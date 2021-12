III. Nakalipas na mga halalan

Sina Canadian Prime Minister Mackenzie King, British Prime Minister Winston Churchill, Canadian Governor General Alexander Cambridge Earl of Athlone at U.S. President Franklin Roosevelt sa Quebec Conference noong 1943. Ang lider ng Canada ang namuno mula 1921 hanggang 1926, mula 1926 hanggang 1930 at mula 1935 hanggang 1948.

Litrato: Imperial War Museum - Wiki Commons