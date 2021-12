IV. Ang saga sa Konstitusyon ng Canada

Ang hakbang na ito, na parehong simboliko at pulitikal, ay nagbigay-daan sa Canada na makamit ang ganap na kalayaan mula sa monarkiya ng Britanya pagkatapos ng isang pulitikal at legal na saga na tumagal ng 115 taon, na ang epekto ay nararamdaman pa rin ngayon sa larangan ng pulitika.

Sa paglipas ng mga taon, ang hindi nalutas na usapin ng Konstitusyon ay naging bulwagan para sa isang walang hanggang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa na iniikutan ng lipunan sa Canada. Tuklasin natin ang mga dahilan kung bakit.

Ano ang Konstitusyon?

Ang konstitusyon ang pulitikal at legal na pundasyon ng isang bansa. Ang ating Konstitusyon ay nagsasaad ng mga prinsipyo at karaniwang layunin na hinahangad ng ating lipunan at nagtatakda rin ng mga tuntunin na nagtatatag at gumagabay sa mga relasyon sa pagitan ng ating bansa at ng mga pamahalaan nito.

Tinatatag nito ang ating mga pangunahing institusyong pampulitika at legal na mga institusyon (House of Commons, Senado, Korte Suprema, mga lehislatura ng probinsiya) at isinasaad kung paano gumagana ang mga ito.

Ang proklamasyon ng konstitusyon, nasira ng isang nagprotesta ng buhusan niya ito ng pulang pintura noong 1983, na naka-display sa Library and Archives Canada Preservation Centre sa Gatineau, Quebec, Miyerkules, March 28, 2012. Litrato: La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Ipinapahiwatig nito kung paano ipinapasa at ipinapatupad ang mga batas, kung paano ibinabahagi ang kapangyarihan sa pagitan ng mga pederal at panlalawigang gobyerno at kung ano ang pananagutan ng mga korte at institusyong pampulitika sa mga Canadians.

Dagdag pa rito, maraming batas na may dimensyon sa konstitusyon (tulad ng Official Languages ​​Act) ang tumutulong sa ating bansa sa kabuuan para umunlad.

Pangunahin na mga pangyayari sa Konstitusyon

Bago ang 1982 (taon na opisyal na na-patriate ang ating Konstitusyon), ang mga prinsipyo ng konstitusyon ng Canada ay nakapaloob sa British North America Act (bagong window) (BNA Act), na ipinasa ng British Parliament noong 1867 upang magkaisa ang mga kolonya ng Britanya sa North America sa isang pagkakakilanlan.

Bagama't naihulma ng mga Fathers of Confederation (bagong window), hindi pinahintulutan ng konstitusyonal na dokumentong ito ang mga Canadian na baguhin ang nilalaman nito. Tanging ang British Parliament lang ang pinahintulutan na magawa ito dahil hindi magkasundo ang Fathers sa paraan ng pag-amyenda ang batas ng 1867.

Sa paglipas ng mga taon, nais ng mga Canadian na magkaroon ng higit na kontrol sa sariling tadhana bilang isang bansa at ayaw na nilang dumaan pa sa London para amyendahan at pamahalaan ang balangkas sa kanilang sariling mga batas at patakaran.

Ang kasaysayan ng Constitution of Canada ay aktwal na nagsimula noong 1864 sa Charlottetown, (bagong window) Prince Edward Island.

Ginanap sa Charlottetown ang unang conference noong 1864 na nagbigay daan sa pagkakatatag ng Canada . Litrato: BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA

Iminungkahi ng mga delegado mula sa P.E.I., New Brunswick, Nova Scotia at sa Lalawigan ng Canada (Quebec at Ontario), sa inisyatibo ni Sir John A. Macdonald, na pag-isahin ang mga kolonya ng Britanya sa North America sa loob ng isang pederasyon. Sa madaling salita, ang mga kolonya ay pagsasama-samahin at pangangasiwaan ng isang gobyernong sentral na maaaring pamahalaan ang kanilang mga karaniwang interes tulad ng mga border, depensa, ruta ng mga transportasyon at pera.

Sa ikalawang pagpupulong na ginanap sa Quebec City, pinagtibay ng mga delegado ang 72 na resolusyon na bumubuo sa British North America Act.

Noong 1866, ang mga delegado mula sa Lalawigan ng Canada, Nova Scotia at New Brunswick ay naglakbay patungo sa London upang maisulat ang opisyal na bersyon ng British North America Act, na magtatatag sa Canadian Confederation (bagong window).

