Dapat ‘handang baguhin’ ang holiday travel plans sa gitna ng pagkalat ng omicron

Kung puwede kang hindi mag-travel, iwasan mo ito, ani Peter Juni, pinuno ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario. Kailangan natin na seryosong bawasan ang ating contact.

At para sa mga taong bumili na ng plane o train tickets para sa domestic travel, mayroon siyang tanong: Puwede ka pa bang mag-cancel?

Sinabi ng chief public health officer ng Canada na si Dr. Theresa Tam na ang omicron variant caseload ay maaaring mabilis na tumaas sa mga darating na araw, at ito ay patungo na sa pagiging dominanteng coronavirus strain sa Canada.

PANOORIN | Tam ipinaliwanag kung bakit importante na gawin ang precautions kahit hindi pa alam ang severity ng omicron:

Kinokonsidera ito na lubhang nakakahawa at nakaka-infect ng mga bakunado, ngunit iminungkahi ng mga naunang report na hindi gaanong malaki ang banta na maospital mula rito.

Binigyang-diin ni Juni na kahit ang mga nabakunahan ng dalawang beses ay at risk na mahawa o mag-transmit ng virus sa loob ng eroplano o tren.

Iminungkahi ni David Naylor, co-chair ng COVID-19 Immunity Task Force, na ang mga tao na nagdesisyon na mag-travel sa mga darating na linggo ay dapat maging mas maingat at humanap ng mga alternatibong paraan ng pagta-travel upang maiwasan ang masikip na quarters.

Naiintindihan ko, mula sa lahat ng uri ng personal na dahilan, na maraming Canadians ang nais mag-travel sa susunod na tatlong linggo, ani Naylor sa isang email sa CBC News. Kung puwede kang hindi mag-travel o magtungo sa gusto mong puntahan sa pamamagitan ng pribadong sasakyan na may limitadong bilang ng mapagkakatiwalaang pasahero, mas maganda iyon.

Subukan na iwasan ang magbiyahe

Iginiit ni Naylor na ang Canadian regulations ay nire-require ang lahat ng tao edad 12 pataas na sasakay sa eroplano, tren o barko na maging fully vaccinated. Sinabi niya na ang air filtration sa mga eroplano ay efficient at ang in-flight transmission ng COVID-19 ay bihira lamang, so far.

Sa omicron, sinususpetsa ko na may pagbabago, at ang train rides ay mas mapanganib na rin ngayon, aniya. Kaya muli, magsuot ng mask, at limitahan ang oras na hindi suot ang mask sa gitna ng flight o train rides.

Nirekomenda rin ni Naylor na limitahan ang holiday gatherings sa pamilya at mga pinagkakatiwalaang kaibigan na nabakunahan na ng dalawa o tatlong COVID-19 vaccines.

Hindi ako magse-set ng specific limit sa bilang sa mga sitwasyon na ito, ngunit ang mas malaking gathering, mas mataas din ang risk na ang omicron at delta ay magka-crash sa party, aniya.

Ang pagbabakuna ay importante, ani University of Toronto epidemiologist Dr. Jeff Kwong, at lahat ng bibiyahe by air o train ay dapat may tatlong doses ideally - o at least dalawa, kung eligible lang sila sa dalawa. Ngunit magiging mas ligtas ang mga biyahero kapag nagsuot ng high quality N95 or KF94 masks, aniya.

Hindi mo lubusang matatanggal ang peligro, aniya. Ibig kong sabihin, ang tanging paraan upang matanggal ang peligro ay huwag kang pumunta kahit saan, ngunit maaari mo namang subukan na gawing ligtas ang mga bagay as much as possible.

Sinabi ni Dr. Lynora Saxinger, isang infectious diseases specialist at associate professor sa University of Alberta sa Edmonton, na dapat isipin ng Canadians kung saan sila magta-travel, lalo na kung pupunta sila sa isang rehiyon na may mataas na bilang ng omicron, at pagkatapos alamin kung ano ang pinakamagandang paraan para i-minimize ang peligro.

I-minimize ang peligro

Kung ikaw ay nabakunahan sa absolute utmost level na maaari kang bakunahan sa ilalim ng kasalukuyang guidelines, makakatulong ito, aniya.

Ngunit ang Canadians na may mga miyembro ng pamilya na nasa higher risk dahil sa kanilang medikal na kondisyon, ay dapat tingnan ng mabuti ang sitwasyon, ang timing, kung saan, kung kailan, ang air exchange, at ang pagsusuot ng mask para sa sitwasyon na iyon especially.

Ang rapid testing ay may papel sa travel plans, ngunit dapat lamang gamitin na additional layer ng proteksyon, aniya. Dapat ikonsidera ito na isang red-light test , meaning, ang isang indibidwal na nag-test ng positive ay hindi dapat magkaroon ng contact kahit kanino. At ang isang tao na nag-test ng negative ay dapat maging kasing ingat katulad noong hindi pa siya nate-test, aniya.

PANOORIN | Kailan magiging dominante ang omicron sa Canada?:

Katulad ni Naylor, binigyang-diin ni Saxinger na ang mga eroplano ay may magandang ventilation filtration systems, at sinabi na sa kasalukuyang lebel ng omicron sa Canada, ang domestic flights ay rasonable pa rin.

Inabisuhan niya ang air travellers na magsuot ng well-fitting medical mask o N95 mask, at binigyang-diin na ang fit nito makes a huge difference.

‘Handang baguhin’

Gayunpaman, nagbabala si Saxinger na kapag nag-evolve ang mga bagay, at mas maraming impormasyon na ang dumating, ang mga tao ay dapat handang baguhin ang kanilang travel plans.

Halimbawa, kung ang Canadians ay nagpaplano na magbiyahe sa isang lugar na may explosive Omicron outbreak at ang ilang tao sa kanilang grupo ay nasa mas mataas na peligro, dapat nilang isipin muli ang kanilang mga plano dahil napakabilis magbago ng mga bagay.

Nagpaplano pa rin ako na magbiyahe para makita ang aking pamilya, ngunit hinahanda ko rin ang aking sarili mentally na kanselahin iyon, ani Saxinger.

Para naman sa mga gatherings ng pamilya, iminungkahi ni Saxinger na hindi dapat lumampas ito sa 10 kada household at nagpayo na dapat kumain ng hiwa-hiwalay ang family pods, at kapag lahat ng tao ay nagsama-sama na dapat nakasuot ang lahat ng mask.

Maraming iba’t ibang paraan kung paano mo mababawasan ang potential risk, aniya. “Isipin mo ang airspace, masking kapag hindi ka kumakain, isipin ang ventilation, gawin pa rin ang hand hygiene at gawin pa rin ang distancing kung posible…

Sulit pa rin na gawin ang mga bagay na ito.

Isang artikulo ni Mark Gollom (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.