Balikbayan boxes patungong Pilipinas para sa Pasko — naantala dahil sa mga pagbaha

Bawat taon, ang mga Pilipino sa buong mundo ay nagpapadala ng libo-libong balikbayan boxes na puno ng mga regalo, pagkain at laruan. Ang mga items na ito ay kalimitang mahirap hanapin sa Pilipinas, at sa ilang kaso mahal din ang presyo.

Naririnig ko mula sa ilang kababayan na nagpadala ng mga box noong Nobyembre sa Pilipinas na hindi pa raw ito nakakaalis ng Canada, ani Ria Abesamis, isang immigration consultant sa Surrey, British Columbia B.C. , na palaging nagpapadala ng balikbayan box sa nakalipas na limang taon.

Isa itong tradisyon, ani Abesamis. Kapag umalis ang isang tao sa Pilipinas para mag-abroad, parang expected na magpadala… na kapag dumating ka na sa destinasyon mo, magpapadala ka ng balikbayan box.

Nag-eempake si Ria Abesamis ng isang balikbayan box sa kanyang tahanan sa Surrey, B.C. noong Disyembre 9, 2021. Litrato: CBC / Gian Paolo Mendoza

Ang ibig sabihin ng Tagalog word na balikbayan ay ‘bumalik sa tahanan’ o ‘bumalik sa bansa,’ at isang buong shipping industry ang itinayo kaugnay ng tradisyon ng pagpapadala ng balikbayan boxes.

Backlog ng balikbayan boxes

Ngunit ang pagkagambala sa supply chain dahil sa mga pagbaha sa Interior at Fraser Valley sa British Columbia ay naging sanhi ng pagka-delay ng pagpapadala ng maraming boxes.

Ang karamihan sa balikbayan boxes ay isini-ship sa mga container sa dagat papuntang Pilipinas. Ang containers, na karamihan ay dumarating sa coastal port sa pamamagitan ng tren, ay kailangang maghintay na makumpuni ang mga nasirang riles sa Interior.

Nilalagay ng staff ng Star Box Express Cargo ang mga balikbayan box patungong Pilipinas sa shipping pallets sa Richmond, British Columbia. Litrato: CBC / Gian Paolo Mendoza

Habang ang pagkukumpuni sa mga riles sa timog British Columbia B.C. ay nakumpleto na, ang backlog na dulot nito ay nakaapekto sa shipping companies, kasama ang mga kompanya na dedicated para sa balikbayan boxes, sa Lower Mainland.

Sira ang riles, ani Daisy Mallares, na nagpapatakbo ng Star Box Express Cargo, isang kompanya na eksklusibong nagpapadala ng balikbayan boxes.

Nagpapadala si Daisy Mallares ng mga balikbayan box sa pamamagitan ng kanyang kompanya, ang Star Box Express Cargo, sa loob ng halos 12 taon. Litrato: CBC / Gian Paolo Mendoza

Napaka-congested… lahat ng ports kahit saan sa mundo ngayon, dahil maraming Pilipino ang nagpapadala ng balikbayan boxes.

Bago mag-pandemya, nakakaranas na kami ng congestion, ani Donna Sevilla, general manager ng Delta, British Columbia B.C. branch ng UMAC, isang kompanya na nagpapadala ng mahigit 36,000 balikbayan boxes sa Pilipinas bawat taon.

Ang Deltaport ay congested ngayon, dahil sa mga pagbaha.

Sinabi ni UMAC Vancouver manager na si Donna Sevilla na siya ay umaasa na makakakuha ng mas maraming shipping containers upang mabawasan ang backlog ng balikbayan boxes sa kanyang warehouse sa Delta, British Columbia. Litrato: CBC / Gian Paolo Mendoza

Noong linggo ng Disyembre 6, nakakuha ng isang container lamang si Sevilla, na maaaring maglaman ng 430 boxes. Kaya may natira pang 600 boxes sa kanyang warehouse.

Normally meron kaming… dalawa hanggang tatlong container bawat linggo, aniya. Umaasa ako na makakakuha pa kami ng dalawa ngayong linggo.

Habang ang mga kompanya ay naghihintay ng mas maraming container, ang mga nagpapadala ng mga package sa kanilang pamilya sa Pilipinas ay sinasabi na it’s the thought, at hindi ang timing, that counts.

Hindi bale na mahuli. Basta makarating lang, ani Abesamis.

Ginagawa namin ito galing sa puso… parang sinasabi mo sa kanila na, ‘Uy, inaalala pa rin kita, kahit wala na ako diyan.

Isang artikulo ni Gian-Paolo Mendoza (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.