Damian Warner ginawaran ng Lou Marsh Trophy bilang top athlete ng Canada ngayong 2021

Tinanggap ni Warner, 32, ang Lou Marsh Trophy matapos ang kanyang record-setting performance sa Tokyo Games, kung saan nanguna siya sa 10 events upang maging pang-apat na tao na nakabasag sa kapita-pitagang 9,000-point mark.

Ang taga-London, Ontario ay pinangalanan na flag-bearer ng Canada para sa closing ceremony.

Ang anim na iba pang finalists para sa naturang award ay ang sprinter na si Andre De Grasse, swimmer na si Maggie Mac Neil, soccer players na sina Stephanie Labbé at Alphonso Davies, ang Edmonton Oilers captain na si Connor McDavid at Toronto Blue Jays first baseman Vladimir Guerrero Jr. na ipinanganak sa Montreal.

Ang media members mula sa buong Canada ay bumoto ngayong Miyerkules sa taunang Toronto Star award.

Ang NFL player na si Laurent Duvernay-Tardif at si Davies, isang left back para sa Bayern Munich, ang co-winners ng award noong nakaraang taon.

Noong mga nakaraang linggo, ang ilan ay nanawagan na palitan ang pangalan ng award dahil sa kasaysayan ng rasismo at antisemitism ni Marsh nang siya ay nagtrabaho bilang reporter sa Star.

Tinutulan ni Marsh ang Canadian boycott ng 1936 Olympics sa Nazi Germany at gumamit ng racist na lengguwahe upang ilarawan ang Indigenous runner na si Tom Longboat gayundin ang Black, Chinese at Jewish na mga atleta sa kanyang buong karera.

Inanunsyo ng Star noong Martes na ito ay maglulunsad ng isang komprehensibong pag-aaral tungkol sa karera ni Marsh upang malaman kung dapat ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang pangalan sa tropeo. Ang resulta ng pag-aaral, na pinamumunuan ni Dr. Janice Forsyth, isang associate professor ng sociology sa Western University, ay inaasahan na ilalabas sa susunod na taon.

Isang artikulo ng CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.