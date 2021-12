Caseload ng omicron variant ‘mabilis na tataas’ sa mga darating na araw, ayon kay Tam

Sinabi ni Tam na may "malakas na potensyal na kumalat" ang omicron at ang sitwasyon sa Canada ay ilang araw lang o baka isang linggo na huli sa U.K. - kung saan sinabi ni Prime Minister Boris Johnson ngayong araw na ang bansa ay nahaharap sa isang tidal wave ng bagong infections at ang caseload ay dumodoble kada dalawa o tatlong araw habang nananaig ang variant.

Alam natin kung paano magsama-sama upang i-flatten ang curve at kailangan nating gawin iyon ng mabilis, ngayon din, ani Tam. Tulad ng ibang waves ng pandemya, ang mabilis na aksyon at ang paglilimita sa kontak ay susi sa pag-iwas sa very sharp peak.

Sa Ontario, ang COVID-19 cases ay dumoble sa loob ng dalawang linggo, may 1,328 na bagong kaso ang naiulat ngayong araw. Ang ibang komunidad - tulad ng Kingston, Ont. - ay nakita ang paglala ng kondisyon kung saan nagkaroon ng daan-daang bagong kaso noong weekend, na nagtulak sa case counts sa pinakamataas na level mula mag-umpisa ang pandemya noong Marso 2020.

‘Nakikita natin ang community transmission’

Sinabi ng Ontario COVID-19 science advisory table ngayong araw na papalit ang omicron variant sa kasalukuyang dominanteng delta variant sa probinsya pagsapit ng Pasko - isang bagay na inaasahan daw ni Tam na mangyayari rin sa ibang lugar sa bansa sa pagtatapos ng taon. Iminungkahi ng naunang data na ang omicron ay tatlong beses na mas nakakahawa kaysa delta.

Ang nakikita natin sa Ontario ay inaasahan ko rin na mangyayari sa ibang lugar sa bansa, ani Tam sa isang press conference. Nakikita natin ang community transmission, posible sa early stages nito, ngunit maaaring mabilis na tumaas sa mga darating na araw.

Habang ang Canada ay malapit nang harapin ang pinakamalaking wave ng COVID-19 na naitala sa health crisis na ito, ang isang malaking unknown ay kung gaano ka-virulent ang omincron variant kumpara sa nakalipas na variants tulad ng alpha o delta.

PANOORIN | Sinabi ni Tam na may community transmission ng omicron variant sa Canada:

Habang naghahabol ang researchers upang malaman kung gaano kabagsik ang variant na ito, sinabi ni Tam na ang mga probinsya ay dapat i-roll out agad ang kanilang booster shots upang protektahan ang mga matatanda at vulnerable Canadians.

‘Humihinang immunity’

Sinabi ni Tam na may ebidensya ng humihinang immunity mula sa COVID-19 infections at mga bakuna - at ang mabilis na pagbabakuna ng ikatlong shot sa mas maraming tao hangga't maaari ay makakatulong na pigilan ang pagkalat.

Sinabi rin ni Tam na kailangan ng oras para gumana ang booster shots - kaya dapat sundan ng mga Canadians ang public health guidelines at mag-layer ng proteksyon tulad ng medical-grade masks hangga’t mas maraming tao na ang nabakunahan ng ikatlong shot.

Na-achieve natin ang high vaccination coverage kumpara sa ibang bansa at narito na naman tayo hinihiling sa mga tao na magpabakuna ng booster shots - lalo na sa higher risk populations. Dito dapat tayo magpokus, ani Tam.

Ngunit kailangan mo ng bakuna at pagbabawas ng tama sa contact rates upang mapigilan ang epekto ng virus, aniya.

Sinabi ni Tam na ang huling rekomendasyon - umiwas sa ibang tao - ay makakatulong upang protektahan ang mga ospital sa Canada mula sa pag-apaw ng mga pasyente.

Sa tingin ko natuto na tayo over time, kung hindi tayo aaksyon ng mabilis mawawala ang abilidad natin na i-manage ang mga bagay, aniya.

Ang omicron warnings ni Tam ay dumating sa parehong araw na lumabas ang kanyang taunang report. Sa dokumento na iyon, sinabi ni Tam na ang public health system ay stretched dangerously thin matapos ang dalawang taon ng COVID-19 crisis kasabay ng opioid epidemic.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.