Litrato sa isang painting ni Robert Harris na ginawa noong 1884 na naglalarawan sa Quebec Conference. Litrato: PHOTOGRAPHIE DE JAMES ASHFIELD D'UNE PEINTURE DE ROBERT HARRIS FAITE EN 1884

British North America Act

Noong 1867, pinagbigyan ng British Parliament ang kahilingan ng mga kolonya nito sa North America at ipinasa ang British North America Act. Ang mga pundasyon ay nailatag para sa Canada na alam natin ngayon.

Pinag-isa ng Batas ang mga kolonya ng Lalawigan ng Canada (Quebec at Ontario), New Brunswick at Nova Scotia sa loob ng isang pederasyon.

Kasabay nito, ang batas ay humulma sa dominyon na isang gobyernong pederal at nagbigay sa mga kolonya ng hiwalay na mga lehislatura pam-probinsiya (magkabahaging hurisdiksyon at kapangyarihan).

Ang mga Fathers of Confederation ay unang pinili ang pangalan na Kingdom of Canada (Kaharian ng Canada,) ngunit dahil ang mga opisyal ng Britanya ay tumutol, pinili nila sa halip ang terminong Norman na dominion, na makikita sa Psalm 72 ng Bibliya ( Siya ay magkakaroon din ng dominyon mula dagat sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa dulo ng kalupaan. ).

Gayunpaman, nasa London pa rin ang eksklusibong karapatan na amyendahan ang mga tuntunin ng batas. Para naman sa mga probinsya, nakakuha sila ng karapatang amyendahan ang kanilang sariling balangkas ng konstitusyon, maliban sa mga responsibilidad ng lieutenant governor.

Ang Batas ay ang pang-apat na konstitusyon para sa mga kolonya ng North America pagkatapos ng Quebec Act (1774), Constitutional Act (1791) at Act of Union (1840).

Si Sir John A. Macdonald ang nagbibigay sigla sa likod ng pagkakabuo ng British North America Act at sa pinag-isa na mga probinsya na bumubuo sa Canada. Litrato: ARCHIVE

Bakit nagkaisa?

Sa totoo lang, nagkaisa ang mga kolonya upang magbantay laban sa mga banta nila laban sa isa't isa.

Sa isang federated system, ang French-speaking Catholic na kolonya sa Lower Canada (Quebec) ay protektado mula sa English-speaking Protestant majority, na naging banta sa kultura, wika, sistema ng batas sibil, relihiyon at sistema ng edukasyon nito.

Ang proteksyong ito ay nangyari dahil ang federated system ay nagbigay sa mga kalahok na kolonya para sa isang lehislatura (parlamento) at kinilala ang kanilang mga pagkakaiba.

Ito ang parehong dahilan para ang English-speaking Protestants mula Upper Canada (Ontario) na sumali sa pederasyon. Natakot sila na mangibabaw ang French speakers sa kanilang mga institusyong pampulitika at panlipunan.

Sa mga Atlantic colonies, natakot naman sila na mapabilang sa Province of Canada (Quebec at Ontario), isang rehiyon na isang dayuhan para sa kanila.

Higit pa rito, para sa London at sa mga otoridad sa kolonya, ang unyon na ito ay nagbigay ng magandang proteksyon mula sa pang-ekonomiyang pang-akit ng Estados Unidos at sa mga ginagawang pagpalawak ng mga Amerikano sa Canada.

Parada sa dakong Jasper Avenue sa Edmonton para ipagdiwang ang pag-anib ng Alberta sa Canadian Confederation noong September 1, 1905. Litrato: La Presse canadienne

Sa mga sumunod na taon matapos ang Canadian Confederation (bagong window), marami pang kolonya ang sumali sa hanay ng Canada.

Noong 1870, nilikha ng Parliament of Canada ang lalawigan ng Manitoba.

Noong 1871, sumali ang British Columbia kasabay ng pangako na maiugnay ito sa riles sa ibang bahagi ng bansa.

Pagkalipas ng dalawang taon, noong 1873, ang Prince Edward Island ay sumali na rin sa Canada. Noong 1875, ipinasa ng Parliament ang Northwest Territories Act.

Noong 1880, inilipat ng London ang mga ari-arian nito sa Arctic sa Canada. Ang Yukon ay naging isang autonomous na teritoryo noong 1898, at ang mga lalawigan ng Saskatchewan at Alberta ay nilikha ng Parliament noong 1905.

At sa wakas, ang Newfoundland ay naidagdag noong 1949.

