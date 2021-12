V. Canadian Charter of Rights and Freedoms

Ang proklamasyon na ito ay nangangahulugan na ang Canada na ang masusunod sa tadhana na nais nitong tatahakin sa mga usapin tungkol sa konstitusyon. Ang Canada ay, sa madaling salita, nailipat (patriated) na ang kanyang Konstitusyon.

Isa sa pangunahing tampok ng batas ay ang Charter of Rights and Freedoms na nakapaloob sa Konstitusyon.

Sa Charter, ang mga pangunahing prinsipyo na nabuo sa mga karapatan at kalayaan ng mga Canadian (karamihan, kalayaan at demokrasya) ay binigyang buhay sa konstitusyon. At dahil ito ay nakaukit sa konstitusyon, ang Charter ay higit na mataas kay sa iba pang mga batas.

Matapos lagdaan ng Reyna ang proklamasyon sa konstitusyon noong Abril 17, 1982, inilagay ni Prime Minister Trudeau ang kanyang selyo ng pag-apruba sa dokumento. Litrato: La Presse canadienne / TJC

Isang mahabang proseso

Sa isang koleksyon ng mga sanaysay na inilathala noong 1996 na The Canadian Charter of Rights and Freedoms, itinuro ni Brian Dickson, isang dating punong mahistrado ng Korte Suprema, na ang pagkakatatag ng Charter sa konstitusyon ay resulta ng mahabang proseso.

Nagsimula ang saga noong 1867 nang maipasa ang British North America Act. Ang proseso ay naging mabilis pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa sandaling ang Universal Declaration of Human Rights ay napagtibay noong 1948 at ang iba't ibang mga internasyonal na kasunduan ay nalagdaan.

Sa Canada, naisabatas ng gobyerno ni John Diefenbaker ang Canadian Bill of Rights noong 1960, at ito ay ipinapatupad pa rin hanggang ngayon.

Ang konserbatibong si John Diefenbaker ang prime minister mula 1957 hanggang 1963. Litrato: (Chuck Mitchell/Canadian Press)

Noong 1970, ang Korte Suprema, sa isang sikat na pagdesisyon (Drybones), ginamit ang Bill of Rights para tanggalin ang ilang probisyon ng Indian Act na itinuring na hindi makatarungan.

Ang desisyon ay kamangha-mangha na, sa unang pagkakataon, pinawalang-bisa ng korte ang mga legal na probisyon batay sa isa pang batas, isang kaugalian na naging karaniwan mula nang maipasa ang Charter.

Bago ang Drybones na pasya, kinikitil lamang ng mga korte ang mga batas kapag ang pagkakabaha-bahagi ng mga hurisdiksyon sa pagitan ng federal government at ng mga lalawigan ay hindi isinaalang-alang.

Higit pa rito, nang magkaroon ng bisa ang Canadian Charter, ang walong probinsya ay nagpasa ng mga naunang batas na nagpoprotekta sa mga karapatang pampulitika at mga pangunahing karapatan.

Ang una ay ang Saskatchewan noong 1943. Nang maglaon, sumunod ang iba: Ontario noong 1962, Nova Scotia noong 1963, Alberta noong 1966, New Brunswick noong 1967, Prince Edward Island noong 1968, Newfoundland noong 1969, British Columbia noong 1969, Manitoba noong 1970 at Quebec noong 1975.

Epektong dulot ng Charter

Ang Seksyon 52 ng Constitution Act ay nagsasaad na ang anumang batas na hindi naaayon sa Charter ay walang bisa o epekto. Ang Seksyon 24 ay nagsasabi na kung ang mga karapatan sa ilalim ng Charter ng sinuman ay tinanggihan ay maaaring dumulog sa mga korte para makuha ang remedyo.

Sa nakalipas na 20 taon, ang mga probisyong ito ay humantong sa napakalaking bilang ng mga apela sa korte para sa pagpapatupad ng Charter.

Sa kanyang sanaysay, iniulat ni Brian Dickson na mula 1984 hanggang 1995, ang Korte Suprema ay nagbigay ng 225 na desisyon sa mga kaso na may kaugnayan sa Charter. Ngayon, ang bilang na ito ay tumaas pa sa 425.

