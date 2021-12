’Hindi ito ang panahon’: Canada nagbabala laban sa pagbibiyahe abroad dahil sa omicron

Dapat maging attentive ang Canadians sa COVID-19 sa mga susunod na buwan. Nakita natin na alam ng mga tao kung paano gawin ang tama. Kailangan nilang maging mapagmatyag at gumawa ng maingat na desisyon tungkol sa Pasko, ani Trudeau sa wikang Pranses bago magsimula ang Liberal caucus meeting ngayong umaga.

Habang tumataas ang omicron variant case counts sa ilang bahagi ng bansa, ang federal at provincial officials ay kinokonsidera ang serye ng mga restriksyon upang panatilihin ang rate ng bagong infections sa manageable level.

Kabilang sa mga restriksyon ay ang paglilimita sa foreign travel - isang area kung saan ang pederal na gobyerno ay may malinaw na jurisdiction.

Kailangan pang abangan kung ano ang gagawin ng Canada upang subukang pigilan ang pagta-travel abroad gayong 10 araw na lang ay Pasko na. At dahil libo-libong Canadians ang nagpaplano ng mga trip sa ibang bansa sa mga darating na linggo, maaaring sirain ng anumang bagong restriksyon ang plinanong bakasyon.

Si Health Minister Jean-Yves Duclos — na nagpapatupad na ngayon ng isang mandatory arrival testing program (bagong window) sa mga paliparan ng bansa para sa lahat ng biyahero mula sa non-U.S. foreign destinations — ay nagbabala noong nakaraang linggo na sasakit ang ulo ng mga babalik na pasahero.

Ang Canadians na nag-iisip na mag-travel abroad ay dapat balaan na ang sitwasyon abroad ay parehong risky at unstable. At dapat nilang malaman na ang pagbabalik sa Canada ay magkakaroon ng delays at hassle, ani Duclos noong Biyernes.

Ilang sources ang nagsabi sa CBC News at Radio-Canada na ang gobyerno ay inaasahan na ire-renew ang advisory laban sa non-essential international travel. Ang advisory na iyon ay ipinatupad ngayong pandemya ngunit tahimik na tinanggal noong Oktubre. Isang desisyon ang inaasahan ngayong araw.

Ayon sa sources, ang mas mahigpit na measures ay pinag-usapan ng mga premier at ni Prime Minister Justin Trudeau noong Martes ng gabi sa pamamagitan ng isang tawag. Pinag-usapan nila kung magpapatupad ng ban para sa lahat ng non-essential foreign travellers papuntang Canada — kabilang ang mga biyahe sa Estados Unidos — at mas mahigpit na quarantine at testing measures para sa mga biyahero na papayagang makapasok sa Canada, kabilang ang nagbabalik na Canadians at permanent residents.

