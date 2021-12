Liberals magbibigay ng update tungkol sa public finances, kinabukasan ng ekonomiya

Tinataya ng gobyerno na ang kakulangan noong huling fiscal year ay magiging $354.2 bilyon at halos $155 bilyon ngayong taon.

Ngunit ang pederal na talaan ay maaaring may bilyong-bilyong ekstrang fiscal space na dulot ng mataas na presyo ng langis, na nakatulong sa pagpapataas ng inflation rates.

Hindi direktang sinagot ni Freeland ang tanong noong Lunes kung paano ito magre-reflect sa update ngayong araw, sinabi niya na mas marami siyang sasabihin kapag lumabas na ang dokumento.

Habang nangako ang mga Liberal ng bilyon-bilyon sa bagong spending noong huling halalan, ang Finance Department ay nagpadala ng signal na ang update ay hindi magkakaroon ng mahabang listahan ng bagong spending measures.

Ang isang measure ay inihayag noong Lunes, ang gobyerno ay magtatabi ng $40 bilyon para bayaran ang mga batang First Nations at isagawa ang pangmatagalang reporma sa child-welfare system.

Tataas ba o bababa ang stimulus?

Iminungkahi ng mga ekonomista na ang ipinangakong spending ay maaaring ma-delay dahil puwedeng dumagdag ito sa inflationary pressures.

Habang ang Bank of Canada ay may mandate na panatilihin ang inflation sa loob ng target, sumang-ayon ang gobyerno noong Lunes na may papel itong gagampanan upang tulungan ang central bank na i-maintain ang inflation sa dalawang porsyentong target.

Sinabi ng direktor ng Bank of Montreal BMO para sa Canadian rates na si Benjamin Reitzes na ang mga ganitong salita ay senyales na kinikilala ng gobyerno na panahon na upang ihinto ang paggastos sa stimulus.

Nahaharap si Freeland sa mga panawagan para sa mas maraming benepisyo mula sa labour groups, mga request mula sa business groups ng isang plano kung paano lulutasin ang supply-chain issues, ang probisyon na Buy American na itinutulak ng White House at labour shortages sa loob ng bansa.

Sinabi ni Dennis Darby, presidente ng Canadian Manufacturers and Exporters, na ang mga isyu na ito ay maaaring pahinain ang pagbangon ng ekonomiya mula sa COVID-19.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.