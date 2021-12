Tsina dinismis ang Canada, U.K. Olympic boycott bilang ‘katatawanan’

Hindi rin nag-aalala ang Tsina na ang absence ng mga opisyal ay magsisimula ng isang chain reaction, habang maraming heads of state, government leaders at mga miyembro ng royal families ang nagparehistro upang dumalo, sinabi ni Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin sa mga reporter sa kanyang daily briefing ngayong Huwebes sa Beijing.

Ibinalita ng tatlong bansa na hindi sila magpapadala ng government dignitaries sa Games na magaganap sa Pebrero 4-20 upang iprotesta ang pang-aabuso sa karapatang pantao ng Tsina, habang sinabi ng New Zealand sa Beijing na hindi ito magpapadala ng mga opisyal dahil sa pandemic travel restrictions ngunit ipinahayag din ang kanilang human rights concerns.

Sa ilalim ng diplomatic boycott, ang mga bansa ay magpapadala pa rin ng mga atleta sa kompetisyon.

Sinabi ni Wang na hindi nagpadala ng imbitasyon ang Tsina sa Estados Unidos, Canada o U.K. at hindi mahalaga kung may dadating na mga opisyal o wala, magtatagumpay pa rin ang Beijing Winter Olympics.

PANOORIN | Trudeau inanunsyo ang diplomatic boycott laban sa Beijing Olympic Games:

Ang sports ay walang kinalaman sa politics, ani Wang. Sila ang sumulat, nagdirek at nag-perform ng katatawanan na ito.

Hindi lang tiwala ang Tsina na walang magiging chain reaction, ngunit napagtanto rin ng bansa ang malaking suporta ng buong mundo para sa Games, aniya.

Sa ngayon, maraming heads of state, mga pinuno ng gobyerno at mga miyembro ng royal family ang nagparehistro upang dumalo sa Beijing Winter Olympics, at wine-welcome namin sila, ani Wang. Ang Tsina ay committed upang magbigay ng mas malaking kontribusyon sa international Olympic cause at iaalok namin ang isang streamlined, ligtas at exciting na Olympics sa mundo.

Nangako ang Tsina na tutugon sa Estados Unidos sa pamamagitan ng firm countermeasures dahil sa boycott, ngunit hindi ito nagbigay ng detalye kung paano gaganti.

Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Canada na ang claims ni Prime Minister Justin Trudeau ukol sa human rights violations na nauwi sa boycott sa Tsina ay hindi totoo.

“Ipinapahayag ng panig ng Tsina ang kanilang malakas na dissatisfaction at matigas na oposisyon dito, at nagsumite ng mahigpit na representasyon sa panig ng Canada.

Dapat ihinto ng Canada ang pamumulitika sa sports, itigil kaagad ang paggambala at pagsira sa Beijing Winter Olympics, baka mauwi ito sa sarili nitong kahihiyan.

Nanawagan ang mga rights groups para sa ganap na boycott ng Beijing Winter Games, binanggit nila ang human rights abuses ng Tsina laban sa Uyghur minority sa hilagang-kanlurang bahagi ng rehiyon ng Xinjiang. Tinukoy rin nila ang pagsupil sa mga demokratikong protesta sa Hong Kong at ang malawakang crackdown sa hindi pagsang-ayon sa semi-autonomous na teritoryo.

Ang pagkilos ng Canada ay hindi nakakasorpresa sa konteksto ng mabilis na pagkasira ng bilateral ties mula nang dinakip ng Tsina ang dalawang Canadians noong Disyembre 2018, matapos arestuhin ng Canada si Meng Wanzhou, ang Huawei Technologies chief financial officer at anak ng founder ng kompanya, dahil sa extradition request ng Estados Unidos.

PANOORIN | IOC member Dick Pound nagsalita ukol sa diplomatic boycott ng Canada:

Kinondena ng Canada at ng iba pa ang tinatawag nilang hostage politics, habang inilarawan ng Tsina ang charges laban sa Huawei at kay Meng bilang politically motivated attempt upang pigilan ang economic at technological development ng Tsina.

Isinagawa ng Tsina, Estados Unidos at Canada ang isang high-stakes prisoner swap ngayong taon, ngunit ang reputasyon ng gobyerno ng Tsina ay lubhang nadungisan sa Canada.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.