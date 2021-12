[Ulat] Ressa nais pahalagahan ng iba ang mga mamamahayag na nagtatanggol sa demokrasya

Napili ng Norwegian Nobel Committee ang mamamahayag na si Maria Ressa kasama si Dmitry Muratov, isang investigative reporter mula sa Russia, na kilalanin para sa kanilang mga nagawa upang pangalagaan ang kalayaan na makapagpahayag.

Sa isang virtual na interbyu ng CBC News, sinabi ni Ressa na ikinagagalak niyang natuloy ang kanyang biyahe matapos ilang beses tanggihan ng korte ang kanyang hiling sa Pilipinas.

Nakakatuwa ito dahil, hindi ko talaga alam hanggang nitong Lunes [kung matutuloy ako], pero noong Biyernes [nagdesisyon] ang mahalagang korte. Nakuha namin ang pagpayag ng Court of Appeals na dati apat na beses hindi pumayag sa aking biyahe, sabi ni Ressa kay Adrienne Arsenault ng CBC News.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Galing sa biyahe si Ressa mula Boston sa Estados Unidos na dumaan pa sa Pilipinas bago tumulak patungong Norway mula Ninoy Aquino International Airport nitong Disyembre 7. Pinayagan ng korte ang biyahe ni Ressa upang personal na tanggapin ang Nobel Peace Prize sa isang seremonya na magaganap sa Disyembre 10.

Si Ressa, na isang mamamahayag na Pilipino at co-founder ng online news site na Rappler, ay nahaharap sa samu’t-saring mga kaso kaugnay ng libel, tax at securities na isinampa laban sa kanya. Naniniwala ang ilan na bahagi ito ng pananakot ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kritiko at isang pagsupil sa press freedom ng bansa. Nakilala ang Rappler sa mga istorya nito tungkol sa madugong drug war ng gobyerno.

Ilang ulit na inaresto si Ressa. Ang pinakahuli ay may kinalaman sa kasong kriminal na cyber-libel. Siya at ang reporter ng Rappler na si Reynaldo Santos Jr. ay sinentensyahan ng hindi bababa sa anim na taong pagkakakulong at pinagmulta noong Hunyo 2020. Pansamantalang pinalaya si Ressa matapos makapagpiyansa.

Meron akong siyam na kaso na umabot sa sampung kasong kriminal. At sa bawat isa nun kailangan kong humingi ng permiso sa korte upang makapagbiyahe. Pinayagan ako ng korte sa mahigit 36 na beses sa loob ng mga panahong ito, ani Ressa.

Si Maria Ressa, executive ng online news platform na Rappler, ipinakita ang kanyang arrest warrant at release order matapos magpiyansa sa kasong tax evasion sa Regional Trial Court Branch 265 sa Pasig City, Metro Manila (archives). Litrato: Reuters / ELOISA LOPEZ

Pinakahuli sa mga kaso na kinakaharap ni Ressa ang libel na isinampa ng isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na si Energy Secretary Alfonso Cusi. Kasama sa kinasuhan ang pitong iba’t ibang news organizations sa Pilipinas.

Sa tingin ko katawa-tawa. Nangyari ito dahil sa isang press conference na may nagrereklamo laban kay Energy Secretary [Cusi], pagkatapos ang kalihim ng enerhiya ay nagsampa laban sa lahat ng mga news organizations, pahayag ni Ressa tungkol sa bagong kaso na kanyang haharapin.

Nanindigan si Ressa na wala siyang batas na nilabag sa likod ng patong-patong na mga kaso laban sa kanya. Sinagot niya ang tanong kung bakit tila siya ay hinahabol.

"Lagi kong sinasabi na hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol ito sa mga opisyales ng gobyerno na gusto maging mas makapangyarihan at gusto supilin ang press freedom. Ibig kong sabihin, hindi ako ang una. Hindi Rappler ang unang news organization na inatake ni Pangulong Duterte. Una ang pinakamalaking newspaper (Inquirer) at pagkatapos ang pinakamalaking istasyon ng telebisyon (ABS-CBN)," ani Ressa.

Sinagot ni Ressa ang tanong kung bakit dapat naiintindihan ng mga mamamayan sa Canada ang nangyayari sa Pilipinas. Sinabi nito na ang mga problema ay isang bagay na may epekto sa lahat.

Ang pamamahayag at teknolohiya, ang luma at bagong gatekeepers ay nakakaapekto sa bawat isa, sa bawat mamamayan sa isang demokrasya. At kahit alam mo man o hindi, kung nasa social media ka, [ito ay] nagiging behavior modification system at ikaw ang Pavlog dog. Tayo ang nagiging Pavlog dog, na nahaharap sa tuso na pagmamanipula para lang makuha [natin] ang katotohanan. Problema mo ‘yan.

Inilarawan ng Reporters Without Borders ang pagkakapili kina Ressa at Muratov na sumasalamin sa lahat ng mga banta laban sa pamamahayag. Pinakamasahol umano sa mga ito ang pamamaslang na umabot na umano sa higit 1,600 sa nakalipas na 20 taon.

Ang mga mamamahayag na napili ng Nobel Committee na magkasamang laureate ay galing sa dalawa sa mga mapanganib na bansa para sa mga mamamahayag, saad sa report ng Reporters Without Borders.

Sa bilang ng Reporters Without Borders, 33 na ang mga pinatay na mamamahayag sa Pilipinas sa nakalipas na sampung taon. Labinlima sa mga kasong ito ay nangyari magmula noong Hunyo 2016. Ika-walo ang Pilipinas sa ranking ng pinakamapanganib na mga bansa para sa mga mamamahayag habang 138th naman sa World Press Freedom Index na nagkukumpara sa 180 na bansa.

Isang panibagong kaso ng pamamaslang ang naganap sa Calbayog City kamakailan sa lalawigan ng Samar sa Pilipinas. Binaril at napatay si Jess Malabanan, correspondent ng Manila Standard Today, na naiulat na nagtamo ng tama sa ulo na agad niyang ikinamatay noong Disyembre 8. Mariing kinondena ng National Union of Journalist of the Philippines ang insidente sa humahabang listahan ng mga pinatay na media workers sa bansa.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Kinilala ng Norwegian Nobel Committee si Ressa dahil sa kanyang paggamit sa kalayaan sa pamamahayag upang isiwalat ang pang-aabuso sa kapangyarihan, paggamit ng karahasan at palala na awtoritaryanismo sa Pilipinas.

Nagpapasalamat si Ressa sa pagkilala na kanyang natanggap.

"Sa tingin ko ‘yan ang sinasabi ng Nobel committee na ang trabaho natin ay sobrang napakahalaga. Kailangan natin gawin ang ating mga ginagawa. Kailangan natin depensahan ang ating demokrasya."

Binabago nito ang aking mundo sigurado, at ako ay umaasa na sa buong mundo tutulong sila sa mga mamamahayag na magawa ang trabaho, ng mas ligtas, at tumulong sa mga mamamayan ng mga demokratikong [bansa] na maintindihan kung bakit mahalaga ang ating ginagawa at kailangan nilang makiisa at tumulong na panatilihing buhay ang demokrasya. Isang quote mula sa Maria Ressa, 2021 Nobel Peace Laureate

Bilang 2021 Nobel Peace Laureate, tatanggap si Ressa ng isang diploma, gintong medalya at premyo.

May kasamang files mula kay Adrienne Arsenault (bagong window), CBC News.