Seremonya ng pag-akyat ng Newfoundland sa Confederation noong Abril 1949 sa Parliament Hill sa Ottawa. Mula kaliwa patungo sa kanan, sina Canadian Prime Minister Louis St. Laurent, isang opisyal, bagong Secretary of State ng Canada, F. Gordon Bradley mula Newfoundland, at si dating Canadian Prime Minister William Lyon Mackenzie King. Litrato: La Presse canadienne / DUNCAN CAMERON

Deklarasyon sa Balfour

Sa mga taon bago ang Unang Digmaang Pandaigdig, ang Canada ay lumago bilang isang bansa at naging kilala sa mundo sa pamamagitan ng paglikha ng isang departamento ng external affairs, sa pamamagitan ng pagtanggi na makibahagi sa mga colonial wars na ginagawa ng British Empire at, higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagsanib sa League of Nations at sa International Labor Organization noong 1919.

Noong 1926, pinagtibay ng mga miyembro ng Imperial Conference of British Empire ang Balfour Declaration, na nagbigay ng awtonomiya sa mga dominyon ng Britanya (Canada, Newfoundland, Australia, South Africa, Ireland at New Zealand) at inalis ang anumang pagpapailalim sa Great Britain.

Si George V at ang mga prime ministers ng mga dominyon ng British Empire sa 1926 Imperial Conference, na minarkahan ng paglagda ng Balfour Declaration. Si George V (nakaupo, gitna) kasama si Stanley Baldwin (United Kingdom; nakaupo sa kaliwa), W.L. Mackenzie King (Canada; nakaupo sa kanan). Nakatayo, si Walter Stanley Monroe (Newfoundland), Gordon Coates (New Zealand), Stanley Bruce (Australia), J. B. M. Hertzog (Union ng South Africa), at W.T. Cosgrave (Irish Free State). Litrato: BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA

Nahikayat sa pagkilalang ito, nagkasundo ang Parliament of Canada noong 1927, sa udyok ni Minister of Justice Ernest Lapointe, na i-patriate ang konstitusyon upang ito ay mabago na hindi kailangan ang pahintulot ng gobyerno sa London.

Kung kaya nagsimula ang isang mahabang pagtatalo sa pulitika at ligal na tumagal sa loob ng 55 taon bago sumang-ayon ang federal government (Ottawa) at ang mga lalawigan (maliban sa Quebec) sa isang katanggap-tanggap na pormula para sa paglili[pat at pag-aamyenda sa Konstitusyon.

Satute of Westminster

Noong Disyembre 11, 1931, opisyal na ipinagkaloob ng Statue of Westminster ang kalayaan sa mga nasasakupan o dominyon. Ibinigay ng gobyerno ng London ang mga kapangyarihan sa konstitusyon ng mga dominyon at ang pag-amyenda sa mga batas ng Britanya na minsan ay siyang namamahala sa kanila.

Pero sa Canada, pagkatapos mabigo ang ikalawang federal-provincial conference sa pagbuo ng isang pormula sa pag-amyenda, hiniling ng gobyerno ng Canada na ang konstitusyon nito ay mag-exempt sa batas at ang gobyerno sa London ay pansamantala ang may kapangyarihan na gumawa ng mga pagbabago habang nakabinbin ang isang kasunduan.

Noong 1935, nauwi sa wala ang ikatlong kumperensya. Hindi pa rin magawa na magkasundo ng mga opisyal ng probinsiya at pederal. Ang hindi pagkakasundo na ito ay magtatagal ng napakahabang panahon.

Mga delegadong Canadian na dumalo sa 1926 Imperial Conference. Noong 1931, ang mga panukalang nakapaloob sa Balfour Declaration ng 1926 ay isinumite sa British Parliament, na tinanggap ang mga ito. Ang batas na ipinasa noong Disyembre 11 ay naging kilala bilang Statutes of Westminster taong 1931. Litrato: Bibliothèque et Archives Canada

Noong 1949, ang Parliament of Canada ay nagsagawa ng isang bahagyang patriasyon ng British North America Act. Pinagana nito ang mga pag-amyenda sa Konstitusyon ng Canada para sa mga usaping panloob, ngunit pinanatili ang kontrol ng London sa mga pangunahing pagbabago.

Bilang karagdagan, ang Korte Suprema ng Canada ang naging pinakamataas na hukuman sa lupain at naidineklara na siyang karapat-dapat na magdedesisyon sa mga pagtatalo bilang kapalit ng Judicial Committee of the Privy Council.

Paulit-ulit na pagkabigo

Mula 1960 hanggang 1978, nagdaos ang Canada ng ilang kumperensya sa konstitusyon at gumawa ng iba't ibang pagtatangka na magkasundo sa proseso ng patriasyon at isang pormula sa pag-aamyenda—ngunit hindi nagtagumpay.

