CRA, iba pang departamento dadalhin offline ang serbisyo dahil sa kahinaan ng seguridad

Ang mga grupo na gumagamit ng popular na sistema na Apache ay kailangan pagtuunan ng pansin ang kritikal na kahinaan ng internet na makakaapekto sa mga organisasyon sa buong mundo, ani Anand.

Dahil sa critical nature ng kahinaan na ito at ang mga ulat ng aktibong pagsasamantala, hinihikayat namin ang lahat ng klase ng Canadian organizations na sumunod sa inirerekomendang gabay, aniya, dagdag pa ni Anand na dapat i-report ang anumang insidente sa Canadian Centre for Cyber Security, na parte ng Communications Security Establishment.

Noong Biyernes dinala ng Canada Revenue Agency ang ilang serbisyo offline bilang pag-iingat matapos nitong malaman ang global security vulnerability. Wala raw indikasyon na ang mga sistema ay nakompromiso o kung nagkaroon ng anumang hindi awtorisadong access sa impormasyon ng taxpayer.

Quebec isinara ang halos 4,000 government sites

Noong weekend, isinara ng Quebec ang halos 4,000 government websites dahil sa ibayong pag-iingat, kasama ang sites na may kaugnayan sa kalusugan, edukasyon at public administration.

Sinabi ni Éric Caire, ang minister para sa government digital transformation ng Quebec, noong Linggo na walang indikasyon na ang gobyerno ay naging biktima ng matagumpay na cyber attack.

Dahil sa ibayong pag-iingat, dinala ng ilang departamento ang kanilang mga serbisyo offline habang ang anumang potensyal na kahinaan ay ina-assess at hinahanapan ng solusyon, ani Anand.

Sa puntong ito, walang indikasyon na ang mga kahinaan na ito ay pinagsamantalahan sa mga server ng gobyerno.

'Ang mga tao ay naghahabol ng solusyon'

Ang kahinaan na ito - na matatagpuan sa open-source Apache software na ginagamit para patakbuhin ang mga website at iba pang web services - ay inilarawan na isa sa pinakamalalang computer vulnerability na nadiskubre sa nakalipas na mga taon.

Hangga’t hindi ito nasosolusyunan, binibigyan nito ang hackers ng i-access upang maglapat ng code, ibig sabihin maaari nilang nakawin ang mahalagang data at maglabas ng malware.

Ang internet ay mainit ngayon, sinabi ni Adam Meyers, ang senior vice president ng intelligence sa cybersecurity firm na Crowdstrike, sa The Associated Press.

“Ang mga tao ay naghahabol ng solusyon, aniya, at lahat ng klase ng mga tao ay naghahabol na pagsamantalahan ito.”

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press at The Associated Press.