Lahat ng Canadians magbabayad ng mas malaki para sa pagkain sa susunod na taon

Ang Food Price Guide ng Canada ay inilabas ngayong araw (bagong window). Ito ay isang annual report na inilalathala ng Dalhousie University at University of Guelph na may pinakakomprehensibong grupo ng datos na kasalukuyang available ukol sa paksa na nakakaapekto sa lahat ng Canadians: ang pagkain.

Tulad ng lahat ng bagay, ang mga isyu sa supply chain na sanhi ng COVID-19 pandemic ay nagdulot ng problema sa availability at presyo ng pagkain. Ang weather events tulad ng heat dome (bagong window) ay hindi rin nakatulong sa paglalagay ng pagkain sa mesa.

Ang meat counter ay naging big deal ngayong taon, ani Sylvain Charlebois, ang chief researcher ng report at propesor na nag-aaral ng food distribution at security sa Dalhousie University sa Halifax.

Talagang tinulak nito ang food inflation pataas.

Ngayong panahon noong nakaraang taon, tinataya ng ulat na tataas mula tatlo hanggang limang porsyento ang presyo ng pagkain. Ang teoretikal na pamilya ng apat, isang lalaki, isang babae, isang batang lalaki at isang batang babae ay magbabayad ng $13,907 para pakainin anh kanilang mga sarili sa 2021.

Ang kinalabasan, lumampas lang sila ng $106. Sinabi ng ulat na ang teoretikal na pamilya ay magbabayad ng $13,801 para sa kanilang pagkain ngayong taon.

Grocery bills mas tataas pa

Sa darating na taon, sinabi ni Charlebois na ang food price inflation ay nakatakdang tumaas ng lima hanggang pitong porsyento - o ekstrang $966 para sa tipikal na family grocery bill.

Ito ang pinakamataas na increase na prinedict namin sa nakalipas na 12 taon, pareho in terms of dollars at percentage, ani Charlebois. Hindi ito magiging madali.

Gaya ng dati, ang presyo ng iba’t ibang uri ng pagkain ay inaasahan na tataas sa iba’t ibang rates, ang dairy at baked goods ay inaasahan na magiging mas mahal, habang ang karne at seafood ay ganoon pa rin ang magiging presyo.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang presyo ng pagkain ay inaasahan na tataas sa pagitan ng lima hanggang pitong porsyento sa susunod na taon. Litrato: CBC / Wendy Martinez

Nakasaad sa ulat na magiging mas mahal ang dairy dahil tumaas ang input costs para sa mga bagay tulad ng feed, energy at fertilizer, kasabay ang mas mataas na transportation at labour costs. Nagbabala ang Canadian Dairy Commission sa isang report noong nakaraang buwan (bagong window), at hinihiling sa gobyerno ang 8.4 porsyento na pagtaas sa retail milk prices upang mabawi ang karagdagang gastusin sa panig ng produksyon.

Samantala, ang baked goods ay tataas din nang husto dahil sinalanta ng mainit na tag-araw sa prairies (bagong window) ang wheat at iba pang mga ani, ayon sa report.

Ang mga rason para sa pagtaas ay iba-iba, ngunit ang malaking factor ay ang lumalaking gastos sa food waste. Mahigit kalahati ng lahat ng pagkain na prinoduce sa Canada ay itinatapon, ayon sa research (bagong window), at ang inefficiency na ito ay nagsisimula ng makita sa cash register sa panahon kung saan binibilang ng Canadians ang bawat sentimo.

Kaya naman ang ilang Canadians sinusubukan na itama ito.

Si Jagger Gordon ang founder ng Feed It Forward (bagong window), isang non-profit program na nagtayo ng halos isang dosenang pay-what-you-can grocery stores sa buong Canada upang bigyan ng access ang mga tao sa masustansya at abot-kayang pagkain.

Sinabi ni Gordon, isang chef, na dinibelop niya ang ideya dahil kapag nagke-cater siya sa mga events, nagugulat siya sa dami ng pagkain na itinatapon.

Gusto kong ipakita kung paano natin wawakasan ang food waste, maging socially responsible at ibalik ang dignidad sa mga tao na gagamit nito at ibalik ang pagkain sa hapag-kainan, ani Jagger sa isang interbyu sa kanyang lokasyon sa Dundas St. sa downtown Toronto.

