Average na presyo ng bahay naabot ang all-time high na $720,850 noong Nobyembre

Sinabi ng Canadian Real Estate Association (CREA) ngayong Miyerkules na ang volume ng sales ay malakas din, ang sales ay tumaas ng 0.6 per cent mula sa level noong nakaraang buwan.

Typically, ang housing market activity ay nagpi-peak pagdating ng tagsibol, bago bumaba sa tag-araw at taglagas, at mas bumabagal sa winter months bago tumaas muli.

Ngunit binago ng 2021 ang tradisyonal na trend, habang binasag na ng sales para sa taong ito ang annual record na may isang buwan pang natitira.

Mahigit 630,634 na mga bahay ang naibenta sa MLS system ng Canadian Real Estate Association CREA ngayong taon, mas malaki sa naitalang record na 552,423 noong 2020.

Kahit na tradisyonal na matumal ang panahon na ito para sa housing, ang mga kondisyon at price trends ay nasa parehong record levels na nakita natin noong tagsibol, ani Canadian Real Estate Association CREA chair Cliff Stevenson.

Sinabi ng Canadian Real Estate Association CREA , na kumakatawan sa mahigit 100,000 real estate agents sa buong bansa, na ang average selling price figure ay maaaring misleading dahil madali itong nabaluktot ng sales sa malalaki at mas mahal na mga siyudad tulad ng Toronto at Vancouver. Kaya kinakalkula ang ibang numero, na kilala bilang Multiple Listing Service House Price Index o HPI, na ina-adjust ayon sa sales volume at uri ng bahay para magbigay ng mas magandang sukat ng merkado.

Ngunit ang Multiple Listing Service House Price Index HPI ay tumataas rin sa isang mainit na pace. Ang index ay tumaas ng 25.3 per cent sa nagdaang taon — ito rin ang pinakamabilis na pace on record.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.