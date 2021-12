NDP MP naglunsad ng bill upang babaan ang voting age sa 16

Ako ay naging inspirado sa mga kabataan na dadalhin sa korte ang paksang ito, sinabi ng British Columbia B.C. MP sa CBC News. “At sa tinakbo ng aking pulitikal na karera naging inspirasyon ko ang lahat ng kabataan na aking nakaulayaw...

Napakaraming matatalino, motivated, mapagmahal na mga kabataan. Nararamdaman ko na karapat-dapat marinig ang kanilang boses.

Ang legal challenge (bagong window) — na sinuportahan ng mga abogado mula sa Justice for Children and Youth at David Asper Centre for Constitutional Rights sa University of Toronto — ay hinihiling sa Ontario Superior Court of Justice na sabihin na ang current minimum voting age na 18 ay isang hindi makatarungan na paglabag sa Section 3 ng Charter of Rights and Freedoms, na sinasabi na ang bawat mamamayan ng Canada ay may karapatang bumoto sa eleksyon ng mga miyembro ng House of Commons o sa legislative assembly.

Ang bill ni Bachrach ay sumasalamin sa isang bill sa Senado na inisponsoran ni Sen. Marilou McPhedran (bagong window). Isinumite rin ni New Democratic Party NDP MP Don Davies ang ilang private member's bills upang babaan ang voting age noong 2011, ngunit wala sa mga bill na ito ang naiakyat upang pagdebatihan.

Noong 2005, isinumite rin ni Liberal MP Mark Holland (bagong window) — na ngayon ay government House leader na — ang isang bill (bagong window) na nagbababa sa voting age sa 16, ngunit natalo ito sa second reading.

Nabunot ni Bachrach ang ika-29 na spot sa buwanang lottery (bagong window) upang madetermina kung kailan maaaring isumite ng mga backbench MP ang private member's bills o mga mosyon. Ibig sabihin ang kanyang bill na nagpapababa sa voting age ay maaaring pagdebatihan sa susunod na taon.

Ang pakiwari ko sa tuwing i-e-expand natin ang franchise sa kasaysayan ng bansang ito, may engaged public debate at inaasahan ko na ganito rin ang mangyayari sa isyu na ito, ani Bachrach.

Ito ay importante at naniniwala ako na may mga mahalagang dahilan para bigyan ang kabataan ng puwesto sa mesa, lalo na sa panahon kung saan ang ating bansa ay nahaharap sa mga mabigat na isyu. Ang mga desisyon na ginagawa ng pederal na gobyerno at gagawin pa sa mga susunod na taon ay ilan sa mga pinaka-importante sa kasaysayan ng ating bansa. At walang isyu na mas totoo ito kaysa sa climate change, kung saan ang epekto ay mamanahin ng mga kabataan.

Isang artikulo ni Aaron Wherry (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.