Canada paiigtingin ang international travel restrictions dahil sa pag-aalala sa omicron

Ilang sources ang nagsabi sa CBC News at Radio-Canada na ang gobyerno ay inaasahan na ire-renew ang advisory laban sa non-essential international travel, na ipinatupad ngayong COVID-19 pandemic ngunit tahimik na tinanggal noong Oktubre.

Ayon sa sources, ang mas mahigpit na measures ay pinag-usapan ng mga premier at ni Prime Minister Justin Trudeau noong Martes ng gabi sa pamamagitan ng isang tawag. Kasama sa proposed measures ang pagpapatupad ng ban sa lahat ng non-essential foreign travellers papuntang Canada, kabilang ang Estados Unidos, at mas mahigpit na quarantine at testing measures para sa mga biyahero na papayagang makapasok sa Canada, kabilang ang nagbabalik na Canadians at permanent residents.

Ngunit wala pang naabot na desisyon.

Sinabi ng sources na ang layunin ay pabagalin ang pagkalat ng virus.

Mayroon ding malawakang kasunduan sa pagitan ng mga premier at ng prime minister na dramatikong taasan ang bilis ng third-dose booster shots.

Kung ipapatupad, babaligtarin ng mas istriktong international travel rules ang progreso na nakamit sa nakalipas na mga buwan upang muling buksan ang borders ng Canada matapos i-shut down ang bansa sa non-essential travellers noong unang stages ng pandemya.

Ang mga restrictions ay unti-unting tinanggal noong tag-araw at taglagas habang bumababa ang COVID-19 cases at tumataas ang vaccination rates.

Gayunpaman, ang paglitaw ng omicron variant noong bandang huli ng Nobyembre - na tila mas nakakahawa at capable na i-infect ang mga bakunadong tao kaysa sa naunang variants - ay tinulak muli ang gobyerno na lubusang mag-ingat.

Nasa gitna tayo ng global wave ng isang variant na labis, labis, labis na nakakahawa, ani Deputy Prime Minister Chrystia Freeland sa Power & Politics ng CBC noong Martes.

Mayroon tayong tsansa na kontrolin ito. Ngunit magagawa lang natin ito kung lahat tayo ay kikilos, at ang pederal na gobyerno ay committed na gawin ang kanilang parte.

Ang omicron variant ay naiuulat na sa buong Canada at inaasahan ng public health officials at epidemiologists na malapit na itong maging dominant strain ng coronavirus na iikot sa bansa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Nick Boisvert.