Ang mga hukom ng Korte Suprema ng Canada ay paulit-ulit na bumabase sa Charter sa kanilang mga hatol. Litrato: La Presse canadienne / ADRIAN WYLD

Sa aklat na The Charter: Ten Years After na inilathala noong 1992, isinulat ng isa pang hukom ng Korte Suprema, si Bertha Wilson, na kapag pinagtibay ang Charter, obligado ang mga hukom na suriin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas na ito.

Napagtanto nila na mayroon silang tungkulin na tiyakin na ang mga pamahalaang pederal at panlalawigan ay gumagawa ng batas alinsunod sa mga nakasaad sa Constitution at sa Charter.

Alinsunod dito, ang mga hukom ay maaari na ngayong magdesisyon na ang isang partikular na probisyon ay labag sa konstitusyon sa ilalim ng Charter, bagay na paulit-ulit nilang ginagawa.

Ang pagpapatibay ng Charter ay umani at patuloy na umaani ng malaking pagpuna. Ang ilan ay nagsasabi na ang Charter ang relasyon sa pagitan ng mga Canadian ay sobrang naging ay sobrang naging usapin sa hudikatura, nagbibigay sa mga hukom ng labis na kapangyarihan o kinakikitaan na higit na pinapaboran ang mga karapatang pang-indibidwal kaysa mga karapatang pangkalahatan.

Ang Canadian Charter of Rights and Freedoms na nakasulat sa katutubong wika Litrato: Radio-Canada / CAMILLE GRIS ROY

Isang saksi at kung minsan ay isa sa may malaking ginagampanan sa mahabang debati sa konstitusyon, sinabi ni Senador Gérald-A. Beaudoin na ang Canadian Charter of Rights and Freedoms ay nagkaroon ng malaki, malalim at irreversible na epekto sa mga Canadian.

Malaki ang epekto sa konstitusyonalisasyon ng mga karapatan at kalayaan, na ngayon ay protektado mula sa mga pag-amyenda tulad ng mga ordinaryong batas. Malalim ito dahil napakaraming karapatan at kalayaan ang nai-constitutionalize (mga pangunahing kalayaan, karapatang bumoto, legal na garantiya, karapatan sa pagkakapantay-pantay, karapatan sa wika).

At ito ay irreversible dahil ang mga Canadian ngayon ay higit na subsob sa kanilang mga karapatan at kalayaan kaysa dati at mariin na iginigiit at ipinagtatanggol, gaya ng ipinapakita sa mga liham na ipinadala sa Senado ng mga Canadian na nag-aalala tungkol sa saklaw ng ilang mga panukalang batas. Walang gobyerno ang mangangahas na bawiin ang Charter at ibalik ang oras, sabi ni Senador Beaudoin.

Nang magkabisa ang Charter, malaki rin ang nabago nito kung paano nagtrabaho ang mga legal practitioner. Kinailangan nilang simulan ang mas malawak na pagtingin sa panukalang batas sa posibleng epekto sa mga pangunahing karapatang pantao.

Si Francis Gervais, isang dating presidente ng Quebec Bar, ay nagsabi na ang mga mambabatas ay dapat higit na pag-isipan ang mga implikasyon ng kanilang mga isinusulong na batas dahil ang mga ginagawa kahit gaano pa ka ligal, kahit balido, ay maaaring tanggihan dahil hindi ito naaayon sa mga pangunahing karapatan.

Binago nito ang trabaho ng mga mambabatas at pinahirapan ito ng kaunti, sabi ni G. Gervais. Kailangan na naming suriin ang mga isyu sa ibang paraan. Ito ay isang bagong paraan ng pag-iisip, ngunit ito ay nakasanayan na namin. Isang quote mula sa Francis Gervais, former president of the Quebec Bar

Caveat

Ipinaliwanag ni Brian Dickson, gayunpaman, na ang epekto ng Charter ay may hangganan at ang saklaw nito ay maaaring limitahan.

Binanggit niya ang seksyon 1 ng Charter, na nagpapahintulot sa mga limitasyon sa paggamit ng ilang mga karapatan at kalayaan, sa kondisyon na ang mga limitasyong ito ay "makatwiran" at "maaaring ipakita na makatarungan sa isang malaya at demokratikong lipunan."

Binanggit din niya ang seksyon 33, na nagbibigay-daan sa isang pamahalaan na bawasan ang pagpapatupad ng mga probisyon ng Charter sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na notwithstanding clause o pagtatakda.