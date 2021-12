I. Sistemang Pulitikal ng Canada

Ginawa ng BNA Act ang Canada na isang constitutional monarchy, na ang soberanya ay paghaharian ng monarko ng United Kingdom (kasalukuyang si Elizabeth II).

Ang Canada ay isang pederasyon, na nangangahulugan na ang mga kapangyarihan ay nahahati sa pagitan ng isang sentral (pederal) na gobyerno at 10 mga lalawigan (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Newfoundland at Labrador).

Ang mga kapangyarihan ng federal government at mga lalawigan ay nakasaad sa Konstitusyon. Ang mga hurisdiksyon ng tatlong teritoryo (Yukon, Northwest Territories at Nunavut) ay ipinagkaloob sa kanila ng federal government at hindi nakapaloob sa BNA Act.

Si Elizabeth II ang pinuno ng estado ng Canada.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang paglagda sa Konstitusyon ng Canada ni Queen Elizabeth II sa Ottawa noong Abril 17, 1982, sa presensya ni Prime Minister Pierre Elliott Trudeau. Litrato: La Presse canadienne / Ron Poling

Sa nakalipas, tanging ang soberanya ng Britanya ang may kapangyarihan na amyendahan ang Konstitusyon. Noong 1982, muling nahawakan ng Canada ang konstitusyon nito, na nangangahulugang pinagtibay nito ang mga mekanismo para amyendahan ito mismo, kasunod ng isang kasunduan sa pagitan ng federal government at siyam na mga lalawigan. Tumanggi ang Quebec na lagdaan ang kasunduan, dahil hindi ito nabigyan ng espesyal na katayuan sa konstitusyon.

Higit pa rito, mula noong 1982, ang Canadian Charter of Rights and Freedoms ay pinagtibay sa Konstitusyon. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, nananatiling isang constitutional monarchy ang Canada at ang Reyna ng United Kingdom, si Elizabeth II, ay siyang Reyna pa rin ng Canada.

Ang sistema ng gobyerno ng Canada ay hango sa sistema ng British parliament at matibay na nakaugat sa tradisyon. Ang Parliament of Canada ay binubuo ng dalawang kapulungan:

Ang House of Commons (Lower House) na may 338 na elected members.

Ang Senado (Upper House) na kinabibilangan ng 105 miyembro na hinirang ng prime minister at kumakatawan sa lahat ng rehiyon ng bansa.

Isang mas hindi partisan at mas independyente na Senado

Noong Disyembre 2015, ang gobyerno ni Trudeau ay nagtatag ng isang bagong independent at non-partisan body para abisuhan ang Prime Minister sa mga itatalaga sa Senado. Ang advisory committee na ito ay gumagawa ng mga rekomendasyon batay sa merito upang mapili kung sino ang nararapat italaga sa Senado.

Sino ang namamahala sa Canada?

Si Mary Simon ang kasalukuyang Governor General ng Canada. Kinakatawan niya si Queen Elizabeth II. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Sa konstitusyon, ang pinuno ng estado ng Canada ay si Queen Elizabeth II.

Siya ay kinakatawan ng isang governor general sa federal level at ng 10 lieutenant governors, isa sa bawat lalawigan.

Ang tatlong teritoryo ay may tig-isang komisyoner na kumakatawan sa Reyna. Malimit na seremonyal ang kanilang tungkulin.

Ang governor general, o ang kanyang kinatawan, ay nagbibigay ng mga pagpapasya sa pagsang-ayon sa mga panukalang batas na ipinasa sa Parlamento.

Siya ay nagpapatawag at bumubuwag ng Parlamento, binabasa ang talumpati mula sa trono, lumalagda ng ilang mga state documents at namumuno sa ilang mga seremonya ng panunumpa.

KAPANGYARIHANG LEHISLATIBO

Si Justine Trudeau ang kasalukuyang Prime Minister ng Canada. Litrato: La Presse canadienne / Justine Tang

Ang Canada din ay isang parliamentary democracy. Ang mga miyembro ng Parlamento na nagtitipon sa House of Commons ay hawak ang lehislatibong kapangyarihan, na nangangahulugan maaari silang gumawa at magpasa ng mga batas. Nagdedebate sila ng mga panukalang batas sa kamara, pinag-aaralan ng buo ang mga ito sa mga komite, nagmumungkahi ng mga pagbabago at pagkatapos ay ipapasa o ibabasura ang mga ito.

Bagama't ang mga miyembro ng gobyerno ay karaniwang nagpapakilala ng mga panukalang batas, ang mga miyembro ng oposisyon naman ay maaari ring magtulak ng mga batas na naaayon sa kanilang kinatawan.

Ang Senado ay nag-aambag din sa proseso ng lehislatura sa pamamagitan ng pagpasa ng mga panukalang batas na pinagbotohan ng House of Commons bago sila makatanggap ng pagpapasya sa pagsang-ayon ng monarko. Maaaring tanggihan ng mga senador ang isang panukalang batas, ngunit hindi ito madalas mangyari. Maaari rin nila baguhin ang mga panukalang batas na ipinakilala sa House of Commons.

