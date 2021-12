Pumirma ang New Brunswick sa $10-a-day child-care deal ng Canada

Inanunsyo ito ngayong Lunes at sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na sa parehong panahon sa susunod na taon, ang child-care fees para sa mga pamilya sa buong New Brunswick ay maka-cut sa kalahati.

Inihayag ni Prime Minister Justin Trudeau na naabot ng Canada ang isang kasunduan sa New Brunswick na magiging $10 bawat araw ang child-care pagsapit ng 2026. Litrato: Radio-Canada

Sa loob ng limang taon, ang average na presyo para sa child-care sa New Brunswick ay magiging $10 bawat araw. Makakatipid ang mga pamilya ng halos $7,500 sa isang taon on average, ani Trudeau, na maling nabanggit na mangyayari ito sa loob ng sampung taon ngunit naitama.

Tampok sa kasunduan ang investment na $544 milyon sa susunod na limang taon - $491 milyon mula sa pederal na gobyerno at $53 milyon naman mula sa probinsya.

Sinabi ni Premier Blaine Higgs na dagdag pa ito sa mahigit $70 milyon na ii-invest kada taon.

New Brunswick Premier Blaine Higgs (archives). Litrato: La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Sinabi ni Higgs na ang programa ay lilikha ng 5,700 child-care spaces sa susunod na limang taon.

Tataas ang sahod

Ayon sa news release sinabi ng probinsya na ang sahod para sa early childhood educators ay tataas ng halos 25 per cent sa ilalim ng kasunduan at magkakaroon ng mas maraming training opportunities.

Susuportahan din namin ang mga manggagawa sa early childhood education sa pamamagitan ng isang wage grid, at ibu-boost din namin ang bilang ng trained educators, ani Higgs.

Ang bottom line ay gagawin natin na mas affordable ang buhay. Papalaguin natin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga magulang, partikular sa mga ina, na muling bumalik sa workforce, at bibigyan natin ang mga bata ng best possible start habang nagsisimula silang mag-aral.

Ang federal budget na itinabi ay $27.2 bilyon sa susunod na limang taon para sa mga probinsya at teritoryo, simula ngayong fiscal year, upang mangalahati ang gastos sa child care sa Canada sa unang taon at mabawasan ang fees na magiging $10 bawat araw habang itinatayo ang bagong spaces.

Ngayon na kasama na ang New Brunswick at Northwest Territories, tanging ang Ontario na lang ang kaisa-isang probinsya na hindi pa nagko-commit sa programa.

Isang artikulo ni Mia Urquhart (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.