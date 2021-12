Libo-libo ang nawalan ng kuryente dahil sa malakas na hangin na humagupit sa Ontario

Sinabi ng Ontario utility na Hydro One na ang mga crew ay nagtatrabaho pa rin upang maibalik ang kuryente ng humigit-kumulang 490,000 customers dahil sa windstorm noong Sabado.

Ang mga crew ay nasa posisyon na at tumutugon sa malaking power outages na dulot ng pinakamasamang bagyo sa Ontario sa nakalipas na mga taon, ani David Lebeter, ang chief operating officer ng Hydro One.

Dahil sa mga ulat ng dumaraming pinsala, prayoridad namin ang maibalik ang kuryente sa pinakamalaking bilang ng mga kostumer sa pinakamaikling oras.

Ang malakas na hangin na umabot sa 100 km/h ay dumagsa sa ilang parte ng probinsya noong Sabado ng gabi at nagdulot ng matinding pinsala at pagkaantala sa power restoration efforts.

Ibinalita ng Hydro One na naibalik na ng mga crew ang kuryente sa mahigit 410,000 customers at patuloy na ina-assess ang pinsala na dulot ng bagyo. Wala pa rin kuryente ang ilang customers noong Linggo at posibleng lumampas ito sa Lunes.

Malakas na hangin pinabagsak ang mga linya ng kuryente sa South Mountain, Ontario, mga 60 kilometres timog ng Ottawa. Litrato: Sean Moreman

Sa ngayon, kasama sa naitalang pinsala ang 250 na sirang poste at halos 60 na nasirang transformers, mga natumbang power lines at puno, at ang bilang na ito ay inaasahan na tataas pa, sabi ng Hydro One.

Ang mga pulis sa timog Ontario ay abala sa pagtugon sa mga tawag tungkol sa natumbang wires, mga puno at lumilipad na debris.

Nag-isyu ang Environment Canada ng wind warnings para sa buong southern region ng probinsya noong Sabado, ang bugso ng hangin na 90 hanggang 120 km/h ay inasahan na mararanasan sa hapon at buong gabi.

Naalis na ang warnings sa timog-kanlurang Ontario at Greater Toronto Area pagsapit ng Sabado ng gabi, ngunit nananatili pa rin sa silangang bahagi ng probinsya.

Sinabi ng Toronto Hydro na may humigit-kumulang na 100 customers sa siyudad ang wala pa ring kuryente noong Linggo ng gabi.

Nagkaroon na ng malaking progreso ang mga crew pagkatapos ng windstorm, naibalik na rin ang kuryente para sa majority ng customers, ayon sa tagapagsalita ng Toronto Hydro.

Rest assured, ang restoration efforts ay magpapatuloy buong magdamag upang ibalik ang kuryente sa mas maliliit na komunidad at indibidwal na tahanan at mga naapektuhang negosyo, na mga 100 customers sa kabuuan.

Sinabi ng Toronto Hydro na mahirap tukuyin kung gaano katagal bago maibabalik ang kuryente sa mga naapektuhang indibidwal sa mga oras na ito.

Iniulat ng mga tweet mula sa Toronto Police Service ang panganib mula sa natumbang mga puno, traffic lights at scaffolding mula sa construction site noong Sabado ng hapon.

Sinabi ng Waterloo Regional Police na may ilang tawag na iniulat ang mga natumbang hydro wires, puno at debris mula sa malakas na hangin noong Sabado.

Nagbahagi rin ng mga ulat ang Halton Region police ng mga nakalawit na traffic lights, natumbang puno at lumilipad na debris sa buong rehiyon kanluran ng Toronto.

Pinsala sa isang tahanan malapit sa Heath Street West at Oriole Road sa Toronto na resulta ng bagyo noong Sabado. Litrato: CBC / Christopher Langenzarde

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.