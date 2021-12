II. Paano gumagana ang federal elections?

Sino ang makakaboto?

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Lahat ng mga mamamayan ng Canada edad 18 o mas matanda ay karapat-dapat na bumoto (kahit ang mga bilanggo; salamat sa isang desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong Oktubre 31, 2002). Ilan lamang sa mga may hawak ng pampublikong opisina, tulad ng chief at assistant chief electoral officers, ang hindi pinapayagan.

Maaaring magparehistro ang botante sa listahan ng mga electors na makukuha mula sa National Register of Electors. Upang idagdag ang kanilang pangalan, maaari silang magparehistro sa kanilang polling station sa panahon ng rebisyon, na magtatapos anim na araw bago ang araw ng halalan. Maaari rin sila magparehistro sa special-ballot polling station, o sa polling station sa araw ng halalan.

Marami sa mga botante ang pinipili na bomoto sa araw ng eleksyon sa kanilang riding, ang lokasyon mahahanap sa information card na kanilang matatanggap na sulat.

Ang mga botante ay pinapayagan na bomoto sa pamamagitan ng special ballot kung sila ay nakapagrehistro ng 'di bababa sa anim na araw bago ang araw ng eleksyon. Ang special ballots ay walang lista ng kandidato, kaya ang botante ang susulat sa pangalan ng kandidato na kanyang susuportahan.

Makakapili ang mga botante kung in-person na boboto sa lokal na opisina ng Elections Canada ng alinman sa loob ng election period, o kaya ay bomoto sa pamamagitan ng sulat.

ANg mga botante ay makakaboto din sa maagang botohan. Ang mga ito ay binubuksan sa ika-10, pang-9, pang-walo, at sa ika-7 na araw bago ang itinatakdang araw ng halalan.

At saka, sa ilalim ng Canada Elections Act, lahat na mga employer ay kinailangan bigyan ng tatlong magkasunod na oras ang lahat ng mga botante para gampanan ang knailang karapatan na bomoto sa araw ng eleksyon.

Pulitikal na pagpopondo

Sa Canada, pinopondohan ang mga partidong pulitikal sa pamamagitan ng dalawang pinagkukunan: indibidwal na kontribusyon at pampublikong pagpopondo Litrato: Getty Images/iStock Photo / DEVONYU

Ang kasalukuyang Elections Act ay binago nang malaki dahil sa mga iskandalo sa sponsorship, na sumira sa mga namamahala na Liberal noong kalagitnaan ng 2000s.

Ngayon, ang pagpopondo ng mga pulitikal na partido ay nanggagaling sa dalawang sources: mga indibidwal na kontribusyon at pampublikong pagpopondo.

Dalawang serye ng mga pag-amyenda ang naghigpit sa mga panuntunan para sa pribadong pagpopondo. Ang una, na nagmula sa Bill C-24, ay nagkabisa noong 2004 sa ilalim ng Liberal na pamahalaan ni Jean Chrétien. Ang iba pang mga probisyon ay pinagtibay ng Conservative na gobyerno ni Stephen Harper at nagkabisa noong 2007 at 2008.

Sa ilalim ng mga nasabing batas, ipinagbabawal ng Canada ang mga kontribusyon galing sa mga korporasyon, unyon at iba pang asosasyon, hindi tulad ng karamihan sa mga lalawigan at teritoryo sa Canada. Ang mga indibidwal na kontribusyon ay napapailalim din sa isang limitasyon, na regular na inaayos para sa inflation.

Ang mga naipasa na lehislatibo na pag-amyenda noong 2014 ay nagbigay-daan, isa sa maraming bagay, ng mga bagong patakaran sa pampulitika na pagpopondo. Ang limit sa mga kontribusyon gayundin sa paggasta ng mga partido at kandidato ay tinataasan.

Bagama't ang pagpopondo mula sa mga korporasyon at unyon ay nahinto, ang direktang pampublikong pagpopondo sa mga political parties ay tinataasan.

Indibidwal na mga kontribusyon

Nitong 2021, maaaring mag-donate sa loob ng mga limitasyong ito:

Hanggang $1,650 na kabuuan sa isang taon sa partikular na nakarehistrong partido Hanggang $1,650 na kabuuan sa isang taon sa mga rehistradong asosasyon, mga kalahok sa nominasyon at mga kandidato ng isang partikular na rehistradong partido Hanggang $1,650 na kabuuan sa bawat independyenteng kandidato sa isang halalan Hanggang $1,650 na kabuuan sa mga kalahok sa isang partikular na kandidato sa pamumuno

Ang batas ay nagtatakda na ang limit ay tataas ng $25 kada taon.