Ang Fulton-Favreau Formula, halimbawa, ay iminungkahi noong 1961. Noong 1968, ang Konstitusyon ay sumailalim sa isang buong pagsusuri na humantong sa Victoria Formula.

Ang masalimuot na panukala sa pag-amyenda na ito ay nangangailangan ng pahintulot ng alinmang lalawigan na magkakaroon o mayroon ng isang-kapat o higit pa sa populasyon ng Canada, karagdagan ito sa kinakailangang pahintulot ng hindi bababa sa dalawang lalawigan sa Atlantic at hindi bababa sa dalawang Western provinces na kalahati o higit pa sa kabuuang Western population. Kasama rin sa panukala ang mga karapatan sa wika at mga garantiyang likas na iginagarantiya sa Korte Suprema na nakapaloob sa Konstitusyon.

Noong 1971, pinagsama ng prime minister at mga premier ang mga panukalang ito sa isang draft na constitutional charter (Victoria Charter), na kanilang isinumite para sa pag-apruba sa lahat ng mga lehislatura ng probinsiya.

Ang mga politiko ng Canada ay naghahanda para sa Ikaanim na Federal-Provincial Constitutional Conference sa Ottawa, Pebrero 8, 1971. Mula kaliwa pakanan: Arthur Wishart, Attorney General ng Ontario; John Robarts, premier ng Ontario; John Turner, federal minister of justice; Pierre Trudeau, prime ministero; Jean Marchand, federal minister of economic development. Litrato: La Presse canadienne / CHUCK MITCHELL

Sa Quebec, ang Victoria Charter ay naharap sa malakas na pagtutol, at si Premier Robert Bourassa ay tumanggi na magrekomenda sa mga Quebecers sa charter na itinuturing niyang mapaminsala sa Quebec.

Noong 1976, kinondena ni Prime Minister Pierre Trudeau ang posisyong ito at nagbanta na ipagpatuloy ang sarilinang patriasyon ng Konstitusyon ng Canada. Sa parehong taon, nakuha ng Parti québécois ang kapangyarihan sa Quebec.

Noong 1979, inihain ng Pépin-Robarts Commission ang isang ulat na may 75 na rekomendasyon upang malutas ang hindi pagkakasundo sa konstitusyon. Iminungkahi ng komisyon ang asymmetrical federalism, na magbibigay sa mga lalawigan ng karagdagang kapangyarihan, lalo na sa mga karapatan sa wika. Ngunit tinanggihan ng federal government ang opsyon na ito at permanenteng isinantabi ang Pépin-Robarts Report.

Ang usapin sa Quebec

Noong 1980, ang Parti québécois, marahil dismayado dahil sa hindi pagkakasundo sa konstitusyon at ang pagtanggi sa kanilang mga kahilingan para sa kultural at pampulitikang pagkilala, ay nagmungkahi ng soberanya sa mga Quebecers.

Ang tangka sa paghalili na sinamahan ng ninanais na kontrol ay pinagbotohan ng mga taga-Quebec sa panahon ng isang nakakasakit na reperendum.

Sa bisperas ng reperendum, ang Prime Minister na si Pierre Trudeau ay nagpahayag ng isang makabagbag na talumpati na nangangako ng malalimang pagbabago sa pederalismo kung nanaisin ng mga Quebecers na manatiling bahagi ng Canada.

Ang kanyang panawagan ay tila narinig at tinanggihan ng 59.1% ng mga Quebecers ang opsyon na humiwalay.

Nalungkot sa mapait na pagkatalo na ito, nakipag-usap si Premier René Lévesque sa libo-libong mga gustong humiwalay sa Paul Sauvé Arena at binigkas ang tumatak na mga salitang: Kung tama ang pagkakaintindi ko, sinasabi niyo sa akin, ‘Hanggang sa susunod na panahon! (If I understand it right, you’re telling me, ‘Until next time!’)

Si René Lévesque, dating premier ng Quebec, nung siya ay nagtalumpati sa Paul-Sauvé Center matapos siyang matalo sa 1980 Quebec referendum. Litrato: La Presse canadienne

Patriasyon sa Konstitusyon

Noong 1980, nahaharap sa patuloy na hindi pagkakasundo sa konstitusyon, naghain si Prime Minister Pierre Trudeau ng isang resolusyon sa House of Commons na nauukol sa isang magkasanib na talumpati ng Senado at ng House of Commons para kay Queen Elizabeth II na layunin ang sarilinan na mailipat ang kapangyarihan sa Konstitusyon ng Canada na may Charter of Rights and Freedoms na nakapaloob dito.