Sa pay-what-you-can grocery store ni Jagger Gordon sa Toronto, ang mga mamimili ay nakakakuha ng masustansya at masarap na pagkain sa murang halaga. Litrato: (Cole Burston/The Canadian Press)

Ang mga pagkain sa mga istante sa tindahan ay nagmumula sa iba't ibang grocery store, bakeries, processing plants, restaurants at iba pang ahensya sa loob at labas ng siyudad. Ang mga mamimili ay maaaring pumasok at tumingin sa seleksyon ng pagkain na inaalok upang lutuin nila mismo, puwede rin sila kumuha ng recipes at may pre-made selections din ng pagkain on site, kaya hindi na nila iisipin kung kaya nila itong bilhin kapag umalis na sa tindahan. Sa bawat $5 na babayaran ng kostumer, makakakuha sila ng $20 worth ng pagkain, ani Gordon.

Ang sistema ay gumagana dahil kinukuha nito ang maayos na pagkain na hindi na maibebenta ng ibang food businesses - mga pagkain na mag-e-expire na, halimbawa, o sariwang gulay na hindi tama ang hugis.

Maraming grocery stores ang, kung may isang piraso ng grape na sira sa package, itatapon nila ang buong package kaysa kunin ang sirang piraso, ani Gordon. Ang nakakagulat ay ang mga resources na inilalagay natin sa produksyon at development ng pagkain na iyon tapos sisirain lang ng madali.

Posible ang malaking discounts

Sinabi ni Charlebois na may lumalaking trend mula sa ilang tindahan at consumers upang pababain ang food waste sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan para ibenta ito sa mga nais bumili.

Ang mga grocer ay binibigyan ng kapangyarihan ang mga consumers na iligtas ang pagkain sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto na mag-e-expire sa discounted price na 25 hanggang 50 per cent, aniya. Nagsisimula nang ma-realize ng mga tao na ang aesthetics na nakikita natin sa grocery store ay nagagastusan pala tayo.

Inaasahan na tataas ang presyo ng baked goods sa susunod na taon. Litrato: CBC / Suresh Doss

Habang maraming consumers ang niyakap na ang bagong trend para sa organic food, sinabi ni Gordon na pinalala nito ang food waste sa ilang paraan. Mabilis itong nagkakaroon ng blemish, aniya. Tapos itatapon lang o sisirain sooner.

Ilang options

Hindi mahirap humanap ng Canadians na binabago na ang kanilang nakagawian o gumagawa ng ibang choices sa kanilang grocery cart o restaurant para subukang labanan ang tumataas na gastusin.

Habang tumitingin sa grocery store sa St. John’s, sinabi ni Myrtle Mitchell na kinailangan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pamimili dahil sa mataas na presyo. Halos dumoble ang mga presyo, aniya sa interbyu, na naglagay ng stress sa kanyang fixed income.

Sinusubukan niyang mamili sa sale kung posible, ngunit limitado rin ang maaari niyang gawin. Kaya naman pagdating sa grocery store, inuuna niya ang essentials tapos babalik ako at titingin sa extra rows. Kung alam ko na may pera pa ako na natira, kukuha ako ng extra groceries para may extra stock ako.

PANOORIN | Paano nakakaapekto ang mas mataas na presyo ng pagkain sa isang senior na may fixed income:

Ganito rin ang kuwento ni Nicola Moore sa Hamilton. Noong nagsimula ang pandemya, nag-alala siya tungkol sa pagkain, kaya nag-gardening si Moore para pakainin ang pamilya. Nauwi ako sa pagha-harvest… spinach, cucumbers, tomatoes ... isang garden variety ng mga gulay, sinabi niya sa interbyu. Nakatulong ito sa akin financially dahil… basically nakuha ko ito ng libre na pinupuntahan ko lang at dinidiligan araw-araw. ”

Ang pag-aalaga ng garden ay nakakatulong ngunit kailangan pa rin niyang magpunta sa tindahan para sa pagkain, at binabago rin daw niya ang kanyang paraan ng pamimili. Naghahanap ako ng mga bargain, naghahanap ako ng coupons online. May app ako sa phone na nagsasabi sa akin kung nasaan ang mga sale.

Ang presyo ng prutas at gulay ang tumaas sa mas mabilis na pace kaysa sa ibang uri ng pagkain noong 2021, ngunit hindi ito ang mangyayari sa susunod na taon. Litrato: CBC / Sam Nar

Sa Toronto, sa pay-what-you-can grocery store, pinuri ni Jerry Oshomah ang kanyang kapitbahay na si Gordon dahil sa kanyang ginagawa upang tulungan ang Canadians na nagigipit dahil sa mataas na presyo ng pagkain.

Sa pandemya, medyo mahirap dahil ang mga tao ay nagwo-work from home, at mas mataas ng kaunti ang pain, pero ok lang, aniya habang bumibili ng sabaw para sa kanyang sarili at drinks para sa staff sa malapit na opisina.

Isa itong napakagandang tindahan para sa komunidad, aniya. Mabuti ang taong ito - tinutulungan niya ang lahat ng tao.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.