Ang foreign donations ay ipinagbabawal, ngunit ang mga anonymous na donasyon ay pinahihintulutan basta ang mga ito ay $20 o mas mababa. Ang Federal Accountability Act ay nagbabawal sa sinuman na tumanggap ng regalo o iba pang pabor kapag naging kandidato sa isang halalan. Sa ilalim ng batas, ang regalo ay sumasaklaw sa mga pera pati na rin ang mga kalakal at serbisyo na ibinibigay ng walang bayad o mas mababa sa kanilang komersyal na halaga.

Pampublikong pagpopondo

Noong 2004, ang taunang allowance na ibinase sa bilang ng mga boto na natanggap sa huling eleksyon ay naipatupad ng namamahala na Liberal government.

Gayunpaman, apat na taon ang lumipas, ang bagong nahalal na Conservative Party ay nagpasya na itigil ang allowance. Kahit pa kinontra ito sa lahat ng ibang partido, ito ay tinanggal noong Disyembre 2011.

Nagsimula na pinaliitan ang allowance noong ika-1 Abril 2012 at tuluyang natanggal pagkatapos noong ika-1 Abril 2015.

Ang Prime Minister ng Canada mula 2006 hanggang 2015 na si Stephen Harper at ang kanyang Conservative na gobyerno ay itinigil ang public funding sa mga partidong pulitikal noong 2015. Litrato: La Presse canadienne / SEAN KILPATRICK

Ang mga kandidato at political parties ay tatangap ng ibalbalik na bahagi sa kanilang mga naigastos sa halalan sa kondisyon na nakakuha sila sa tiniyak na porsyento sa mga boto. Ang mga porsyento na itinakda para sa mga partido ay kapareho para sa mga allowances.

Ang isang tax credit ay ibinibigay rin para sa mga kontribusyon na ginawa para sa isang kandidato o political party (tinuturing na hindi direktang pampublikong pagpopondo).

Ibang mga probisyon

Ang mga gastos sa halalan ng mga kandidato at partido ay napapailalim sa magkahiwalay na limitasyon batay sa bilang ng mga botante na nakarehistro.

Ang anumang donasyon na $200 o higit pa ay dapat ihayag.

Sa huli, ang mga kandidato, mga riding associations at mga political parties ay dapat maghain lahat ng mga financial reports.

Paano naihalal ang mga MP?

Walang limitasyon sa bilang ng kandidato na maaring tumakbo sa riding, pero ang isang kandidato ay maaaring tumakbo sa isang riding lang. Litrato: iStock

Sa Canada, ang mga MP [Member of Parliament] ay inihahalal sa isang sistema na kilala bilang first past the post. Ang mga botante ay bumoboto para sa kandidato na kanilang napupusoan sa kanilang riding (tinatawag din na electoral district o constituency). Ang kandidatong may pinakamaraming boto ay nagiging miyembro para sa riding. Ang partidong nanalo ng pinakamaraming riding ang bumubuo sa gobyerno.

Ang sistema ng pagboto ay hindi tipo na proporsyonal na representasyon; sa madaling salita, maaaring bumuo ng gobyerno ang isang partido nang hindi nakakakuha ng pinakamaraming boto sa buong bansa.

Gayunpaman, isinasaalang-alang ng mga riding ang demographic density (laki ng populasyon) sa mga lalawigan at teritoryo. Dahil sa mga pagbabago sa National Register of Electors, ang bilang ng mga MPs sa House of Commons ay pana-panahong sinusuri at ang electoral boundaries ay inaayos.

Sino ang maaaring kumandidato?

Panahon ng eleksyon, naglalagay ang mga kandidato ng posters sa loob ng kanilang nasasakupan. Litrato: Radio-Canada / JEAN-CLAUDE TALIANA

Lahat ng mamamayan ng Canada edad 18 o higit pa ay maaaring tumakbo sa halalan maliban na lang kung sila ay nahatulan na gumawa ng krimen sa ilalim ng Canada Elections Act o nakakulong sa bilangguan.

Ang ilan na may hawak ng pampublikong katungkulan ay hindi rin pinahihintulutan (mga senador, miyembro ng lehislatura ng mga probinsiya o teritoryo, ang chief at assistant chief electoral officers, mga returning officers at ilang mga hukom).

Ang mga kandidato ay maaaring kumatawan sa isang partido o tumakbo bilang independent o kahit wala ni anong pagtatalaga.

Para tumakbo, ang mga kandidato ay dapat magtalaga ng isang official agent na siyang may pananagutan sa gagastusin sa halalan. Dapat din silang magbayad ng $1,000 na deposito, na ibabalik sa sandaling masumite ng kanilang official agent ang return of election expenses at hindi nagamit na official receipts.