Noong Abril 1981, ang mga probinsya, maliban sa Ontario at New Brunswick, ay pumirma ng isang kasunduan sa pagitan nila sa proseso ng patriasyon at pag-aamyenda sa pormula (Vancouver Formula) upang mabawi ang mga plano ng federal government (Ottawa) na kumilos ng mag-isa sa paglipat sa Konstitusyon.

Sa harapan, nakikinig ang mga abogado para sa provincial at federal governments habang binabasa ni Chief Justice Bora Laskin (gitna) ang desisyon ng Korte Suprema sa legalidad ng Konstitusyon noong Setyembre 28, 1981. Litrato: La Presse canadienne

Noong ika-28 ng Abril, ang Manitoba, Quebec at Newfoundland ay nagtungo sa Korte Suprema upang labanan ang sarilinan na patriasyon ng federal government (Ottawa) sa Konstitusyon.

Sa Setyembre ng taong iyon, kinatigan ng Korte Suprema, sa isang 7-2 na desisyon, na ang mga plano ng federal government ay salungat sa mga constitutional conventions at kinakailangan ang pahintulot ng mga probinsya para sa anumang pagbabago sa kanilang mga kapangyarihan.

One last time conference

Bago magpatuloy na unilateral na i-patriate ang Constitution, nag-organisa ang federal government (Ottawa) ng isang one last time constitutional conference bilang huling pagtatangka upang makuha ang suporta ng karamihan sa mga probinsya para sa planong patriation nito.

Noong gabi ng Nobyembre 4-5, siyam na probinsya ang sumang-ayon kahit walang delegasyon ang Quebec para sa isang panukala sa konstitusyon at isang pormula ng pag-amyenda. Ang dating nagkakaisa na walong lalawigan laban sa federal government ay nabasag.

Sina Prime Minister Pierre Elliott Trudeau, Finance Minister Allan MacEachen at Quebec Premier René Lévesque sa ginanap na November 1981 conference. Litrato: La Presse canadienne / Ron Poling

Nalaman ni René Lévesque kinaumagahan na ang isang kasunduan ay nilagdaan ng wala siya. Ang hakbang na ito ay naghiwalay sa Quebec at nagpalala ng relasyon sa pagitan ng Quebec City at federal government.

Ang kasunduan na naabot minsan ay tinatawag na night of the long knives ay ibinatay ng malaki sa Vancouver Formula, ngunit tinanggal ang karapatan ng mga lalawigan para sa isang pinansiyal na kabayaran kung pipiliin ang hindi pagsuporta sa pag-amyenda sa konstitusyon.

Proklamasyon ng Constitution Act

Noong Abril 17, 1982, ang Constitution Act (tinanggihan ng Quebec) ay nilagdaan para maging batas ni Queen Elizabeth II sa isang opisyal na seremonya sa Ottawa.

Nilalaman ng Constitution of Canada, dagdag sa Batas noong 1867, ang Charter of Rights and Freedoms at isang pormula sa pag-amyenda.

Matapos pumirma ang Reyna sa proklamasyon sa konstitusyon noong Abril 17, 1982, ikinabit ni Prime Minister Trudeau ang isang selyo ng pagkaka-apruba sa dokumento. Litrato: La Presse canadienne / TJC

Ang pormula sa pag-amyenda ay nagsasaad na karamihan sa mga pagbago sa konstitusyon ay kailangang aprubahan ng two-thirds sa mga lalawigan na ang mga mamamayan ay kumakatawan sa kalahati o higit pa sa kabuuang populasyon ng Canada.

Ang pag-apruba ng lahat ng mga lalawigan ay kinakailangan para sa mga pagbabago sa representasyon sa House of Commons, mga opisyal na wika, sa Korte Suprema at ang pormula sa pag-amyenda para sa Konstitusyon.

Meech Lake Accord

Matapos makuha ng Conservatives ang kapangyarihan sa federal government noong 1984, nagbigay ng makasaysayang talumpati si Prime Minister Brian Mulroney sa Sept-Îles na nangangako na makakamit ang isang kasunduan na magdadala sa Quebec sa kamay ng Constitution Act of 1982 na may karangalan at dignidad.

Ang Quebec, na pabor sa mga Conservatives, ay naglatag ng limang kondisyon para suportahan ang Constitution Act, kabilang ang pagkilala sa isang natatanging katayuan para sa lalawigan sa loob ng Confederation.

