kakilala sa propesyon na nais mag-relocate, kung hindi sila masaya sa kanilang kinalalagyan at nais nilang ikonsidera ang Prince Edward Island o ibang mga probinsya, ani Doyle.

Kasunod ng anunsyo na ito, nagdesisyon ang gobyerno na taasan ang kanilang sariling incentive sa $2,000 kapag matagumpay na nakuha ang trabaho.

Sinabi ni Doyle na ang ganitong klase ng programa ay isang long shot at maaaring abutin ng taon bago ito magsimulang magkaroon ng malaking impact sa health-care system ng probinsya.

Maraming variables pagdating sa paglipat ng mga tao. Ang incentive ay isa lamang na oportunidad upang hikayatin ang mga tao na maghanap ng opportunities dito sa Prince Edward Island P.E.I. , ngunit maaaring abutin ng maraming taon bago mo makita ang isang major impact, aniya.

Sa tingin ko kahit ang soft impact makakatulong na alisin ang stress sa private nursing homes kahit sa panahon ng kapaskuhan ay importanteng pribadong initiative na makakatulong sa buong serbisyo ng health delivery.

Isang artikulo ni Arturo Chang (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Angela Walker.