Ang mga MP ay inihahalal para sa limang taong termino. Gayunpaman, kapag ang gobyerno ay may mayorya na mga puwesto sa Commons, ang prime minister ay tradisyonal na nagpapatawag ng general election sa ikaapat na taon ng kanyang termino sa opisina.

Halaga ng gastos sa eleksyon

Sa paglipas ng mga taon, ang gastos ng general elections sa Canada ay tumaas nang tumaas. Litrato: Getty Images

Bagama't sinasabi na walang presyo ang demokrasya, ang katotohanan ay ang pag-oorganisa at pagsasagawa ng general election, na isang prinsipyong pagpapahayag ng demokrasya, ay nagpapahiwatig ng malakihang gastos.

Kabilang sa mga naturang gastusin sa halalan ay ang mga suweldong ibinayad sa libo-libong mamamayang natanggap bago at sa panahon ng halalan upang matiyak na ang pagboto ay nagpapatuloy nang maayos at patas sa lahat ng 65,000 polling stations sa mga federal electoral districts sa buong bansa.

Kabilang sa iba pang mga gastos ang pagsasauli ng mga perang ginastos sa panahon ng eleksyon at para sa pagbibigay at pagpapakalat ng lahat ng mahahalagang impormasyon na kailangan ng mga botante ng Canada.

Kaya, magkano ang halaga ng isang federal general election na binabayaran mula sa buwis ng mga taga-Canada?

Gastos sa pag-organisa

Batay sa pagtataya ng Elections Canada, ang ika-44 na eleksyon nitong Setyembre 2021 ay inaasahan na nagkakakahalaga sa $610 million, ito ang naging pinaka-magastos sa kasaysayan ng bansa.

Ito ay isang pagtaas na higit sa 21% ikumpara sa 2019 elections, na nagkakakahalaga sa $502.4 milyon.

Kalahati sa itinaas sa gastos nitong national election ay direktahan na ini-ugnay sa mga health measures na dapat ipinapatupad sa buong bansa dahil sa pandemya ng COVID-19, sabi ng Elections Canada.

Para sa ika-42 na general election noong 2015, Ang halaga ay tinatantiya sa $471.7 milyon.

PAGHAHAMBING SA HALAGANG IGINASTOS SA IKA-42 AT IKA-43 NA GENERAL ELECTIONS PAGHAHAMBING SA HALAGANG IGINASTOS SA IKA-42 AT IKA-43 NA GENERAL ELECTIONS (trier par ordre croissant) (trier par ordre croissant) Ika-42 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-42 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-43 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-43 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Pagkakaiba (trier par ordre croissant) Pagkakaiba (trier par ordre croissant) Haba ng eleksyon 78 na araw 40 na araw 38 na araw (bumaba) Rehistrado na mga partido 23 21 2 (bumaba) Kumpirmado na kandidato 1 792 2 146 354 (bumaba) Botante 25 939 742 27 373 058 1 433 316 (tumaas) Halaga ng gastos $471.7 milyon $502.4 milyon $30.7 milyon (tumaas) Halaga (sa *constant dollars) $502.6 milyon $502.4 milyon $0.2 milyon (bumaba) Pagbabalik ng mga gastos sa halalan ng mga kandidato at political party 53.7 56.2 24.9 (trier par ordre croissant) (trier par ordre croissant) Ika-42 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-42 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-43 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Ika-43 na Eleksyon (trier par ordre croissant) Pagkakaiba (trier par ordre croissant) Pagkakaiba (trier par ordre croissant) Haba ng eleksyon 78 na araw 40 na araw 38 na araw (bumaba) Rehistrado na mga partido 23 21 2 (bumaba) Kumpirmado na kandidato 1 792 2 146 354 (bumaba) Botante 25 939 742 27 373 058 1 433 316 (tumaas) Halaga ng gastos $471.7 milyon $502.4 milyon $30.7 milyon (tumaas) Halaga (sa *constant dollars) $502.6 milyon $502.4 milyon $0.2 milyon (bumaba) Pagbabalik ng mga gastos sa halalan ng mga kandidato at political party 53.7 56.2 24.9 Tandaan: Ang datos para sa ika-44 na general elections ay hindi kasama sa talahanayang ito dahil, sa oras ng paglalathala, hindi pa ito inilabas ng Elections Canada. Pinagmulan: Elections Canada

1 Kasama ang mga gastos sa pagkuha ng mga election officer at poll officials, pag-imprenta ng mga listahan ng mga botante, at pag-upa ng mga opisina para sa mga returning officers at polling stations.

2 Kasama ang election material, pagsasanay para sa returning officers at iba pang kawani, pag-update ng National Register of Electors, mga kampanya sa advertising at awareness, ang support network at information technology.