Noong Abril 30, 1987, tinanggap ng prime minister at mga premier ang mga kondisyong ito. Sa parehong taon, ang malawak na mga tuntunin ng Meech Lake Accord ay pinagtibay sa Ottawa matapos ang mahabang oras ng debati.

Gayunpaman, ang kasunduan ay kailangan pa rin pagtibayin (aprubahan ng mayoryang boto) ng lahat ng lehislaturang probinsyal at ng House of Commons sa loob ng tatlong taon.

Ang mga kondisyon ng Quebec para sa pag-endorso ng Constitution Act of 1982 ay:

Pagkilala sa Quebec bilang isang natatanging lipunan Pagtaas ng kapangyarihan ng Quebec sa imigrasyon Pagbibigay sa Quebec ng ilang input sa paghirang ng mga hukom ng Korte Suprema Paglilimita sa kapangyarihan sa paggastos ng pederal Pagkilala sa karapatan ng Quebec na mag-veto sa mga pagbabago sa konstitusyon

Bagong Prime Minister Brian Mulroney at kanyang Minister of External Affairs na si Joe Clark sa isang cabinet meeting sa Meech Lake noong 1984. Litrato: La Presse canadienne / ANDY CLARK

Sa loob ng tatlong taon, ang suporta para kay Meech mula sa English-speaking provinces ay humihina. Ang Manitoba ang unang tumutol sa kasunduan matapos na ipanawagan ng gobyerno ng Quebec ang pagtatakda na itaguyod ang Bill 178 ukol sa mga panlabas na karatula.

Sumunod ang Newfoundland nang si Clyde Wells, ang Liberal premier nito, ay tumutol sa Meech sa parehong kadahilanan. Parehong tumanggi para hindi ganapin ang botohan sa kasunduan na naka-iskedyul sa kanilang lehislatura.

Noong Mayo 1990, ang grupo ng Quebec MPs na pinamumunuan ni Lucien Bouchard ay humiwalay sa Conservative Party. Sa kalaunan ay bumuo sila ng Bloc québécois.

Noong Hunyo 22, 1990, ang tatlong taong deadline ay nag-expire, tuluyan nitong pinatay ang Meech Lake Accord. Inihayag ni Robert Bourassa na hindi na siya makikipag-ayos sa iba pang mga premier at maghihintay ng wastong alok mula sa federal government bago muling buksan ang mga usapin sa konstitusyon.

Belanger-Campeau Commission

Noong Setyembre 4, 1990, itinatag ng Quebec ang Bélanger-Campeau Commission para itaguyod ang hinaharap ng lalawigan sa konstitusyon. Ang 36 na miyembro nito ay dumalo sa limang buwan na mga pampublikong pagdinig sa usapin.

Nakatanggap sila ng mahigit 60 na pagpapasakop, karamihan sa kanila ay ipinaglalaban ang agaran na soberanya (paghiwalay) ng Quebec. Noong Marso 27, 1991, inilabas ng komisyon ang ulat nito.

Si Quebec Opposition Leader Jacques Parizeau kausap si Bloc Québécois Leader Lucien Bouchard noong ginanap ang pagdinig sa Bélanger-Campeau Commission noong November 1990. Litrato: La Presse canadienne / BILL GRIMSHAW

Dahil hindi naunawaan ng ibang bahagi ng Canada ang mga adhikain ng Quebec, inirekomenda ng komisyon sa Quebec National Assembly gumawa ng batas para sa pulitikal at konstitusyonal na kinabukasan ng Quebec na idadaan sa isang reperendum sa soberanya sa Hunyo o Oktubre taong 1992.

Dalawang parliamentary commissions ang iminungkahi rin kung sakaling ang yes ay nanalo sa reprendum (isa para pag-aralan ang proseso ng pagkamit ng soberanya at ang isa ay para pag-aralan ang anumang partnership offer na gagawin ng Canada).

Allaire Report

Ang kabiguan ng Meech, na nakita ng mga Quebecers bilang isang malinaw na mensahe mula sa ibang bahagi ng Canada, ay nagdulot ng muling pagkabuhay sa damdaming nasyonalista sa Quebec. Kahit na ang makasaysayang pederalista na Quebec Liberal Party ay pinagtibay ang Allaire Report (noong Marso 1991).

Isang tunay na pag-atake sa pederal na sistema ng Canada, ang ulat ay nagmungkahi ng isang malaking paglipat sa kapangyarihan kung saan ang Quebec ay bibigyan ng eksklusibong kontrol sa 22 mga puwang na hurisdiksyon.