May kapangyarihan din ang Senado na magpakilala ng mga panukalang batas, maliban sa mga panukala na may kaugnayan sa pera (mga bills na may epekto sa pananalapi o nangangailangan ng pampublikong paggasta).

Kapangyarihang Ehekutibo

Sa Canada, hawak ng gabinete ang executive power. Ang tungkulin nito ay itakda ang mga patakaran ng pamahalaan at pangasiwaan ang mga gawain ng estado ayon sa mga batas na ipinasa ng lehislatura.

Ang pinuno ng gabinete ay ang prime minister. Bilang pagsunod sa tradisyon ng parlamento, siya ang pinuno sa partido na nakakuha ng pinakamaraming puwesto sa House of Commons.

Ang prime minister ay nagtatalaga ng mga ministro, senador, lieutenant governors ng mga lalawigan, at mga hukom ng Korte Suprema. Pumipili rin siya ng petsa para i-dissolve ang Parlamento at tumawag ng isang halalan at ang petsa kailan ang botohan.

Maliban sa mga bihirang pagkakataon, pinipili ang mga ministro mula sa mga miyembro ng Parlamento. Sa paghahambing, pormal na ipinagbabawal sa Konstitusyon ng Estados Unidos na ang mga nahalal na opisyal ang maging mga ministro (tinatawag na mga kalihim sa U.S.).

Ang oposisyon

Ang lider ng Conservative Party sa Canada, si Erin O'Toole, ang kasalukuyang lider ng Oposisyon. Litrato: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Batay sa tradisyon, ang partidong may pangalawang pinakamaraming puwesto ang nagiging Opisyal na Oposisyon. Ang pinuno nito ay nagiging Lider ng Oposisyon.

Upang magkaroon ng opisyal na katayuan ang partido sa Commons at makatanggap ng pondo para sa pananaliksik, ang isang partido ay dapat manalo ng hindi bababa sa 12 na puwesto.

Sa bawat fiscal year, ang ilang araw ay nakalaan para sa Oposisyon upang pagdebatihan ang mga isyu na pipiliin nito. Maaari rin gamitin ng Oposisyon ang mga araw na ito upang humiling na pagbotohan sa Kamara ang anumang paksa na pipiliin nito. Ang partido na bumubuo ng gobyerno, gayunpaman, ang nagpapasya sa mga araw na ipagkakaloob sa Oposisyon.

Mayorya o minorya na gobyerno

Ang House of Commons noong 1941. Litrato: La Presse canadienne

Idinidikta ng tradisyon na ang partidong nanalo sa pinakamaraming puwesto ang bubuo sa gobyerno. Kung ang isang partido ay magkakaroon ng higit sa kalahati ng mga seats sa House of Commons, isang majority government ang mabubuo at magkakaroon ng kontrol sa kapulungan.

Ngunit kung ang partidong nanalo ng pinakamaraming puwesto ay mas mababa sa kalahati sa kabuuang seats, ito ay bubuo ng isang minority government. Ang katayuang ito ay nangangahulugan na ang mga partido sa oposisyon, na may mas maraming bilang ng mga puwesto, ay maaaring harangan ang pagpasa ng mga panukalang batas. Ang Oposisyon ay maaari rin pabagsakin ang gobyerno sa mga pangunahing bagay tulad ng budget.

Upang mamahala, ang partidong nasa kapangyarihan ay dapat magkaroon ng suporta ng Kapulungan. Kapag mayroong minority government, maaaring subukan ng Oposisyon na pabagsakin ito sa pamamagitan ng paghahain ng non-confidence motion. Kung ang mosyon ay nakakuha ng karamihan sa mga boto mula sa mga miyembro, ang gobyerno ay babagsak.

Kapag ang gobyerno ay naipabagsak, ang House of Commons ay mabubuwag at isang halalan ang ipapatawag.

Ang isang minorya na partido ay maaaring makiisa sa isa pang partido sa House of Commons upang makakuha ng ganap ang mayorya. Sa ganitong mga kaso, maaaring pansamantala lang ang alyansa tulad ng Liberal Party at New Democratic Party noong 2005. Maaari rin itong pormal na alyansa kung saan ang mga partido na nagkasundo na magkaisa ay nakakakuha ng mga posisyon sa loob ng gobyerno.

Kung ang isang partido ay naupo sa kapangyarihan nang hindi nanalo ng mga puwesto sa bawat lalawigan, pinapayagan sa tradisyon na ang prime minister magtalaga ng mga ministro mula sa mga senador na galing sa mga probinsiya na walang puwesto.

Naganap ang kalakaran na ito noong 1979 at 1980 sa ilalim ng mga gobyerno nina Joe Clark at Pierre Trudeau.

Ang mga senador na mga ministro ay hindi pinahihintulutang umupo sa House of Commons, ngunit maaaring umupo sa gabinete at sa Priorities Committee.

Ang prime minister ay maaari rin humirang ng isang hindi nahalal na tao bilang ministro. Ang bagong ministrong ito, gayunpaman, ay kailangan mahalal sa lalong madaling panahon sa isang by-election. Kapag natalo siya sa halalan, dapat siya magbitiw bilang ministro.