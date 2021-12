2021 ang pinakanakamamatay na taon para sa illicit-drug overdoses sa B.C.

Ang bagong numero ay inilabas ng British Columbia B.C. Coroners Service at ipinakita na 201 katao ang namatay noong Oktubre, ang pinakamataas na bilang na naitala sa loob ng isang buwan. Ang mga pagkamatay ay nai-record sa lahat ng age groups at sa bawat local health area ng probinsya.

Ang rate ng overdose deaths sa unang 10 buwan ngayong taon ay tumaas ng 23.0 per cent kumpara sa parehong mga buwan noong 2020. Ang ibig sabihin ng mga numero ay halos anim na British Columbians ang namamatay araw-araw dahil sa toxic drugs.

Mahigit 84 per cent ng mga namatay ngayong 2021 ay dahil sa fentanyl, ayon sa report ng coroner. Mas mababa ito ng kaunti kaysa sa bilang noong 2020 na 85 per cent, ngunit higit sa 14 per cent ng mga namatay ay sangkot sa extreme concentrations ng droga.

Mahigit sa 70 per cent ng mga namatay ay nasa edad 30 hanggang 59, at 79 per cent ay mga kalalakihan.

Ang Vancouver, Surrey at Victoria ang may pinakamaraming overdose deaths so far ngayong taon, ayon sa report, may 602 deaths sa Fraser Health Authority at 494 deaths sa Vancouver Coastal Health.

Kapag tiningnan ang rates ng fatal overdoses sa bawat local health area, ang pinakamataas na rates ay mula Enero hanggang Agosto sa Upper Skeena, Lillooet at Merritt.

Noong 2016, nang ideklara ng British Columbia B.C. ang isang public health emergency (bagong window) dahil sa poisoned drug supply, ang rate ng overdose deaths kada 100,000 na tao ay 20.4. Ang rate na iyon ay dumoble sa mahigit 41.2 deaths kada 100,000 na tao.

Ngayon, ang overdose ang pinakakaraniwang sanhi ng hindi natural na pagkamatay (bagong window) sa probinsya.

Sa kanilang report, binigyang-diin na walang pagkamatay ang nai-record sa overdose prevention sites, o dahil sa prescribed safe supply.

Ang provincial government ay nangakong papalawakin ang safe supply (bagong window) at nag-apply upang i-decriminalize ang pagkakaroon ng maliit na amount (bagong window), ngunit binatikos ng mga advocate ang approach ng gobyerno (bagong window) habang ang bilang ng mga namamatay ay patuloy na tumataas dahil sa toxic drugs.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.