Si Quebec Premier Robert Bourassa sa National Assembly noong Hunyo 22, 1990 kasunod ng pagkabigo ng negosasyon ng Meech Lake Accord. Litrato: La Presse canadienne / STF

Sa ilalim ng iminungkahing repormang pederal, maliban sa siyam na areas of shared jurisdiction, pananatilihin ng federal government ang eksklusibong kontrol sa limang bagay lamang (depensa, taripa, pera, pagkakapantay-pantay, pamamahala ng pampublikong utang).

Kasama rin sa reporma ang pagtanggal sa Senado ng Canada at pagpapatibay ng isang amending formula sa konstitusyon na kakailanganin ang pag-apruba ng hindi bababa sa kalahati ng populasyon ng Canada, na kailangan kasama ang Quebec.

Charlottetown Accord

Noong Marso 1992, ang dating prime minister na si Joe Clark, na hinirang ni Brian Mulroney upang ipagpatuloy ang mga negosasyon sa konstitusyon, ay nagpatawag ng isang bagong round ng multilateral na negosasyon sa pagitan ng federal government, ang siyam na English-speaking provinces, ang dalawang teritoryo pati na rin ang apat na pinunong aboriginal.

Naabot nila ang isang panukala noong Hulyo 7, 1992, na magbibigay halaga sa Meech ng Quebec, isang kinatawan sa Senado para sa mga Western provinces at isang karapatan sa sariling pagpapasya para sa mga taong aboriginal.

Noong Setyembre 28, 1992, pinunit ni Prime Minister Brian Mulroney ang isang piraso ng papel upang ipakita na ang boto na "hindi" ay tatapos sa mga natamo ng Quebec sa Charlottetown Accord. Litrato: La Presse canadienne / FRED CHARTRAND

Ang mga Quebecers ay nanatiling maingat tungkol sa tinatawag na makasaysayang kasunduan. Inanunsyo ng federal government noong Agosto 1992 na ang isang pambansang reperendum ay magaganap at papatibayin ang kasunduan sa konstitusyon. Noong Oktubre 26, ang Charlottetown Accord ay tinanggihan ng anim na probinsya (kabilang ang Quebec na may 56% sa mga botante ang nagsabing hindi).

Ikaalawang reperendum sa soberanya ng Quebec

Samantala, ang opsyon sa soberanya, na pinalakas ng mga pagkabigo sa konstitusyon ng mga nakaraang taon, ay nagiging popular sa Quebec.

Noong 1994, ang Parti québécois ay nailagay sa kapangyarihan. Agad na inihain ni Premier Jacques Parizeau ang draft sa batas para sa soberanya ng Quebec.

Noong Hunyo 1995, ang mga sovereignist forces (kabilang ang Parti québécois, ang Bloc québécois at ang Action démocratique du Québec) ay mas lalong kumilos. Ang ikalawang reperendum ay iminungkahi sa mga Quebecers, isang soberanong Quebec na sasamahan ng isang pang-ekonomiya at pampulitikang pakikipag-ugnayan sa buong Canada.

Tatlong araw bago ang Oktubre 30, 1995 na reperendum para sa kalayaan ng Quebec, libu-libong tao mula sa buong Canada ang pumunta sa Montreal upang sumali sa mga Quebecers sa isang national unity rally. Litrato: La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

Noong Oktubre 30, 1995, ang soberanya ay tinanggihan ng maliit na margin (50.6% ang bumoto ng "no" at 49.4% ang bumoto ng "yes"). Tumaas pa sa 93% ang voter turnout sa reperendum.

Sa araw pagkatapos ng pagkatalo, si Jacques Parizeau ay nagbitiw bilang premier. Ang pinuno ng Bloc québécois, si Lucien Bouchard, ang pumalit bilang lider ng Parti québécois.

Noong October 7, 1995, si Quebec Premier Jacques Parizeau ay nina-appoint si Bloc Québécois leader Lucien Bouchard bilang "chief negotiator para sa Quebecers". ANg reprendum ay isinagawa noong October 30, 1995. Litrato: La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

Ilang araw pagkatapos ng reperendum, inihayag ni Prime Minister Jean Chrétien na kung nanalo ang panig ng "yes" na may napakaliit na mayorya, sadyang haharangin niya ang proseso ng pakikihiwalay ng Quebec.

Tumugon si Lucien Bouchard sa pagsasabing magsasagawa siya ng ikatlong reperendum para sa soberanya kapag naaayon na ang winning conditions at kung tinanggap ang 50.6% na "no" ng mga Quebecers, kailangang tanggapin umano ng federal government ang "yes" sa pareho na porsyento.

Deklarasyon sa Calgary

Dahil ang ikalawang reperendum sa soberanya ay napakadikit ang pagkatalo, ang siyam na premier ng English-speaking provinces ay nagpasya na kumilos bago humiwalay ang Quebec sa Canada nang tuluyan.

Nagkita sila sa Calgary noong 1997 at muling binuksan ang mga pag-uusap sa konstitusyon sa pagsisikap na makahanap ng panukala na magbabalik sa Quebec sa kamay ng konstitusyon. Tumanggi na dumalo si Quebec Premier Lucien Bouchard.

Noong Setyembre 1997, isinumite ng siyam na premier ang Calgary Declaration sa mga probinsya at sa federal government para maaprubahan. Kinilala sa deklarasyon ang natatanging katangian ng Quebec sa loob ng Canadian Confederation habang iginigiit ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga lalawigan.

Ngunit sa Quebec, tinanggihan ng gobyerno ng Parti québecois ang kasunduan, sinabing wala itong ngipin at wala itong inilatag na konkreto tungkol sa mga kapangyarihan o pagkilala sa kultura at lipunan ng Quebec. Naipasa ng bawat provincial legislature ang deklarasyon maliban sa Quebec. Ang problema ng Quebec ay nanatiling hindi nalutas.

Si Quebec Premier Lucien Bouchard tumangging bumiyahe papuntang Calgary para makipag-negosasyon sa ibang mga premiers. Litrato: PAUL CHIASSON

Noong Agosto 20, 1998, nagdesisyon ang Korte Suprema sa karapatan ng Quebec na unilateral na ideklara ang kalayaan nito. Ang pinakamataas na hukuman ay naniniwala na, sa ilalim ng konstitusyon at internasyonal na batas, ang Quebec ay hindi maaari na sarilinang magpasya na humiwalay.

Gayunpaman, idinagdag ng Korte Suprema na ang federal government ay mayroong konstitusyonal na obligasyon para makipag-negosasyon sa Quebec kung sakaling malinaw na mayorya ang bomoto para sa soberanya sa isang reperendum.

Ang Korte Suprema ay nagpahayag din na kung ang mga negosasyon ay nabigo o kung ang federal government o ang iba pang bahagi ng Canada ay nagpakita ng masamang hangarin, ang Quebec ay mayroon pa din na opsyon na sarilinang magdeklara ng soberanya kahit na ang hakbang ay magiging labag sa konstitusyon.

Ang tagumpay sa paghiwalay sa ilalim ng mga kondisyong ito ay nakadepende sa internasyonal na pagkilala na matatanggap ng Quebec. Ipinagdiinan ng Korte Suprema na ang gayong pagkilala ay gayunpaman, hindi magbibigay ng anumang retroactive justification para sa pagkilos ng paghihiwalay, sa ilalim ng Constitution of Canada o internasyonal na batas.

Social Union

Sa panahon ng mga negosasyon sa isang social union, muling pinutol ng Quebec ang sarili sa ibang mga lalawigan nang tumanggi ito noong Pebrero 1999 na pumirma sa isang kasunduan na tinawag nitong isang hakbang paatras para sa Quebec.

Aprubado sa siyam na lalawigan, nilimitahan ng Social Union Framework Agreement ang karapatan ng federal government na sarilinang lumikha ng mga bagong programa na may kaugnayan sa tulong panlipunan, edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan nang walang pahintulot ng karamihan sa mga lalawigan.

Ipinagkaloob din sa mga lalawigan ang karapatang pumili na huwag makibahagi sa mga programang pederal na may kabayaran.

Ang Prime MInister ng Canada noong 1998 ay si Jean Chrétien. Litrato: Radio-Canada

Gayunpaman, nakuha ng federal government ang mga bagong probisyon sa pamamagitan ng paglalaan ng karapatang lumikha ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan, tulad ng mga millennium scholarships.

Para naman sa Quebec, nais nitong ganap na mag-withdraw ang federal government mula sa mga hurisdiksyon na partikular sa mga probinsya at hiniling na ibigay ng Ottawa sa mga probinsya ang pera na ginastos nito sa mga bagay na hurisdiksyon ng probinsiya.

Isang bagong teritoryo

Noong ika-1 Abril, 1999, opisyal na pinasinayaan ng gobyerno ng Canada ang isang bagong teritoryo, ang Nunavut.

Matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Canada, silangan sa Northwest Territories, ang Nunavut ay may sariling lehislatura, mga halal na miyembro at institusyon at pinamamahalaan sa parehong paraan sa Northwest Teritories at Yukon. Nasa 20,000 ang mga tao na nanininirahan sa malawak na teritoryong ito.